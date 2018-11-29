Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı

Bankarların kredi kartları için aldıkları aylık ücretler ne kadar adil ve yasal? Son dönemde internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerinin konusu da olan kredi kartı aidatını konuşuyoruz.

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile hazırladığımız Tüketici Hakları Programımız Tüketici Haklı yeni bölümüyle sizlerle.Bu bölümde bankaların aldığı kredi kartı aidatlarının, Tüketici Hakları Kanunu'na uygun olup olmadığını konuşuyoruz.