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Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı

5 ay
40,8b
1
tüketici hakları
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bankarların kredi kartları için aldıkları aylık ücretler ne kadar adil ve yasal? Son dönemde internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerinin konusu da olan kredi kartı aidatını konuşuyoruz.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile hazırladığımız Tüketici Hakları Programımız Tüketici Haklı yeni bölümüyle sizlerle. 
Bu bölümde bankaların aldığı kredi kartı aidatlarının, Tüketici Hakları Kanunu'na uygun olup olmadığını konuşuyoruz.
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Kantlock 5 ay en beğenilen
Devlet -> Kredi kartları aidatları kalkacak!
Bankalar -> OK.
Tüketici -> (Aidat kesilir, itiraz etmezse bir sıkıntı olmaz.)
Devlet -> AKK kalkacak!
ISS'ler -> OK.
Tüketici -> (Kotalı internet kullanımına devam eder.)
Devlet -> Üniversitelerde yardımcı doçentlik kalkacak.
YÖK -> OK.
Üniversiteler -> (Yardımcı Doçentlik ad değiştirir devam eder.)
Kredi kartları aidatları kalkacak!OK.(Aidat kesilir, itiraz etmezse bir sıkıntı olmaz.)AKK kalkacak!
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3 Yanıt Yanıtla +46
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Ekrem71.5 5 ay
Editörlerin başına ne gelsi buraya konu açıyorlar :)
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dr.bllyldz 5 ay
Allah razı olsun, haklı bir mücadele veriyor dayı.. Lakin bu milletin celladına aşık olma gibi bir huyu var..
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pegasus_2 3 ay
garantide flexy,akbankta free aidat olmayan kartlar sanırım. kullanan varmı?
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senseman62 4 ay
Bende tek tek kapatıyorum kartları..155-160 lira aidat olmuş kafayı yemişler.Bu zamana kadar ödemedim ödemem, kartları kapatırız peşimizden koşarlar
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Lene 4 ay senseman62
Aynen bende.. İş bankası - Ak bank şimdi Pazartesi Vakıfbank kapatacağım.. Devir zor.. Parayı sokaktan toplamıyoruz..Aidat kelimesinden Nefret ediyorum..
Eğer şartlarınız uyuyorsa Enpara tavsiye ederim..
Aidat masraf hiç bir şey yok.. Ayrıntılar için sitesine bakınız..
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ali.kose 4 ay
son 4 yıldır maximum aidatsız kullanıyorum kafa miss
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hdoguc 5 ay
11 ocak 2018 tarihinde 105 TL kredi kartı aidatı extreme yansıtıldı.bankayı aradım ve bu ücreti kabul etmediğimi söyledim banka bana 12 ay kartı kullanma sözüme karşılık aidatı iade edeceklerini söyledi ve bende kabul ettim.
yeni çıkan yasa ile artık kart üyelik ücretini bankalar almaya devam ediyor.
bu sebeple bankamı tekrar aradım ve 11 ocak 2019 tarihinde tekrar kart ücreti ödemek istemediğimi ve kartımın 11 ocak 2019 günü kapatılmasını istedim.
banka bana aynen şu cevabı verdi:
7 ocak 2019 da extre kesim tarihiniz de kart ücreti yansıtılmış olacak kartınızın kapatılmasını istiyorsanız 11 ocak tan 7 gün önce başvuru yapmanız gerekiyor.çünkü kartı 7 iş günü içinde kapatma hakkımız var(yasal süreç)
yani ben ayın 7 sinde müracaat edersem ve ilk 3 iş gününde kartım kapatılırsa taahhüt ettim 12 ay tamamlanmamış olacak ve 105 tl ödemek zorunda kalıcam.
ama eğer 4-7. iş gününde kartım kaptılırsa 12 aylık taahhüdümü yerine getirmiş olucam ama yeni extre olacağı için bu sefer 120 tl yi beden alacaklarını söylediler.
yani bu banka şuan kart aidatını ödemeden hiçbir çıkış yolu bırakmıyor.
ne yapmalıyım bilmiyorum...
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DH Misafiri 5 ay
Mesut çevik 14.01 zamanındaki beyefendinin cep telefonundaki yansımaya bakar mısın? bu görüntü nasıl oluştu. Hayret verici bir durum
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DH Misafiri 5 ay
6502 sayılı Kanun'un m. 31/3 hükmü uyarınca her banka halihazırda aidatsız kredi kartı sunuyor. Ancak bonus, taksit ve sair ilave hizmet sunan kredi kartları ücretli ve ilave hizmet alınan kartlardan kesilen aidatlarda yürürlükteki mevzuat gereği yasal. Herkesin bankaların sunmuş olduğu kampanyalara göre ilave hiçbir hizmet sunmayan aidatsız kartları yahut ilave hizmet sunan aidatlı istediği kartı seçme özgürlüğü var. Konuk ettiğiniz şahıs bir hukukçu olmayıp okuduğu mevzuatı hatalı yorumluyor. Lütfen izleyicilerinizi yanlış bilgilendirmeden bu tür programları muhakak alanında uzman hukukçularla yapınız.
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DemonHand 5 ay
Yav "Aidatsız kredi kartı sunmak zorundadır." dediği zaman bitti. Başka bir şey demesine gerek bile yok. Yok sözleşmeyi değiştirebilir falan. Hayır. Yok öyle bir şey. Sonuçta sözleşmesine bağlı değil aidatı, kanuna bağlı. Zaten "Aidatsız kredi kartı sunmak zorundadır." dedikten sonra "Bütün kartlar aidatsız olmak zorundadır." demiş oluyorsun. Bunlar çok teferruatlı şeyler.
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Sabit Fikir 5 ay DemonHand
Keşke öyle olsaydı ama değil. "Aidatsız kredi kartı sunmak zorundadır" cümlesi bilerek yazılmış lastikli bir cümle. Yoksa "Bütün kartlar aidatsız olmak zorundadır" yazmak zor olmasaydı gerek.
Zaten konuşmacı da bankaların aidatlı kart yanında bir de aidatsız kart sunmaları gerektiğini kabul ediyor. İtirazı, Bankaların bu konuda tüketiciye aidatsız kredi kartının taksit ve puan açısından kısıtlı olduğunu anlatmadan direkt aidatlı kart vermeleri.
Konuşmacı, Sözleşme değişikliğiyle ilgili maddenin bankalar lehine olarak kendileri meclis komisyonundan ayrıldıktan sonra kanuna eklendiğini de anlattı zaten.
Aslında bu değişiklik AYM'ye götürülse iptal edilebilirdi çünkü tüketicinin pazarlık imkanı ortadan kaldırılmış oldu.
Götürülüp de red mi alındı ya da hiç mi götürülmedi, o konuda bilgim yok.
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DemonHand 5 ay
Yok ya yapmıyorlar taksit maksit. Eskiden ne güzel 12 taksit olabiliyordu, 6'ya düşürdü devlet. Bir de şöyle bir şey var her yer de 12 yapmıyordu, 6 yapan yer vardı 8 yapan yer vardı. Şu an 3-5 yapan da var yani yine hepsi 6 yapmıyor.
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m-99 5 ay
iş aidatsız, enpara, world eco, bonus flexi gibi yıllık kart ücreti bulunmayan kartlar var kullanacaksanız en azından bunlardan başvurun. Maaş müşterisi olursanız bazı bankalar standart kartlarından da o ücreti almayabiliyor.
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gurkanse 5 ay
ülke çakallarla dolmuş ve buna müsade ediliyor.biz tüketiciler paranoyak olacak bunlar yüzünden.biz bunlara kafa yormaktan kafayı kaldıramıyoruzki.Allah aşkına bilgilendirin.türkiye dışında yaşayan arkadaşlar.böyle şeyler bir tek türkiyedemi var.avrupada amerikada uzakdoğuda olaylar nasıl oluyor? lütfen bilgilendirin.duruma göre araştırıp gideceğim artık buralardan
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