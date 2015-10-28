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Kuantum mekaniği alanında tarihi gelişme

Cornell Üniversitesi lisansüstü öğrencileri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir deney, kuantum zeno etkisinin ilk kez deneysel olarak kanıtlanmasını sağladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kuantum mekaniği alanında tarihi gelişme
 Atom ve atomaltı seviyelerde madde ve enerjinin davranışlarını inceleyen kuantum mekaniği, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bugüne kadar kuantum mekaniğinin en fazla tartışılan konularının başında gelen kuantum zeno etkisi, ilk kez deneysel olarak kanıtlandı.
İlk olarak 1954 yılında ünlü matematikçi Alan Turing tarafından tanımlandığı için Turing paradoksu olarak da bilinen kuantum zeno etkisi, atom ölçeğindeki bir sistemin gözlem yapıldığı sırada değişmeyeceğini öngörüyor. Zeno etkisi bugüne kadar deney ortamında kanıtlanmadığı için sorgulanan bir teori olsa da, Cornell Üniversitesi araştırmacıları yeni çalışmalarıyla bu belirsizliğe son verdiler.
Cornell Üniversitesi araştırmacıları tarafından düzenlenen ve sonuçları geçtiğimiz günlerde Physical Review Letters dergisinde yayınlanan deneyle birlikte, kuantum zeno etkisi ilk kez deneysel olarak kanıtlanmış oldu. Gaz bulutu halindeki yaklaşık bir milyar Rubidyum atomunu soğuk vakum odasında soğutan Cornell Üniversitesi lisansüstü öğrencileri Yogesh Patil ve Srivatsan Chakram, atomların gözlendikleri sürece hareket etmediklerini veya daha yavaş hareket ettiklerini tespit ettiler.
Geliştirdikleri yeni görüntüleme sisteminin yardımıyla atomları mikroskop altında görüntüleme lazeriyle inceleyen araştırmacılar, lazer ışığı azaltıldıkça atomların daha fazla tünelleme yaptığını, yani hareketliliğin arttığını gözlemlediler. Ölçümlerin sıklığı ve lazer ışığı arttırıldığında ise atomların hareketliliği neredeyse durma noktasına geldi.
Bu buluşun ardından özellikle kuantum bilgisayarları alanında önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Cornell Üniversitesi'nin bu buluşu sonrası kuantum kriptografisinin gerçeğe dönüştürülebileceği anlaşılırken, aşırı duyarlı kuantum sensörlerinin de önü açılmış oldu.

http://news.cornell.edu/stories/2015/10/zeno-effect-verified-atoms-wont-move-while-you-watch Yorum Yaz
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NeroWin 4 yıl en beğenilen
Abi bu zaten bilinen bir şeydi. Bunun en güzel örneği "Çift yarık Deneyi" olarak adlandırılan bir deneyde ışığın gözlenmesi durumunda farklı, gözlemlenmediği durumda farklı davranması kanıtlanmıştı.

Yine de tebrik ederim. Son dönemdeki gelişmeler gerçekten güzel.
Abi bu zaten bilinen bir şeydi. Bunun en güzel örneği "Çift yarık Deneyi" olarak adlandırılan bir deneyde ışığın gözlenmesi durumunda farklı, gözlemlenmediği d...
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Seefoo 4 yıl
Haberdeki bir çeviri yanlışı mevcut.Rubidyum atomları bulutu haline getirilmiyor,gaz bulutu halindeki Rubidyum mutlak sıfıra çok yakın bir noktaya kadar soğutuluyor,bu sıcaklıkta herhangi bir maddenin gaz halinde kalması imkansız.
Haberdeki bir çeviri yanlışı mevcut.Rubidyum atomları bulutu haline getirilmiyor,gaz bulutu halindeki Rubidyum mutlak sıfıra çok yakın bir noktaya kadar soğutul...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Umutcan 4 yıl
Belli ki gözlem aracı olan lazerden etkileniyor. Şimdi sıra lazerden neden etkilendiğini bulmakta.
1 Yanıt Yanıtla +8
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evdekielvis 4 yıl
Arkadaşlar nasıl bir konu bu ibret aldım resmen
bir yurt odasında hayatı sorguluyorum şu an
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JessieJ 4 yıl
Özeti





Şaka bir yana aslında var olduğunu bildiğimiz bir şeyin baktığımızda orada olmaması gibi bir şey bu. Allah'ın hikmeti işte.
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ıYı 4 yıl
Hala anlayamıyorum.
Bakmadığımda atomlar hareketli,baktığımda atomlar donuyor kalıyor.
Yada aya bakmadığında her yerde. baktığımda orada sabit.
Bakan kim?
Bilinç.
Bilinç ne?
Aktarılan veriyi yorumlayan ve veya hiç veri gelmeden kendi hayal gücü kapasitesi kadar yorumlayan soyut varlık.misal
Aydan yansıyan fotonları yada detektörden çıkıp elektrondan yansıyan fotonları görüp yorumlayan soyut varlık.
Bakmadan önceki durumunu tamamen hayal gücüne göre yorumluyor yada yok hükmü ile yorumluyor.
Bakınca orada ve var hükmünle yorumluyor.
Varolduğunu yada yok olduğunu zannettiğin her şeyi bilinç varediyor.
Vardiyor diyorum çünkü yok olan bilinmez bilinç o yüzden "var,yok" yorumu yapamaz.
O bilinçe 5 duyu organı vasıtası ile herhangibi bir veri gelmezse kendi iç dünyasında başka bir evren varediyor.bu evrenide başka bir bilince aktaramadıgı için yok hükmüne düşüyor.
Kısaca bilim adamları kendi hayal güçlerini paylaşıyor.Ve diğer bilinçlere bu hayali inandırtmaya çalışıyor.
Sen görmediğin birşey hakkında nasıl yorum yaparsın ki?
Yok "bakmayınca horon tepiyormuş" kendin diyorsun bakmadıgını;nereden biliyorsun ne yaptığını?
bakmayınca horon yeptigini hayal ediyorsun.yok bakınca sabitmiş.evet sabit çünkü bakmadan öncede sabitti.
Ben nereden biliyorum sabit olduğunu?
Bakmıyorum ki.oda benim hayalim.
Kuantum fiziği hayal dünyasının fiziği.

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savarog 4 yıl ıYı
Herhangi bir maddenin kapladığı hacim çok büyük oranda uzay boşluğundan oluşur.
Buna rağmen ellerimizi birbirine temas ettirdiğimizde birbirinin içinden geçmez, neden?
Sebebi tamda sözkonusu belirsizlik ilkesiyle bağlantılıdır.
Elimizdeki elektronların belirli yerleri yoktur,
bu elektronlar olabilecekleri tüm olasılı yerleri sanki oradaymış gibi sahiplenirler. Bu yüzden temas yapan diğer maddeler, o büyük boşluktan yararlanıp içinden geçemezler.

Ay'ın durumu ise sadece benzetme olarak algılanmalı, kuantum etkileri makro dünyada anlamını yitirir.
Yani biz bakmasakta ay hep orada olacaktır. Yatağının dibine koyduğun terliklerin sen uyuduğunda etrafta turlamayacaktır, orada olacaktır.
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ıYı 4 yıl
Atomlari mutlak sifir noktadina kadar sogutuyorlar atomlarin hareketsiz oldugunu noktada lazer ile gozlemlediklerinde atomlarda hareketlenme yada degisiklik gozlemliyorlar.
İyide soguttuklarinda atomun mutlak sifira ulastigini anlamak icin atomu gozlemlemeli.
Atomu gozlemlediginde zaten atom farklilasiyor ozaman bunlar ne anlatmaya calisiyor?
Sen atomun gozlemlenemez halini gozlemeden nereden biliyorsun?
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kingman29 4 yıl
Kuantum fiziğinin garip dünyasındaki "Biz aya bakmadığımızda ay heryerdedir.Ancak baktığımızda onun kendine bir süperpozisyon seçmesine neden oluruz.Onu gözlemimizle biz var ederiz." iddiasının deneyi işte budur.Aynı zamanda Schröndgerin kedisinin , kutuyu açıp biz gözlemleyene kadar hem ölü hem de diri olmasının da bu deneyle doğrudan ilgisi var.

Peki hiç öyle şey olur mu?Sağduyumuz bize der ki , ben aya bakmasam da Ay'ın orda olduğunu biliyorum.Ben aya baktığım için orda değil , zaten orda olduğu için orda.Ancak kuantum fiziğinde işler farklıdır.Mesela bir karanlık odanın ortasında duran topu göremeyiz.Ancak lambayı açtığımızda , lambadan çıkan fotonlar topa çarpar ve yansıyarak gözümüze ulaşır.Biz de bu şekilde topu görürüz.İşte gözlem budur.Ancak atomaltı parçacıkları göremiyeceğimiz için dedektörler kullanırız.Dedektörler de aynı mantıkla çalışır.Bir bölgeye foton gönderir.Eğer orada bir madde varsa , fotonların bir kısmı çarpıp yansıyarak dedektöre geri döner.Dedektör bu şekilde orada birşey olduğunu anlar.

Peki odanın ortasındaki top değil de elektron olsaydı , biz de dedektör kullanarak onu algılamaya çalışsaydık ne olurdu?Dedektörden çıkan fotonların bir kısmı elektrona çarpıp geri yansıyarak dedektöre gelir ve bize elektronun konumunu bildirirdi.Biz de derdik ki , elektron o konumda duruyodu ve dedektörün gönderdiği fotonlar onun yerini tespit etti.Yani biz gözlemeden önce de aynı yerinde duruyodu deriz.Ancak kuantum fiziği bize der ki , o elektron sen gözlemlemeden önce aslında odanın her yerindedir.Sen gözlem yaparak o elektronun o konumu seçmesine sebep oldun.Yani kuantum fiziğinde bir parçacık gözlemlenmediği zaman uzayda sadece bir yerde yer kaplamaz , olasılık dalgası olarak tüm uzaya yayılır.Yani elektron sen gözlemlemeden önce odanın hem sağ köşesinde , hem sol köşesinde , hem ortasında , yani kısaca her yerdeydi.Aslında o bir madde değildi , olasılık dalgasıydı.Sen gözlemlediğinde olasılık dalgası çöktü , ve bu uzaya yayılmış olasılık dalgasının belirttiği sayısız konum ihtimallerinden birinde , parçacık olarak ortaya çıktı.

İşte bu kuantum gerçekliğini atomaltı parçacıkların dünyası olan mikro dünyadan , bizim boyutumuzdaki maddelerin dünyası olan makro dünyaya taşıdığımız zaman , biz aya bakmadığımız zaman , ay uzayın her yerindedir , ancak biz ona baktığımızda kendine konumunu seçer ve bizim gözlemimiz sayesinde var olur.Yani Ay , kimse bakmadığı zaman yoktur , ve tüm uzaya yayılmış , her yerde olan bir olasılık dalgasıdır.

İşte Kuantum fiziğinin akıllara durgunluk veren en büyük iddiası budur.Bu deneyde de görüldüğü üzere , biz atomlara bakmadığımız zaman gayet hareketli iken , gözlemlediğimizde birden durmaları , kuantumun bu iddiasının doğruluğunu ispatlar nitelikte bilimsel bir deneydir.Biz aya bakmadığımızda ay heryerdeyken , bakınca yerinde duran bir maddeye dönüşüyoken , bu deneyde de atomlar biz bakmıyoken hareketli iken , gözlemlediğimizde durması aynı olaydır.

Galileo dünya dönüyor dediği için engizisyon mahkemesinde yargılandığında canını kurtarmak için dünya dönmüyor demişti.Ancak mahkeme çıkışı şu meşhur sözü söylemişti:"Ben desem de , demesem de dünya dönüyor.".İşte ben de size diyorum ki siz aya bakmadığınızda ay heryerdedir.Deli saçması gibi bişey.Aslında kuantum fiziğini ilk ortaya atan Bohr gibi adamlar bilimsel bir linç kampanyasına uğramıştı.Einstein da "Tanrı zar atmaz" diyerek linç edenlerin başını çekmekteydi.Ancak yapılan tüm deneyler kuantum fiziğini doğrulamıştır.Artık inkar edilemez bir gerçektir.Yani kuantumcular madde gözlemlemediğinde her yerdedir dese de demese de gerçek böyle.Galileonun iddiası nasıl ki belli bir zaman sonra tüm dünya tarafından kabullenilmişse , kuantum gerçeklikleri de dünyanın kabulünden çoktan geçti.Bu deneyle de çok sağlam bir ispata daha kavuştu.

Atomlar kendi aralarında , gözlemlenmediği zaman halay mı çekiyorlar , horon mu tepiyorlar , bişeyler yapıyorlar ama biz gözlemlediğimizde donup kalıyorlar.Sanki bizimle alay ediyolar.İşte gerçek bu.Atomaltı dünyada ne olduğunu asla bilemiyoruz , bilmek için gözlemlediğimizde de onların dünyasını bozup donup kalmalarına ya da farklı fizik kanunlarıyla hareket etmelerine sebep oluyoruz.
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DH Misafiri 4 yıl
Ozetlemek gerekirse. Evrende madde yok gorunen hersey enerjiden ibaret. Enerjiye madde gorunumunu veren sey ise hicks parcacigi.Butun dunya suan o parcayi ariyor. Cern onun icin kuruldu. Gercek sandigimiz hersey gozlemlendi anda maddeye donusuyor. Yani bakmadigimiz tum evren sadece titresimden ibaret. Mantikli dusunurseniz bu teori mantikli cunku hersey sonsuz kucuklukten meydana geldi.Madde okadar sikisamayacagi icin. Hayal dunyasind
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elfgözlülegolas 4 yıl
heisenberg miydi neydi belirsizlik ilkesini bulan simdi yıkılcak mı bu ilke
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Anomalist 4 yıl
Yok ya ne yıkılması.. Kuantum'un temel yapıtaşlarından o ilke. Bir taş attım kuyuya zorluyosunuz sizde.
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Anomalist 4 yıl elfgözlülegolas
Yok ya ne yıkılması.. Kuantum'un temel yapıtaşlarından o ilke. Bir taş attım kuyuya zorluyosunuz sizde.
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yoksulseytan22 4 yıl
Hakikaten belirsizlik ilkesini yıkıyor mu bu deney? Yoksa farklı şeyler mi?
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Kozmik Android 4 yıl
kraix
Atomlar gözlemlendiğinden anlıyorsa evet demek ki gözlerimizden farkedemediğimiz ışınlar attığımız anlamına geliyor bu... Aslında bu klavye yok... Ben ve siz hepimiz bir hayaliz uyanın arkadaşlar artık...

Aynen öyledir şüphen olmasın.Yaşadığımız her şey aslında bir hologramdan ibaret.Bu gerçeğin 'farkında' olanlar başta peygamberler olmak üzere üst mertebelere çıkabilmiş insanlardır.Tamam şimdi dağılabilirsiniz :)
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kraix 4 yıl
Atomlar gözlemlendiğinden anlıyorsa evet demek ki gözlerimizden farkedemediğimiz ışınlar attığımız anlamına geliyor bu...
Aslında bu klavye yok...
Ben ve siz hepimiz bir hayaliz uyanın arkadaşlar artık...
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alemburda34 4 yıl
Surda yazılanları okudum hayatı sorgulamaya başladım. Çok düşünmemek lazım galiba.
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bitlikarınca 4 yıl alemburda34
özellikle sizin mesajınızın bir üstündeki. keşke okumasaydım çok kötü hissediyorum şu an
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