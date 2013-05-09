Kwikset, akıllı telefon ile yönetilen Kevo kapı kilidi sistemini tanıttı





Evlerimizde kullandığımız pek çok standart fonksiyon, akıllı telefonların gelişmesine paralel olarak teknolojiye adapte olmaya başladı. Bunlardan birisi de kapı kilitleri.





Akıllı telefonlar ile yönetilen kapı kilitlerine en son örnek Kwikset adlı bir firmadan geldi. Akıllı kapı kilit teknolojileri geliştiren UniKey ile ortaklık yapan Kwikset, Kevo adını verdiği yeni ürününü duyurdu.





Kevo adlı sistem uzaktan kapının kilitlenmesini veya açılmasını sağlıyor. Ürün iOS cihazlarınıza, kurduğunuz özel bir uygulamayı kullanarak Bluetooth yoluyla bağlanıyor ve cihazı dokundurduğunuz anda kapı kilitleniyor veya açılıyor. Ayrıca kilide üç kere dokununca kapı kilitleniyor. Akıllı telefon haricinde kilit standart bir tanımlı anahtar kullanarak da açılabiliyor.





Kevo sisteminde en önemli nokta uygulama. Uygulama UniKey teknolojisini kullanarak eKey şeklinde sisteme uygun tek kullanımlık sanal anahtar üretiyor. Dilerseniz bu anahtarı başka birisine gönderebiliyorsunuz veya silebiliyorsunuz.





Kilidin etrafında bir LED aydınlatma bildirimler için kullanılırken, 4 AA pil ile sistem bir yıllık kullanım süresi sunuyor. Kwikset sistemin çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili bilgi vermedi.

http://www.kwikset.com/Kevo/default.aspx