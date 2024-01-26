5 dakikada şarj olan devrimsel elektrikli araç bataryası geliştirildi

Ulaşımdan kaynaklanan emisyonları azaltmak isteyen dünya ülkeleri, çeşitli ulaşım türlerini elektrikli hale getirmeye çalışıyor. Otomobil, otobüs ve kamyon gibi karayolu taşımacılığı bu dönüşüme öncülük ediyor ve önümüzdeki on yıl içinde fosil yakıtla çalışan otomobillerin satışının yasaklanması hedefleniyor.
Daha az menzil, çok daha yüksek hızlı şarj ve daha düşük maliyet
Archer'ın ekibi daha önce de lityum-iyon pillerin şarj sorunu üzerinde çalışmıştı. Ancak ekibin yaklaşımı, iyonların elektrolitlerdeki hareketine ve metal anotlarda kristalleşmesine odaklanmıştı. Ekip, bu süreçlerdeki uzmanlığını uzun süreli depolama sunan daha güvenli anotlar yapmak için kullandı.
Daha hızlı şarj olan bir batarya tasarlamak için ekip, elektrokimyasal reaksiyonların kinetiğine odaklanarak yeni bir yaklaşım benimsedi. Ekip reaksiyon hızını ve malzemenin bir reaksiyon bölgesine taşınma hızını ölçen Damköhler sayısı adı verilen bir kavramı dikkate alarak indiyum adlı yumuşak bir metalin bataryalarda kullanılabileceğini buldu.
İndiyum, ticari olarak güneş panelleri ve dokunmatik ekranlar için bir kaplama malzemesi olan indiyum kalay oksit yapmak için düşük sıcaklıkta lehim olarak kullanılıyor. İndiyum katkılı olarak geliştirilen bataryada ise araştırmacılar hem yüksek hızlı şarj hem de uzun süreli depolama sonucuna ulaştı. Araştırmacılar ayrıca bataryanın binlerce şarj ve deşarj döngüsünde yüksek verimlilik sağladığını da belirtiyor. Yine de aşılması gereken bir engel var. İndiyum çok ağır olduğundan batarya paketleri yapmak için uygun olmayabilir. Ekip şimdi indiyum ile aynı rolü üstlenebilecek diğer hafif malzemeleri keşfetmeye çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.