İnsansı robot Atlas’a insanüstü görüş yeteneği eklendi

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Tam Boyutta Gör Robot teknolojisinin öncülerinden Boston Dynamics, insansı robotu Atlas için geliştirdiği yeni algılama sistemiyle sınırları bir kez daha zorluyor. Şirket, robotun yalnızca çevresini tanımakla kalmayıp, bu bilgileri gerçek zamanlı olarak kullanarak karmaşık görevleri bağımsız şekilde yerine getirebileceğini duyurdu.

Atlas, uzun süredir akrobatik hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyordu. Ancak Boston Dynamics bu kez "algı" unsurunu ön plana çıkararak, robotun gerçek dünyada bağımsız çalışmasını sağlayan en kritik bileşeni güncelledi.

Yeni sistem, Atlas'a 3D mekansal farkındalık ve anlık nesne takibi gibi özellikler kazandırıyor. Bu yetenekler sayesinde robot, fabrikalarda veya endüstriyel ortamlarda parlak, koyu renkli ya da sıkışık nesnelerle dolu alanlarda bile etkili şekilde çalışabiliyor.

2D ve 3D görü sistemleri bir arada çalışıyor

Atlas, çevresini tararken önce 2D nesne algılama sistemi ile çalışıyor. Bu sistem, etrafındaki nesneleri tanımlayarak her biri için sınırlayıcı kutular ve kilit noktalar belirliyor. Özellikle farklı şekil ve boyutlardaki depolama sistemleriyle etkileşimde bulunan Atlas, dış ve iç kilit noktaları sayesinde raflardaki en küçük bölmeleri dahi hassas şekilde algılayabiliyor.

Buradan elde edilen bilgiler daha sonra 3D konumlandırma sistemine aktarılıyor. Bu modül, robotun nesnelere olan konumunu netleştirmek için gözlemlenen kilit noktaları önceden tanımlanmış modellerle karşılaştırıyor. Hatta bazı kilit noktalar görünmese veya açılar yanıltıcı olsa bile sistem doğru nesne pozunu tespit edebiliyor. Bu yetenek, özellikle düşük görüş koşullarında bile yüksek doğrulukla çalışan sistemin, insan algısını aşan bir düzeye ulaştığını gösteriyor.

Öte yandan Atlas bir parçayı kavradığında, onu sadece taşımakla kalmıyor; hareket boyunca sürekli izliyor. Bu süreçte devreye giren SuperTracker sistemi; görsel, kinetik ve kuvvet verilerini birleştirerek parçanın kayıp kaymadığını veya görüş alanından çıkıp çıkmadığını anında tespit ediyor.

Bu sistemin temelinde yer alan poz tahmini algoritmaları, gerçek görüntüleri CAD (bilgisayar destekli tasarım) modelleriyle eşleştirerek çalışıyor. Ayrıca algoritmalar, robotun görsel verileri ile fiziksel geri bildirimlerini uyumlu hale getirerek milimetre seviyesinde hassasiyet sağlıyor.

Ne gördüğünü ve yaptığını biliyor

Tüm bu işlemlerin başarılı olabilmesi için Atlas’ın beden modeli ile kamera sistemi arasında neredeyse kusursuz bir uyum gerekiyor. Boston Dynamics, sistemin sıcaklık değişimleri, parçaların aşınması ya da üretim farklılıklarına rağmen bu uyumu koruyabilmesi için özel bir kalibrasyon altyapısı geliştirdi.

Bu sayede Atlas yalnızca "ne gördüğünü" değil, aynı zamanda "ne yaptığını" da en ince ayrıntısına kadar biliyor ve kontrol edebiliyor. Boston Dynamics’in açıklamasına göre bu gelişmeler yalnızca bir başlangıç. Şirketin bir sonraki hedefi, görsel algı ve fiziksel hareketi ayrı modüller olarak değil, tek bir birleşik temel model içinde entegre etmek. Böylece robotlar, tıpkı insanlar gibi hem görüp hem de o anda karar verip uygulama yapabilecek.

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