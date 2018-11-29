Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı

Genel Yayın Yönetmeni
Bankarların kredi kartları için aldıkları aylık ücretler ne kadar adil ve yasal? Son dönemde internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerinin konusu da olan kredi kartı aidatını konuşuyoruz.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile hazırladığımız Tüketici Hakları Programımız Tüketici Haklı yeni bölümüyle sizlerle.
Bu bölümde bankaların aldığı kredi kartı aidatlarının, Tüketici Hakları Kanunu'na uygun olup olmadığını konuşuyoruz.
Paylaş Tweetle
Bankalar -> OK.
Tüketici -> (Aidat kesilir, itiraz etmezse bir sıkıntı olmaz.)
Devlet -> AKK kalkacak!
ISS'ler -> OK.
Tüketici -> (Kotalı internet kullanımına devam eder.)
Devlet -> Üniversitelerde yardımcı doçentlik kalkacak.
YÖK -> OK.
Üniversiteler -> (Yardımcı Doçentlik ad değiştirir devam eder.)