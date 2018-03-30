Kripto Para Günlüğü b:2 | Petro, Ripple, BlockChain Venture Summit ve fazlası

Genel Yayın Yönetmeni
Kripto Para dünyasının nabzını tutan haber programı Kripto Para Günlüğü, 2. bölümüyle karşınızda. bu bölümde Webrazzi'nin düzenlediği BlockChain Venture Summit notları, Ripple ve Petro ana konularımız
Kripto Para dünyasında çıkan son haberleri yorumladığımız haber programı* Kripto Para Günlüğü 2. bölümüyle karşınızda.
*Bu programda yatırım tavsiyeleri verilmemektedir.
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Ben de bu mining işine yeni başladım. Bunun bir maliyeti, sermayesi, emeği var. Ben de emeksiz para kazanmaya karşıyım.
Yalnız Sanal paraya karşıysanız buraya girmeyebilirsiniz. Başka konu mu yok?
Burada sadece sanal para işiyle uğraşanlar birbirleriyle fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bunu anlamanız lazım.
- NSA Bitcoin'i takip ediyormuş ne diyorsunuz bu konuda.
- Sha-256 ile şifrelendiği için çok mümkün değil.
Sha 256 kim tarafından geliştirildi>>> NSA