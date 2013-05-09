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Kwikset, akıllı telefon ile yönetilen Kevo kapı kilidi sistemini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Kwikset, akıllı telefon ile yönetilen Kevo kapı kilidi sistemini tanıttı

Evlerimizde kullandığımız pek çok standart fonksiyon, akıllı telefonların gelişmesine paralel olarak teknolojiye adapte olmaya başladı. Bunlardan birisi de kapı kilitleri.

Akıllı telefonlar ile yönetilen kapı kilitlerine en son örnek Kwikset adlı bir firmadan geldi. Akıllı kapı kilit teknolojileri geliştiren UniKey ile ortaklık yapan Kwikset, Kevo adını verdiği yeni ürününü duyurdu.

Kevo adlı sistem uzaktan kapının kilitlenmesini veya açılmasını sağlıyor. Ürün iOS cihazlarınıza, kurduğunuz özel bir uygulamayı kullanarak Bluetooth yoluyla bağlanıyor ve cihazı dokundurduğunuz anda kapı kilitleniyor veya açılıyor. Ayrıca kilide üç kere dokununca kapı kilitleniyor. Akıllı telefon haricinde kilit standart bir tanımlı anahtar kullanarak da açılabiliyor. 

Kevo sisteminde en önemli nokta uygulama. Uygulama UniKey teknolojisini kullanarak eKey şeklinde sisteme uygun tek kullanımlık sanal anahtar üretiyor. Dilerseniz bu anahtarı başka birisine gönderebiliyorsunuz veya silebiliyorsunuz. 

Kilidin etrafında bir LED aydınlatma bildirimler için kullanılırken, 4 AA pil ile sistem bir yıllık kullanım süresi sunuyor. Kwikset sistemin çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili bilgi vermedi. 

http://www.kwikset.com/Kevo/default.aspx Yorum Yaz
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unicorneo 6 yıl en beğenilen
Artık hırsızların sadece telefonu çalması yeterli hale geldi
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lyridder 6 yıl
Elektroniğin mekanikle buluşması güzel ama çok baştan savma yapılmış hissi veriyor.
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S60Doctor 6 yıl
Jb ile giderler kapımızı açarlar, sonra hırsızlık artar :)
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Virtual Reality 6 yıl
Her şey IOS a çıkıyor. Sonra android e port oluyor. Aynı oyunların önce Playstation' a çıkıp sonra PC ye port olması gibi
Çünkü tek yazılım, tek donanım; yazılım üreticilerin işine geliyor. Yazılımları yüksek stabilite ile çalışıyor.
Not: Android telefonları daha çok seviyorum ama IOS un yüksek stabilitesi ve marketinde ki bol miktarda bir birinden kaliteli yazılımlara hastayım. Android markette bir kaos durumu söz konusu
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kımyasal 6 yıl
Hırsızın dikkatini daha çok çekecektir "Bune lae ışıklı mışıklı"
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*GameOver* 6 yıl
sonunda beklentilerim gerçekleşmeye başladı herşey telefona bağlanmalı telefon artık telefonluktan çıktı hayatın bir parçası geçenlerdede bir firmanın yaptığı ürünü görmüştüm ürün evdeki lambaları ışıkları kapatıp açabiliyor ayrıca cüzdanınıza ve anahtarlığınıza ufak bir sticker yapıştırırsanız kaybettiğinizde telefon hemen ötmeye başlıyor
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alito 6 yıl
Hacklenme ihtimalinide göz önünde bulundurmak lazım bu kilit sisteminin.
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yc#1 6 yıl
Parmak izi kullanımı daha mantıklı.
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umutarslan.com 6 yıl
unicorneo
Artık hırsızların sadece telefonu çalması yeterli hale geldi

çal kevo çal..
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wert95 6 yıl
şarjı bitenin vay haline...
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unicorneo 6 yıl en beğenilen
Artık hırsızların sadece telefonu çalması yeterli hale geldi
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