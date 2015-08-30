LED üretiminde yeni bir devrimin işaretleri

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Daha parlak ışık değerlerini daha az enerji tüketerek sağlayan ve elektrik faturalarında önemli tasarruf sağlayan LED aydınlatmalar giderek daha çok yaygınlaşıyor. Sıradan akkor ampüllere göre yüzde 75 daha az enerji harcayan LED aydınlatmanın önünde önemli bir engel bulunuyor.
LED üretiminde genelde mühendisler 4 veya 5 materyal katmanını üstüste koyarak istenen ürünü ortaya çıkarıyor. Bu da maliyetleri artırıyor. Bu bakımdan uzun vadede enerji tasarrufu sağlasa da LED ürünlerin satış fiyatları yüksek seyrediyor. Ayrıca düşük maliyetli LED dendiği zaman da bu, kalitenin düşmesi anlamına geliyor.
Florida Devlet Üniversitesi'nde Doçent olan Zhibin Yu, LED üretim süreçlerini doğrudan etkileyecek yeni bir teknik üzerinde çalışıyor. Bu yeni teknikte LED materyalleri sadece bir katmandan oluşuyor ve hem maliyet düşüyor hem de süreçler kısalıyor.
Yu bu yeni materyali organik ve inorganik maddelerden elde ediyor. Yeni materyal suda çözünebiliyor ve bir boya katmanı gibi yüzey üzerine uygulanabiliyor. Materyal mavi, yeşil veya kırmızı ışık verebiliyor ve ampüllerin içerisinde rahatlıkla kullanılabiliyor.
Zhibin Yu yeni teknolojinin aydınlatma teknolojilerinde bir devrim yapacağına inanıyor. Şimdiden ABD hükümeti akademisyene Ulusal Bilim Vakfı ödülünü layık görmüş. Yeni teknoloji henüz geliştirme aşamasında olduğu için ticari hayata ne zaman geçeceği net olarak bilinmiyor. Yu gelecek dönemde uzatılabilen AMOLED ekranlar geliştirmeyi de planlıyor.
http://hexus.net/ce/news/audio-visual/85934-led-tech-development-revolutionise-lighting-industry/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DC akım AC akıma göre çok daha uzak mesafelere gidebilir. AC akımı götürmek çoğu zaman avantajlıydı, çünkü türbinden direkt olarak AC üretilen akım sanayide aynı frekansta çalışabiliyordu. Yani türbinlerden sanayi motoruna 4 tane kablo çekmeniz yeterliydi. Bundan dolayı tercih edildi. Yoksa ev kullanıcısı için şimdilik AC veya DC akım olması çok bir şey ifade etmiyor. Ama gelecekte DC ihtiyacımız arttıkça evlere DC akım verilmeye de başlanacak.
OverClocK1ng bey, dediğiniz gibi Edisoncu falan değilim Zaten işin içinde olup iki tarafı da anlayınca birisini tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Şu an şu satırları yazdığım bilgisayarı kullanmak için tuğla gibi bir adaptör kullanıyorum. Eğer evimde DC akım olsaydı ufacık bir step-down devresi ile kolayca işimi halledebilecektim. Yarım kilodan fazla olan adaptörüm en fazla 50 gram olarak ya dizüstü bilgisayarımın içinde olacaktı, ya da ufacık hafif bir kutu olarak dışarıda duracaktı.
Yani dünya dijitalleştikçe, kullandığımız her cihaz irili ufaklı silikon çipler taşıdıkça DC akıma ihtiyacımız da o kadar artıyor. Dediğim gibi ev kullanıcıları için şu an DC hem daha güvenli, hem de daha ekonomik. İleride elektrikli araçların artmasıyla birden bire DC ihtiyacımız da eksponansiyel artacak.
Edison ticari hırsları olan bir bilim adamıydı, Tesla ise sadece bilim adamı. Tesla çoğu zaman saftı ama bu Edison'un kötü bir adam olduğu anlamına gelmez. Şu an tüm teknoloji üreten firmalar en kolay yoldan ürettikleri teknolojiyi kapital düzende müşteriye itelemeye çalışıyor. Yani Edison'un yolundalar.