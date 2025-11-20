Binance TR ve GetirFinans ile ücretsiz TL transferi başlıyor

Binance TR ve GetirFinans iş birliği
Yapılan duyuruya göre Binance TR kullanıcıları Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerini GetirFinans üzerinden ücretsiz 7/24 ve kolayca gerçekleştirebilecekler. Ayrıca GetirFinans üzerinden Öde menüsüne girerek Binance TR hesabına TRY yatırma işlemi de gerçekleştirilebiliyor.
Binance TR hali hazırda ülkedeki bankalara Türk Lirası çekim ve yatırma işlemleri için ücret almıyor ve Fast ile gönderim imkânı sunuyor. GetirFinans iş birliği bu anlamda kullanıcılara ikinci bir alternatif olacak. Ücretsiz işlem kampanyası için bir son tarih verilmedi ve kampanyanın Paribu, OKX TR, Crypto.com, Rain, Bitexen ve BTCTurk borsaları için de 1 milyon TL’ye kadar geçerli olacağı GetirFinans sitesinde belirtilmiş.