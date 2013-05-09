Kwikset, akıllı telefon ile yönetilen Kevo kapı kilidi sistemini tanıttı

Haber Editörü
Evlerimizde kullandığımız pek çok standart fonksiyon, akıllı telefonların gelişmesine paralel olarak teknolojiye adapte olmaya başladı. Bunlardan birisi de kapı kilitleri.
Akıllı telefonlar ile yönetilen kapı kilitlerine en son örnek Kwikset adlı bir firmadan geldi. Akıllı kapı kilit teknolojileri geliştiren UniKey ile ortaklık yapan Kwikset, Kevo adını verdiği yeni ürününü duyurdu.
Kevo adlı sistem uzaktan kapının kilitlenmesini veya açılmasını sağlıyor. Ürün iOS cihazlarınıza, kurduğunuz özel bir uygulamayı kullanarak Bluetooth yoluyla bağlanıyor ve cihazı dokundurduğunuz anda kapı kilitleniyor veya açılıyor. Ayrıca kilide üç kere dokununca kapı kilitleniyor. Akıllı telefon haricinde kilit standart bir tanımlı anahtar kullanarak da açılabiliyor.
Kevo sisteminde en önemli nokta uygulama. Uygulama UniKey teknolojisini kullanarak eKey şeklinde sisteme uygun tek kullanımlık sanal anahtar üretiyor. Dilerseniz bu anahtarı başka birisine gönderebiliyorsunuz veya silebiliyorsunuz.
Kilidin etrafında bir LED aydınlatma bildirimler için kullanılırken, 4 AA pil ile sistem bir yıllık kullanım süresi sunuyor. Kwikset sistemin çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili bilgi vermedi.
http://www.kwikset.com/Kevo/default.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çünkü tek yazılım, tek donanım; yazılım üreticilerin işine geliyor. Yazılımları yüksek stabilite ile çalışıyor.
Not: Android telefonları daha çok seviyorum ama IOS un yüksek stabilitesi ve marketinde ki bol miktarda bir birinden kaliteli yazılımlara hastayım. Android markette bir kaos durumu söz konusu
çal kevo çal..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1314 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo