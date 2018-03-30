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Kripto Para Günlüğü b:2 | Petro, Ripple, BlockChain Venture Summit ve fazlası

1 yıl
3,5b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kripto Para dünyasının nabzını tutan haber programı Kripto Para Günlüğü, 2. bölümüyle karşınızda. bu bölümde Webrazzi'nin düzenlediği BlockChain Venture Summit notları, Ripple ve Petro ana konularımız
Kripto Para dünyasında çıkan son haberleri yorumladığımız haber programı* Kripto Para Günlüğü 2. bölümüyle karşınızda.
*Bu programda yatırım tavsiyeleri verilmemektedir. 

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S.Vettel 1 yıl en beğenilen
Para günlüğü diye bir şeye girdiniz bitcoin çakıldı bırakın bu işleri :D
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guven35 1 yıl
Sanal paraya ve bu paraları kazananlara kızıp, sövüp, sayanların meraklarından bu konuya girmeleri çok garip değil mi?
Ben de bu mining işine yeni başladım. Bunun bir maliyeti, sermayesi, emeği var. Ben de emeksiz para kazanmaya karşıyım.
Yalnız Sanal paraya karşıysanız buraya girmeyebilirsiniz. Başka konu mu yok?
Burada sadece sanal para işiyle uğraşanlar birbirleriyle fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bunu anlamanız lazım.
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hsyn2802 1 yıl
Umarım bu sanal paralar patlarda insanların sanal değilde gerçek dünya ile alakalı, emek vererek para kazanmaya çalışmaya dönerler.
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Coin Künye 1 yıl hsyn2802
sanal para emek vermeden kazanılan para değildir, yorumlarınızı yaparken detaylı okuyup yapmanızı tavsiye ederim.
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PrensCin 1 yıl
güzel olmuş datlı
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S.Vettel 1 yıl en beğenilen
Para günlüğü diye bir şeye girdiniz bitcoin çakıldı bırakın bu işleri :D
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orientem 1 yıl
Kripto paraları destekleyen bir kişiyim ama kimsenin dikkat etmediği bir nokta var.
- NSA Bitcoin'i takip ediyormuş ne diyorsunuz bu konuda.
- Sha-256 ile şifrelendiği için çok mümkün değil.
Sha 256 kim tarafından geliştirildi>>> NSA
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