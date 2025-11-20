Giriş
    Binance TR ve GetirFinans ile ücretsiz TL transferi başlıyor

    Binance TR borsası kullanıcıları bundan böyle GetirFinans üzerinden hesaplarına Türk Lirası aktarma ve çekme işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler. 

    Binance TR Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Fibabanka altyapısını kullanarak Türkiye’de ilk kez BDDK tarafından onaylı servis bankacılığı hizmetleri sunmaya başlayan GetirFinans platformu, Binance TR borsası ile önemli bir iş birliğine imza atıyor. 

    Binance TR ve GetirFinans iş birliği

    Yapılan duyuruya göre Binance TR kullanıcıları Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerini GetirFinans üzerinden ücretsiz 7/24 ve kolayca gerçekleştirebilecekler. Ayrıca GetirFinans üzerinden Öde menüsüne girerek Binance TR hesabına TRY yatırma işlemi de gerçekleştirilebiliyor.

    Binance TR hali hazırda ülkedeki bankalara Türk Lirası çekim ve yatırma işlemleri için ücret almıyor ve Fast ile gönderim imkânı sunuyor. GetirFinans iş birliği bu anlamda kullanıcılara ikinci bir alternatif olacak. Ücretsiz işlem kampanyası için bir son tarih verilmedi ve kampanyanın Paribu, OKX TR, Crypto.com, Rain, Bitexen ve BTCTurk borsaları için de 1 milyon TL’ye kadar geçerli olacağı GetirFinans sitesinde belirtilmiş. 
     

