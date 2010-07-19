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LG, 3D destekli ilk dizüstü bilgisayar modeli R590'ı gösterdi

8 yıl
16,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3D destekli televizyonlarını yakın zamanda satışa sunan LG, ürün gamındaki ilk 3D notebook modelini de tanıttı. Ağustos ayında satışa sunulacak olan R590 isimli dizüstü bilgisayar modeli, Intel Calpella platformunu temel alıyor ve 15.6-inç ekranla birlikte iki adet polarize gözlüğü de beraberinde getiriyor.

Intel'in dört çekirdekli Core i7 işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarda, ekran kartı tercihinin Nvidia GeForce GT335M'den yana yapıldığını görüyoruz. Farklı bellek ve sabit disk seçeneklerine sahip olacağı belirtilen dizüstü bilgisayar, 2D görüntüleri gerçek zamanlı olarak 3D'ye çeviren TriDef yazılımıyla sunuluyor.

Optik sürücü tercihinin Blu-ray'den yapılabileceği belirtilen dizüstü bilgisayar, SRS Tru-Surround HD ses teknolojisini de destekliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik ettiği R590, LG'nin anavatanı Kore'de bu ay içerisinde 1314$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak, global satış ise Ağustos ayında başlayacak.


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Denubis 8 yıl
nvidia bu 3d olayından iyi para kırdı. satış stratejisini bunun üzerine kurup piyasada tutundu. ati ve nvidianın ekran kartları için birşey diyemiycem ama nvidianın satış stratejilerini kesinlikle ati den daha başarılı buluyorum.
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ilonsahiden 8 yıl
R59O zaqten uzun süredir piyasada değil mi ?
Bu 590ın farklı bir versiyonu herhalde :)
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