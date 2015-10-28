Kuantum mekaniği alanında tarihi gelişme

Atom ve atomaltı seviyelerde madde ve enerjinin davranışlarını inceleyen kuantum mekaniği, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bugüne kadar kuantum mekaniğinin en fazla tartışılan konularının başında gelen kuantum zeno etkisi, ilk kez deneysel olarak kanıtlandı.

İlk olarak 1954 yılında ünlü matematikçi Alan Turing tarafından tanımlandığı için Turing paradoksu olarak da bilinen kuantum zeno etkisi, atom ölçeğindeki bir sistemin gözlem yapıldığı sırada değişmeyeceğini öngörüyor. Zeno etkisi bugüne kadar deney ortamında kanıtlanmadığı için sorgulanan bir teori olsa da, Cornell Üniversitesi araştırmacıları yeni çalışmalarıyla bu belirsizliğe son verdiler.

Cornell Üniversitesi araştırmacıları tarafından düzenlenen ve sonuçları geçtiğimiz günlerde Physical Review Letters dergisinde yayınlanan deneyle birlikte, kuantum zeno etkisi ilk kez deneysel olarak kanıtlanmış oldu. Gaz bulutu halindeki yaklaşık bir milyar Rubidyum atomunu soğuk vakum odasında soğutan Cornell Üniversitesi lisansüstü öğrencileri Yogesh Patil ve Srivatsan Chakram, atomların gözlendikleri sürece hareket etmediklerini veya daha yavaş hareket ettiklerini tespit ettiler.

Geliştirdikleri yeni görüntüleme sisteminin yardımıyla atomları mikroskop altında görüntüleme lazeriyle inceleyen araştırmacılar, lazer ışığı azaltıldıkça atomların daha fazla tünelleme yaptığını, yani hareketliliğin arttığını gözlemlediler. Ölçümlerin sıklığı ve lazer ışığı arttırıldığında ise atomların hareketliliği neredeyse durma noktasına geldi.

Bu buluşun ardından özellikle kuantum bilgisayarları alanında önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Cornell Üniversitesi'nin bu buluşu sonrası kuantum kriptografisinin gerçeğe dönüştürülebileceği anlaşılırken, aşırı duyarlı kuantum sensörlerinin de önü açılmış oldu.

http://news.cornell.edu/stories/2015/10/zeno-effect-verified-atoms-wont-move-while-you-watch