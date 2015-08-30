LED üretiminde yeni bir devrimin işaretleri

Daha parlak ışık değerlerini daha az enerji tüketerek sağlayan ve elektrik faturalarında önemli tasarruf sağlayan LED aydınlatmalar giderek daha çok yaygınlaşıyor. Sıradan akkor ampüllere göre yüzde 75 daha az enerji harcayan LED aydınlatmanın önünde önemli bir engel bulunuyor.





LED üretiminde genelde mühendisler 4 veya 5 materyal katmanını üstüste koyarak istenen ürünü ortaya çıkarıyor. Bu da maliyetleri artırıyor. Bu bakımdan uzun vadede enerji tasarrufu sağlasa da LED ürünlerin satış fiyatları yüksek seyrediyor. Ayrıca düşük maliyetli LED dendiği zaman da bu, kalitenin düşmesi anlamına geliyor.





Florida Devlet Üniversitesi'nde Doçent olan Zhibin Yu, LED üretim süreçlerini doğrudan etkileyecek yeni bir teknik üzerinde çalışıyor. Bu yeni teknikte LED materyalleri sadece bir katmandan oluşuyor ve hem maliyet düşüyor hem de süreçler kısalıyor.





Yu bu yeni materyali organik ve inorganik maddelerden elde ediyor. Yeni materyal suda çözünebiliyor ve bir boya katmanı gibi yüzey üzerine uygulanabiliyor. Materyal mavi, yeşil veya kırmızı ışık verebiliyor ve ampüllerin içerisinde rahatlıkla kullanılabiliyor.





Zhibin Yu yeni teknolojinin aydınlatma teknolojilerinde bir devrim yapacağına inanıyor. Şimdiden ABD hükümeti akademisyene Ulusal Bilim Vakfı ödülünü layık görmüş. Yeni teknoloji henüz geliştirme aşamasında olduğu için ticari hayata ne zaman geçeceği net olarak bilinmiyor. Yu gelecek dönemde uzatılabilen AMOLED ekranlar geliştirmeyi de planlıyor.

http://hexus.net/ce/news/audio-visual/85934-led-tech-development-revolutionise-lighting-industry/