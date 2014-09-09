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LG G Watch R video ön inceleme "Akıllı saatlerin en yakışıklısı mercek altında"

4 yıl
73b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni nesil akıllı saat modeli G Watch R tasarımı ile dikkat çekiyor. Şu ana kadar tanıtımı yapılan saatler arasında, en güzel görüneni olduğunu düşündüğüm saat, Android Wear işletim sistemi kullanıyor. Hem  cihazın hem de işletim sisteminin detayları bu videomuzda. İyi seyirler.
 

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2 Avatar Avatar
One True King 3 yıl
Fiyat ne kadar?
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DH Misafiri 3 yıl
lg g watch r aldım yurt dışından bir kac ay kullandım sonra şarj cihazından kaldırınca saati ekran gidiyo şarjı %100 doluyken bile yardımcı olursanız yada nerde yaptırabilirim
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agashakur 3 yıl
Ben çok beğendim çok şık geldi gözüme ama daha zamanı var gibi, gitgide geliştiriyorlar

bir ay içinde bi saat almam gerekiyor ve şimdilik klasik bir momentus tercih edeceğim
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Deliverance s Outro 3 yıl
Bu saat ile moto 360 arasinda kaldim. Moto 360 tasarim acisindan, lg de donanim acisindan iyi gorunuyor. Ne yapsam bilemedim..
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chaturanga 3 yıl Deliverance s Outro
Deliverance s Outro

Bu saat ile moto 360 arasinda kaldim. Moto 360 tasarim acisindan, lg de donanim acisindan iyi gorunuyor. Ne yapsam bilemedim..

Moto 360 ta karar kıldığınızı da belirtin bence :)

Ve doğru seçim tebrikler :)
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mahmut716 4 yıl fx57
Allahınızı severseniz, şu saçma video uygulamanızi kullanmayın, adam gibi server'a yukleyin, vk kullanın, youtube kullanın
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sahmat_78 4 yıl
GPS zaten gereksiz bir donanım saat için.
Işık sensörüde çok önemli değil.
Saatte aranması gereken şeyler bence net: Şarj, Ekran kalitesi, depolama alanı, kesintisiz bluetooth iletişimi.
Belleği 32Gb. filan olmalıki artık flash belleklerin tamamen yerini bu saatler almalı.
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inzu 4 yıl
Amazondan 270 dolara aldım 3-4 gundur kullanıyorum. İki kere sarj ettim. Siyah tabanlı bir saat yuzu ile 3 gunu gorecegini dusunuyorum. Genel olarak cok şık ve kullanışlı bir saat. Eski bir pebble kullanıcısı olarak neredeyse hic bildirim kaçırmaması çok hoşuma gitti. Saat yuzu olarak rolex hamford oneririm.
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sezat 4 yıl
bende LG GWR kullanıcısıyım. yaklaşık 6 ay oluyor alalı. sormak istediğiniz olursa yanıtlamaya çalışırım.
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Mutlucan96 4 yıl
GPS'e gerek yok. Telefon zaten sürekli cebinizde değil mi? Zaten harita verisini de telefondan çekmek zorunda her türlü.
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venomboy_85 4 yıl
Ürünü yılbaşı tatilini fırsat bilerek gittiğim Dubai'den 1099 AED (Yaklaşık 300 dolar) fiyatla satın aldım.
Geleneksel saatlere ilgisi olan ben,kare ve köşeli tasarımlı akıllı saatler ilk çıktığı günden bu yana hiç ilgilimi çekmemişti.
Ta ki Moto 360 ve LG G Watch R gibi dairesel tasarımlı saatlere kadar.
İki saati karşılaştırdım LG G Watch R'ın dizaynı pil süresi ve benim için en önemlisi Moto 360'ın alt kısmında sensör olarak kullandığı siyah kısım olmamasıydı.
Bu arada Moto 360 1499 AED (400 doların üzerinde) gibi bir fıyattan satılıyor olması, LG G Watch R'ı satın alma kararımı daha da kolaylaştırdı.
Android Wear için hazırlanan watch face'ler daha da artmalı. Çoğu güzel tasarım halen 2 dolar ve üzeri civarlarda.
Hergün ayrı bir watch face kullanıp, farklı bir saate bakmak değişik oluyor.
Saatin kayışı çok kaliteli olmayan deri. Fakat standart 22mm saat kordonları kullanılabiliyor.
Bende bu yüzden ileride metal şık tasarımlı bir kordon almayı düşünüyorum.
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pctekno123 4 yıl
gayet iyi bir akıllı saat
piyasada alınabilir akıllı saatlardan birisi
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wickedfb 4 yıl
Türkiye' de satışa sunulacak mı? Bilgisi olan var mı?
LG global sitesinde tanıtımı var ancak LG Tr' de hareket yok henüz..
G watch gibi gösterip vermeyeceklerse hiç gerek yok yırtınmamıza..
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