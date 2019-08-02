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Kripto paralar şimdi de golf sahalarında

Türkiye’nin önde gelen kripto para alım-satım platformlarından Bitci.com tarafından 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Bitci.com Bodrum Golf Cup, golfseverleri bir araya getirecek.
5 gün
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kripto para
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kripto paralar şimdi de golf sahalarında
Yaklaşık 9 ay önce hizmete giren kripto para alım-satım platformu Bitci.com, sporseverleri Bodrum’da bir araya getirecek çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 16-17 Ağustos tarihlerinde, Çağdaş Holding ve Swissôtel Resort Bodrum Beach’in destekleriyle Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenecek Bitci.com Bodrum Golf Cup’a Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda golf tutkunu katılacak. İki gün sürecek organizasyon, ödül sistemiyle de Türkiye’de bir ilke imza atacak. Bitci.com Bodrum Golf Cup turnuvasında dereceye girecek isimler, ödüllerini kripto para olarak alacak. Ödül kazanan sporcular, sahip oldukları kripto paralarla ilgili tüm alım satım işlemlerini Bitci.com üzerinden yapabilecek.

KRİPTO PİYASASINI İLKLERLE BULUŞTURUYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci.com'un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar, bugüne kadar hayata geçirdikleri uygulamalarla kripto para piyasasında çok sayıda ilki başardıklarının altını çizerken, “Yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz Bitci.com Bodrum Golf Cup da bu ilklerin bir devamı. Bu organizasyonla birlikte ilk kez Türkiye’de bir golf turnuvasının ödülü kripto para ile verilmiş olacak. Bitci.com olarak, ilerleyen dönemde sporun farklı alanlarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.


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