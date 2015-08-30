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LED üretiminde yeni bir devrimin işaretleri

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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LED üretiminde yeni bir devrimin işaretleri

Daha parlak ışık değerlerini daha az enerji tüketerek sağlayan ve elektrik faturalarında önemli tasarruf sağlayan LED aydınlatmalar giderek daha çok yaygınlaşıyor. Sıradan akkor ampüllere göre yüzde 75 daha az enerji harcayan LED aydınlatmanın önünde önemli bir engel bulunuyor. 

LED üretiminde genelde mühendisler 4 veya 5 materyal katmanını üstüste koyarak istenen ürünü ortaya çıkarıyor. Bu da maliyetleri artırıyor. Bu bakımdan uzun vadede enerji tasarrufu sağlasa da LED ürünlerin satış fiyatları yüksek seyrediyor. Ayrıca düşük maliyetli LED dendiği zaman da bu, kalitenin düşmesi anlamına geliyor. 

Florida Devlet Üniversitesi'nde Doçent olan Zhibin Yu, LED üretim süreçlerini doğrudan etkileyecek yeni bir teknik üzerinde çalışıyor. Bu yeni teknikte LED materyalleri sadece bir katmandan oluşuyor ve hem maliyet düşüyor hem de süreçler kısalıyor. 

Yu bu yeni materyali organik ve inorganik maddelerden elde ediyor. Yeni materyal suda çözünebiliyor ve bir boya katmanı gibi yüzey üzerine uygulanabiliyor. Materyal mavi, yeşil veya kırmızı ışık verebiliyor ve ampüllerin içerisinde rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Zhibin Yu yeni teknolojinin aydınlatma teknolojilerinde bir devrim yapacağına inanıyor. Şimdiden ABD hükümeti akademisyene Ulusal Bilim Vakfı ödülünü layık görmüş. Yeni teknoloji henüz geliştirme aşamasında olduğu için ticari hayata ne zaman geçeceği net olarak bilinmiyor. Yu gelecek dönemde uzatılabilen AMOLED ekranlar geliştirmeyi de planlıyor.  

http://hexus.net/ce/news/audio-visual/85934-led-tech-development-revolutionise-lighting-industry/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Umarım bu teknik, çok ısındığı için çok fazla aydınlatma gücünde üretilemeyen ve düşük lümen gücünde üretilebilen ve ısındığından dolayı üzerinde soğutucu kullanılmak zorunda kalıp maliyeti yükselen LED ampullere de çare bulur.
Umarım bu teknik, çok ısındığı için çok fazla aydınlatma gücünde üretilemeyen ve düşük lümen gücünde üretilebilen ve ısındığından dolayı üzerinde soğutucu kulla...
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ozmenakif 4 yıl
Led ampüllerde ısınan kısım içerideki transformatör. 220V şebeke gerilimini ledlerin çalışabileceği 2V civarına düşürebilmek için her ampülün içinde transformatör olmak zorunda. Yani bu ısınmadan kurtulmak için daha düşük besleme voltajı gerekli. İleride belki yönetmelik çıkar da evlerin elektik projeleri çizilirken daire tablosunda aydınlatma linyeleri için 5V çıkış veren özel soğutmalı transformatörler standart hale gelir. Böylece her dairenin sigorta kutularından ampüllere gelen 5V sayesinde led ampüller transformatörden ve ısınmadan kurtulur. Ama bu sefer de düşen voltaj yüzünden iletim kayıpları artacaktır. Daire içindeki iletim hattı çok da uzun olmadığı için bu kayıp gözardı edilebilir. Hesaplamak ve daha uygun olan yolu belirlemek lazım.
Led ampüllerde ısınan kısım içerideki transformatör. 220V şebeke gerilimini ledlerin çalışabileceği 2V civarına düşürebilmek için her ampülün içinde transformat...
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SkewCurrent 4 yıl
DubSteq bey mesleğiniz ne bilmiyorum ama ben elektronik mühendisiyim ve dediğiniz gibi bir olay yok.

DC akım AC akıma göre çok daha uzak mesafelere gidebilir. AC akımı götürmek çoğu zaman avantajlıydı, çünkü türbinden direkt olarak AC üretilen akım sanayide aynı frekansta çalışabiliyordu. Yani türbinlerden sanayi motoruna 4 tane kablo çekmeniz yeterliydi. Bundan dolayı tercih edildi. Yoksa ev kullanıcısı için şimdilik AC veya DC akım olması çok bir şey ifade etmiyor. Ama gelecekte DC ihtiyacımız arttıkça evlere DC akım verilmeye de başlanacak.

OverClocK1ng bey, dediğiniz gibi Edisoncu falan değilim
Zaten işin içinde olup iki tarafı da anlayınca birisini tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Şu an şu satırları yazdığım bilgisayarı kullanmak için tuğla gibi bir adaptör kullanıyorum. Eğer evimde DC akım olsaydı ufacık bir step-down devresi ile kolayca işimi halledebilecektim. Yarım kilodan fazla olan adaptörüm en fazla 50 gram olarak ya dizüstü bilgisayarımın içinde olacaktı, ya da ufacık hafif bir kutu olarak dışarıda duracaktı.

Yani dünya dijitalleştikçe, kullandığımız her cihaz irili ufaklı silikon çipler taşıdıkça DC akıma ihtiyacımız da o kadar artıyor. Dediğim gibi ev kullanıcıları için şu an DC hem daha güvenli, hem de daha ekonomik. İleride elektrikli araçların artmasıyla birden bire DC ihtiyacımız da eksponansiyel artacak.

Edison ticari hırsları olan bir bilim adamıydı, Tesla ise sadece bilim adamı. Tesla çoğu zaman saftı ama bu Edison'un kötü bir adam olduğu anlamına gelmez. Şu an tüm teknoloji üreten firmalar en kolay yoldan ürettikleri teknolojiyi kapital düzende müşteriye itelemeye çalışıyor. Yani Edison'un yolundalar.

DubSteq bey mesleğiniz ne bilmiyorum ama ben elektronik mühendisiyim ve dediğiniz gibi bir olay yok.DC akım AC akıma göre çok daha uzak mesafe...
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yonex78 4 yıl
Arkadaşlar güneş panelleri evimizde yaygınlaşırsa bizde arabamızın şarjı ve aydınlatmamız için dc kullanır 220 ac ile şebeke baglantısını da inverterle yaparız.Sonuçta enerjimizi depoladıgımız akülere hem inverter hem dc dc çeviriciyi aynı anda baglayabiliriz degil mi:)
Kısa mesafede dc iletime geçilmesi mevcut altyapılar ve maliyetler ele alındıgında imkansız denecek kadar zordur(tabi kendi görüşüm sonuçta elektrik mühendisi degilim).
Sadece çok uzak mesafe için ve yüksek voltaj degerleri ile dc iletim hatları tüm dünyada kullanılmaya devam edecektir
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ozmenakif 4 yıl
RaiKo
SkewCurrent DubSteq bey mesleğiniz ne bilmiyorum ama ben elektronik mühendisiyim ve dediğiniz gibi bir olay yok. DC akım AC akıma göre çok daha uzak mesafelere gidebilir. AC akımı götürmek çoğu zaman avantajlıydı, çünkü türbinden direkt olarak AC üretilen akım sanayide aynı frekansta çalışabiliyordu. Yani türbinlerden sanayi motoruna 4 tane kablo çekmeniz yeterliydi. Bundan dolayı tercih edildi. Yoksa ev kullanıcısı için şimdilik AC veya DC akım olması çok bir şey ifade etmiyor. Ama gelecekte DC ihtiyacımız arttıkça evlere DC akım verilmeye de başlanacak. OverClocK1ng bey, dediğiniz gibi Edisoncu falan değilim
Zaten işin içinde olup iki tarafı da anlayınca birisini tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Şu an şu satırları yazdığım bilgisayarı kullanmak için tuğla gibi bir adaptör kullanıyorum. Eğer evimde DC akım olsaydı ufacık bir step-down devresi ile kolayca işimi halledebilecektim. Yarım kilodan fazla olan adaptörüm en fazla 50 gram olarak ya dizüstü bilgisayarımın içinde olacaktı, ya da ufacık hafif bir kutu olarak dışarıda duracaktı. Yani dünya dijitalleştikçe, kullandığımız her cihaz irili ufaklı silikon çipler taşıdıkça DC akıma ihtiyacımız da o kadar artıyor. Dediğim gibi ev kullanıcıları için şu an DC hem daha güvenli, hem de daha ekonomik. İleride elektrikli araçların artmasıyla birden bire DC ihtiyacımız da eksponansiyel artacak. Edison ticari hırsları olan bir bilim adamıydı, Tesla ise sadece bilim adamı. Tesla çoğu zaman saftı ama bu Edisonun kötü bir adam olduğu anlamına gelmez. Şu an tüm teknoloji üreten firmalar en kolay yoldan ürettikleri teknolojiyi kapital düzende müşteriye itelemeye çalışıyor. Yani Edisonun yolundalar.
DC akım AC akıma göre çok daha uzak mesafelere gidebilir. Hocam bu cümleyi söylüyorsanız bir meslektaşınız olarak size üzülerek söylüyorum ki boşuna mezun olmuşsunuz. Elektriğin en basit kuralını yorumlayamıyorsanız nasıl mühendisliğini icra edeceksiniz ? En basidinden Akım, düşük DC gerilimle iletildiği için uzun mesafelerde Joulenin 1. yasasına göre, bir iletken üzerinden geçen elektrik akımı ile onun yarattığı ısı kaybıyla kullanıcıya vardığında büyük kayba uğrar diyebilmen lazım. Bilgi kirliliğini gidermek için biraz açıklayayım: Yükte harcanan güç(P) = akım(I) x gerilim(V). Örnek bir sistem için; 1 kWlık gücü ya 1000V ve 1Alik bir iletim ya da 10V 100Alik bir iletim senaryosuyla sağlayabilirsiniz. Toplam güç değişmeyecektir. İletim hatları sabit bir direnç(R) değerine(N.Ş.A) sahiptirler. Yazımın başında da bahsettiğim gibi Joules yasası gereği ne kadar yüksek akımı iletmeye kalkarsanız, büyük miktarda enerji ısı olarak iletim tellerinde kayba uğrayacaktır. Taşıdığı yüksek akım ve kayıpları azaltmak için AC iletim hatlarına kıyasla devasa kalınlıkta olan DC iletim kabloların kullanılması gerektiği, DC verimliliği korumak için sağı solu jeneratör tarlasına çevrilmesi, DC kurulum maliyetleri,DC DC anahtarlamaların ve devre kesicilerin verimsizliği ve korkunç maliyetleri... Elektronik uygulamalarda kullanılan voltaj çeşitliliği 3.3V, 5V, 9V, 12V vs daha zirilyon dezavantajı sayılabilir uzak noktalara DC iletim sistemlerinin. İnsanoğluna tek tip, kurulum maliyeti düşük ve bakım zahmeti az bir sistem lazımdı ve o da kesinlikle AC iletimdi. DC şebeke olsa olsa şehir dışı aydınlatma ve lambalarında kullanılabilir bunun verimlilik farkı yaratabileceğini düşünüyorum.

Yaptığınız hesaplar doğru ama siz yüksek gerilim-düşük gerilim ilişkisini AC-DC ilişkisiyle karıştırmışsınız. DC iletim deyince 5V, 9V, 12V mu oluyor sadece? 20000V DC gerilim olamaz mı? Çok uzun mesafeler için aynı gerilimde DC iletim AC iletimden önceki mesajımda da yazdığım gibi daha avantajlı. Araştırırsanız görürsünüz.
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Ogogo 4 yıl
Doğru akım ile alternatif akım elektrik iletimleri hakkında ipucu verebilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SkewCurrent 4 yıl
Bence büyük lokma yiyin, büyük konuşmayın
DC deyince neden aklınıza alçak gerilim DC geliyor. Bahsettiğim uzun mesafeler binlerce volt DC ile yapılıyor. Devletler arası enterkonnekte hatların(Türkiye dahil) çoğu DC ile bağlı, çoğu ülke de ücra yerlere yüksek DC ile sevk ediyor elektriği. Bence bu konuya bir bakın.

Ayrıca hesaba AC akımın iletim hatları üzerinde sebep olduğu endüktif ve kapasitif etkileri de hesaba katmalısınız. Birkaç yüz kilometre sonra AC sinyal, güç faktörü ve dalganın bozulmasından dolayı kullanılamaz hale gelebiliyor.

Bence tamamen ezbere konuşuyorsunuz, çünkü bazı bahaneler sadece bahane. Tamam yüksek voltaj anahtarlama DC için problem. Ama üstesinden gelinemeyecek bir problem değil. Artık 2015'deyiz ve her alet için kilolarca adaptör taşıyoruz. Evlerde DC kullanırsak adaptörlerden neredeyse tamamen kurtuluruz. 3,3V, 5V, 9V, 12V arasında yükseltme-alçaltma yapmak, AC voltajı önce azaltıp sonra doğrultmaktan daha akıllıca. Hem alan hem enerji hem de malzemeden tasarruf yapılıyor. Parmak kadar Buck-Boost converterler ile onlarca watt yükseltilip alçaltılabiliyor.

Dediğim gibi, 2015 yılı olarak AC veya DC konut için birbiri üzerine üstünlüğü olmayan kavramlar. Ama ileride güneş panelleri yaygınlaşacak, elektrikli arabalar çoğalacak... Belirli bir noktadan sonra ister istemez DC şebekeye geçmek durumunda kalabiliriz.

Edit: Bir meslektaşınız olarak boşuna mezun olmuşsunuz gibi büyük bir cümle kurmayacağım, belki yaşınız da benden büyüktür. Ama bilgilerinizi doğru kaynaklardan tekrar güncelleyin.
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umut_baris 4 yıl ozmenakif
ozmenakif

RaiKo

SkewCurrent DubSteq bey mesleğiniz ne bilmiyorum ama ben elektronik mühendisiyim ve dediğiniz gibi bir olay yok. DC akım AC akıma göre çok daha uzak mesafelere gidebilir. AC akımı götürmek çoğu zaman avantajlıydı, çünkü türbinden direkt olarak AC üretilen akım sanayide aynı frekansta çalışabiliyordu. Yani türbinlerden sanayi motoruna 4 tane kablo çekmeniz yeterliydi. Bundan dolayı tercih edildi. Yoksa ev kullanıcısı için şimdilik AC veya DC akım olması çok bir şey ifade etmiyor. Ama gelecekte DC ihtiyacımız arttıkça evlere DC akım verilmeye de başlanacak. OverClocK1ng bey, dediğiniz gibi Edisoncu falan değilim
Zaten işin içinde olup iki tarafı da anlayınca birisini tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Şu an şu satırları yazdığım bilgisayarı kullanmak için tuğla gibi bir adaptör kullanıyorum. Eğer evimde DC akım olsaydı ufacık bir step-down devresi ile kolayca işimi halledebilecektim. Yarım kilodan fazla olan adaptörüm en fazla 50 gram olarak ya dizüstü bilgisayarımın içinde olacaktı, ya da ufacık hafif bir kutu olarak dışarıda duracaktı. Yani dünya dijitalleştikçe, kullandığımız her cihaz irili ufaklı silikon çipler taşıdıkça DC akıma ihtiyacımız da o kadar artıyor. Dediğim gibi ev kullanıcıları için şu an DC hem daha güvenli, hem de daha ekonomik. İleride elektrikli araçların artmasıyla birden bire DC ihtiyacımız da eksponansiyel artacak. Edison ticari hırsları olan bir bilim adamıydı, Tesla ise sadece bilim adamı. Tesla çoğu zaman saftı ama bu Edisonun kötü bir adam olduğu anlamına gelmez. Şu an tüm teknoloji üreten firmalar en kolay yoldan ürettikleri teknolojiyi kapital düzende müşteriye itelemeye çalışıyor. Yani Edisonun yolundalar.
DC akım AC akıma göre çok daha uzak mesafelere gidebilir. Hocam bu cümleyi söylüyorsanız bir meslektaşınız olarak size üzülerek söylüyorum ki boşuna mezun olmuşsunuz. Elektriğin en basit kuralını yorumlayamıyorsanız nasıl mühendisliğini icra edeceksiniz ? En basidinden Akım, düşük DC gerilimle iletildiği için uzun mesafelerde Joulenin 1. yasasına göre, bir iletken üzerinden geçen elektrik akımı ile onun yarattığı ısı kaybıyla kullanıcıya vardığında büyük kayba uğrar diyebilmen lazım. Bilgi kirliliğini gidermek için biraz açıklayayım: Yükte harcanan güç(P) = akım(I) x gerilim(V). Örnek bir sistem için; 1 kWlık gücü ya 1000V ve 1Alik bir iletim ya da 10V 100Alik bir iletim senaryosuyla sağlayabilirsiniz. Toplam güç değişmeyecektir. İletim hatları sabit bir direnç(R) değerine(N.Ş.A) sahiptirler. Yazımın başında da bahsettiğim gibi Joules yasası gereği ne kadar yüksek akımı iletmeye kalkarsanız, büyük miktarda enerji ısı olarak iletim tellerinde kayba uğrayacaktır. Taşıdığı yüksek akım ve kayıpları azaltmak için AC iletim hatlarına kıyasla devasa kalınlıkta olan DC iletim kabloların kullanılması gerektiği, DC verimliliği korumak için sağı solu jeneratör tarlasına çevrilmesi, DC kurulum maliyetleri,DC DC anahtarlamaların ve devre kesicilerin verimsizliği ve korkunç maliyetleri... Elektronik uygulamalarda kullanılan voltaj çeşitliliği 3.3V, 5V, 9V, 12V vs daha zirilyon dezavantajı sayılabilir uzak noktalara DC iletim sistemlerinin. İnsanoğluna tek tip, kurulum maliyeti düşük ve bakım zahmeti az bir sistem lazımdı ve o da kesinlikle AC iletimdi. DC şebeke olsa olsa şehir dışı aydınlatma ve lambalarında kullanılabilir bunun verimlilik farkı yaratabileceğini düşünüyorum.


Yaptığınız hesaplar doğru ama siz yüksek gerilim-düşük gerilim ilişkisini AC-DC ilişkisiyle karıştırmışsınız. DC iletim deyince 5V, 9V, 12V mu oluyor sadece? 20000V DC gerilim olamaz mı? Çok uzun mesafeler için aynı gerilimde DC iletim AC iletimden önceki mesajımda da yazdığım gibi daha avantajlı. Araştırırsanız görürsünüz.


Kabloların ısınmasını nasıl önleyeceksiniz?
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ozmenakif 4 yıl
DubSteq
SkewCurrent Yazdıklarınız çok doğru. Ev içi DC kullanımın çok olması nedeniyle Dünyanın bazı yerlerinde konutlara yönelik DC voltaj denemeleri yapılıyor. Ama hala emekleme aşamasında ve var olan tüm tüketim ürünlerinin de buna göre tasarlanması çok zor. Otoriteler elektrikli araçların çoğalmasıyla konutların yavaş yavaş DC voltaja geçeceğini düşünüyorlar. Çünkü elektrikli arabalarla birlikte evin en önemli enerji kalemi arabalar olacak. Bugün Teslanın araçlarında 70kWhlik bataryalar kullanılıyor. Bu yüksek kapasiteyi doldurmak için yüksek AC voltaj bir sürü malzeme kullanılarak DCye çevrilmek zorunda. Kayıpların da çok olması ile sektör orta vadede DC akım şebekelere geçebilir.
DC akımı taşımak için ne kullanacaklar peki?Her yer trafoya dönsün sonra. Barajdan 200km mesafeye dc voltaj ile enerji aktarmak koca barajın yarınısı çöpe atmakla eş değer. Şehir elektriği her zaman AC olarak kalacak ve kalmalı. Dünya DC akımı şehirlere dağıtmaya kestiğinde Edison hala yaşıyordu.

Haklısınız DC olarak voltaj yükseltme-alçaltma olmadığı için dönüştürmek çok maliyetli. Bu yüzden AC kullanılıyor. Fakat günümüzde çok uzun iletim hatları için (1000km ve üzeri) DC iletime geçme fikri yükselmekte. Nedeni ise AC hatlarda 3 adet faz hattı olmasına karşılık DC için tek hattın yeterli olması ve ayrıca AC hat üzerinde sinusoidal salınımlardan dolayı fazladan indüktif ve kapasitif kayıplar da varken, DC için sadece rezistif kayıpların olması. Yani kesinlikle ikisinin de avantajları ve dezavantajları var ve insanlık en verimliyi elde etmek için uğraşıyor
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Umutcan 4 yıl
Yüksek güçlü (100-200w) ledler de var ama üzerlerinde hayvani boyutta heatsink olduğu için günlük ev kullanımına uygun değil. Kimisi fan bile kullanıyor.
Power led'lerin önündeki en büyük engel aşırı ısınma ve dolayısıyla soğutma gereksinimi.
Fiyatla birlikte bunu aşarlarsa daha kimse normal ampul almaz. Odamda kullanmak için 15w alman malı bir ürün aldım, 1400 lumen yazıyor özelliklerinde.
Verdiği ışıktan gayet memnunum, 25w tasarruflu floresanlardan daha fazla ışık veriyor, veya 100w normal bir ampulden. Fakat fiyat tabi ki yüksek.
Aydınlatmanın geleceği led gibi görünüyor, ileriki nesillerde bu sorunlar çözülecektir.
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THUGGER 4 yıl
Tasarrufun her turlusu mukemmeldir.
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ozmenakif 4 yıl
Led ampüllerde ısınan kısım içerideki transformatör. 220V şebeke gerilimini ledlerin çalışabileceği 2V civarına düşürebilmek için her ampülün içinde transformatör olmak zorunda. Yani bu ısınmadan kurtulmak için daha düşük besleme voltajı gerekli. İleride belki yönetmelik çıkar da evlerin elektik projeleri çizilirken daire tablosunda aydınlatma linyeleri için 5V çıkış veren özel soğutmalı transformatörler standart hale gelir. Böylece her dairenin sigorta kutularından ampüllere gelen 5V sayesinde led ampüller transformatörden ve ısınmadan kurtulur. Ama bu sefer de düşen voltaj yüzünden iletim kayıpları artacaktır. Daire içindeki iletim hattı çok da uzun olmadığı için bu kayıp gözardı edilebilir. Hesaplamak ve daha uygun olan yolu belirlemek lazım.
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SkewCurrent 4 yıl
Yazdıklarınız çok doğru. Ev içi DC kullanımın çok olması nedeniyle Dünya'nın bazı yerlerinde konutlara yönelik DC voltaj denemeleri yapılıyor. Ama hala emekleme aşamasında ve var olan tüm tüketim ürünlerinin de buna göre tasarlanması çok zor.

Otoriteler elektrikli araçların çoğalmasıyla konutların yavaş yavaş DC voltaja geçeceğini düşünüyorlar. Çünkü elektrikli arabalarla birlikte evin en önemli enerji kalemi arabalar olacak. Bugün Tesla'nın araçlarında 70kWh'lik bataryalar kullanılıyor. Bu yüksek kapasiteyi doldurmak için yüksek AC voltaj bir sürü malzeme kullanılarak DC'ye çevrilmek zorunda. Kayıpların da çok olması ile sektör orta vadede DC akım şebekelere geçebilir.
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OverClocK1ng 4 yıl ozmenakif
Valla ben eskiden bir yerde okumuştum.

Orada diyordu ki: Bu led ampullerin ledleri belirli bir parlaklıktan daha fazla arttırılınca çok ısınıyormuş. O sebeple de soğutucu koyuyorlarmış.
Fakat parlaklığı ısı da çok artacağı için çok fazla arttıramıyorlarmış. Bu yüzden piyasada 12-15W falan olanlar var.

Ama yeni bir sistem ile şu watt değeri arttırılabilirse, biraz daha alınabilir ampuller görebiliriz.

Bu arada konu faydalı oldu. Az sonra hepsiburada'dan Vialicht Led Ampul 15W (100W) A60 / E27 1400Lm 200° 6400K alıyorum.
Bulabildiğim en iyi ve yüksek ampul bu..

EK: Saat 21:30 da U.N.C.L.E adlı film izlemek üzere sinemaya gideceğim için beklemedim ve aldım. Yorumlar çok iyiydi.
Yarın doğum günüm. Kendime 40. yaş doğum günü hediyesi aldım. Beklemedim...
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umut_baris 4 yıl ozmenakif
ozmenakif

Led ampüllerde ısınan kısım içerideki transformatör. 220V şebeke gerilimini ledlerin çalışabileceği 2V civarına düşürebilmek için her ampülün içinde transformatör olmak zorunda. Yani bu ısınmadan kurtulmak için daha düşük besleme voltajı gerekli. İleride belki yönetmelik çıkar da evlerin elektik projeleri çizilirken daire tablosunda aydınlatma linyeleri için 5V çıkış veren özel soğutmalı transformatörler standart hale gelir. Böylece her dairenin sigorta kutularından ampüllere gelen 5V sayesinde led ampüller transformatörden ve ısınmadan kurtulur. Ama bu sefer de düşen voltaj yüzünden iletim kayıpları artacaktır. Daire içindeki iletim hattı çok da uzun olmadığı için bu kayıp gözardı edilebilir. Hesaplamak ve daha uygun olan yolu belirlemek lazım.

Kablonun oluşturduğu direnci ne yapacaksınız?

Düşük kesitli kabloyla yüksek akım taşınmaz.
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kadirirdem 4 yıl
güzel teknik ama inşallah ampullerede çare olur.....
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selahattın ısık 4 yıl
Teknolojinin baslangic asamalari ile uretilen urunler piyasada 2 3 yildir mevcut zaten..Detayli bilgi verilemediginden dolayi arasindaki farklari ve gelismeleri ogrenemiyoruz fakat muhtemelen uzerine bir seyler eklenerek daha iyi sonuc alinan led cipleri ortaya cikarildi..
Hatirlarsaniz uzun yillar boyunca led ampullerse sadece sari isik uretiliyordu..sebebi kelvin degeri yuksek ciplerin uretilmesi icin senkronize birden fazla renk(ana renkler) kullanilmasi gerekiyordu..
Hala bazi kelvin degerleeini yakalamak icin ayni uretim teknigi kullanilsada tahmini bu calismalarin sonucunda tum kelvin degerleri icin tek cip ve ona uygun gaz kullanilacak..Tabialiyetler dustugu gibi isinma azalacak..en onemlisi de birden fazla cip kullanilmadiginda titreme azaltilarak renk ve luken stabilitesi yakalanacak...
Evinde led ampulu olan var ise kamerayi vide moduna alip tazelwmw hizini dusurerek ampulleeinin titresimini gozlemlesinler..Markasi onemli degil..Tirrwmwywn ampulu gozunuz gibi koruyun...

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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Umarım bu teknik, çok ısındığı için çok fazla aydınlatma gücünde üretilemeyen ve düşük lümen gücünde üretilebilen ve ısındığından dolayı üzerinde soğutucu kullanılmak zorunda kalıp maliyeti yükselen LED ampullere de çare bulur.
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