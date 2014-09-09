LG G Watch R video ön inceleme "Akıllı saatlerin en yakışıklısı mercek altında"

LG'nin yeni nesil akıllı saat modeli G Watch R tasarımı ile dikkat çekiyor. Şu ana kadar tanıtımı yapılan saatler arasında, en güzel görüneni olduğunu düşündüğüm saat, Android Wear işletim sistemi kullanıyor. Hem cihazın hem de işletim sisteminin detayları bu videomuzda. İyi seyirler.

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