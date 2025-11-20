Giriş
    Bitcoin'in günleri sayılı mı? Kuantum bilgisayarlar 5 yıl içinde kodu deşifre edebilir

    Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paralar ciddi bir sorunla yüzleşmek zorunda. Hızla gelişen kuantum bilgisayarlar, beş yıl içinde en güçlü kriptografik yapıları bile çözecek noktaya gelebilir.

    Bitcoin'in günleri sayılı mı? Kuantum bilgisayarlar 5 yıl içinde kodu deşifre edebilir Tam Boyutta Gör
    Bitcoin’in güvenliği, temelde eliptik eğri kriptografisine (ECC) dayanan ve 256 bitlik rastgele özel anahtarlar üzerine kurulu bir yapıdan geliyor. Bu özel anahtarlar, evrendeki atom sayısına yakın büyüklükte bir olasılık uzayına sahip olduğu için tahmin edilmesi pratikte imkânsız kabul ediliyor. Özel anahtardan eliptik eğri matematiğiyle üretilen açık anahtarın tersine çevrilememesi, yani açık anahtardan özel anahtara geri dönmenin bilinen hiçbir yöntemle mümkün olmaması da sistemi güçlendiriyor. Buna ek olarak, Bitcoin adresleri açık anahtarları doğrudan göstermeyip iki aşamalı bir hash sürecinden geçirdiği için saldırıya karşı ek bir koruma katmanı oluşturuyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, klasik bilgisayarların mevcut yöntemlerle Bitcoin’in kriptografik yapısını kırması pratik olarak imkânsız hale geliyor. Ne var ki kuantum bilgisayarlar düzeyine çıktığımızda bu imkânsızlık ortadan kalkıyor. Nitekim yapılan son analizler, kuantum hesaplamanın beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini ve kripto ekosisteminin artık zamanla yarıştığını gösteriyor.

    2030, Bitcoin İçin Bir Kırılma Eşiği Olabilir

    Nvidia ile ortak çalışan kuantum bilgisayar girişimi Alice & Bob’un CEO’su Théau Peronnin, Web Summit Lisbon 2025’te yaptığı açıklamada, kuantum bilgisayarların Bitcoin’in güvenlik mekanizmalarını “2030 sonrasında kırabilecek seviyeye ulaşacağını” söyledi. Peronnin’e göre blockchain ağları “en geç 2030’a kadar” kuantum dirençli yapıya geçiş yapmalı, aksi hâlde kuantum makinelerinin yaratacağı tehdit büyümeye başlayacak. Bu açıklama, Google’ın ekim ayında duyurduğu “Quantum Echoes” algoritmasının klasik süperbilgisayarlardan 13.000 kat hızlı işlem yapmasıyla daha da anlam kazanıyor. Kuantum hesaplamadaki bu ivme, kripto dünyasında uzun süredir dillendirilen risklerin artık çok daha somut bir hâl aldığını gösteriyor.

    718 Milyar Dolarlık Bitcoin Kuantum Saldırısına Açık

    Chainalysis ve Project Eleven tarafından yapılan analiz, bugün yaklaşık 718 milyar dolar değerinde Bitcoin’in kuantuma karşı savunmasız adreslerde tutulduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Bitcoin’in ilk yıllarında kullanılan Pay-to-Public-Key (P2PK) adreslerinde, kullanıcıların açık anahtarları zincir üzerinde tamamen görünür olduğu için kuantum bilgisayarlar bu anahtarlardan özel anahtarı türetebilir. Bu nedenle ekosistemin en kırılgan varlıkları yıllar önce oluşturulmuş, bir kısmı unutulmuş veya taşınmamış bu eski adreslerde duruyor.

    ETH tarafında endişeler daha da erken bir tarihe çekilmiş durumda. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, kasım ayında Buenos Aires’te düzenlenen Devconnect'te, kuantum bilgisayarların eliptik eğri kriptografisini “2028 ABD seçimlerinden önce kırabilecek seviyeye” ulaşabileceğini söyledi ve Ethereum ekosisteminin önümüzdeki 4 yıl içinde tamamen kuantum dirençli şifrelemeye geçmesi gerektiğini vurguladı.

    Kritp Sektörü Kuantum Dirençli Gelecek İçin Hazırlanıyor

    Kripto endüstrisi ise bu tehdit karşısında boş durmuyor. NIST’in 2024’te standartlaştırdığı kuantum sonrası algoritmalar ML-DSA ve ML-KEM bugün birçok şirketin temel referansı hâline geldi. BTQ Technologies, Ekim 2025’te NIST onaylı ML-DSA’yı kullanarak kuantum dirençli bir Bitcoin sürümünü ilk kez başarıyla çalıştırdığını açıkladı. Öte yandan Project Eleven, Haziran 2025’te aldığı 6 milyon dolarlık yatırımla Yellowpages adını verdiği, Bitcoin varlıklarının kuantum sonrası dönemde sahipliğini doğrulamak için tasarlanmış yeni bir altyapı üzerinde çalışıyor.

    Yine de uzmanlar arasında zamanlama konusunda tam bir uzlaşı olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Örneğin Blockstream CEO’su ve kriptografi uzmanı Adam Back, tehditin “20 ila 40 yıl uzakta” olduğunu düşünüyor. Back’e göre Bitcoin, kuantum hesaplamanın gerçekten kritik seviyeye ulaştığı döneme gelmeden çok önce gerekli yükseltmeleri yapabilir. Ancak sektör geneline bakıldığında çoğu analist, risk penceresini 5 ila 15 yıl arasında değerlendiriyor; yani kripto paralar için kuantum tehditi düşündüğümüzden çok daha yakın.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

