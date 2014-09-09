LG G Watch R video ön inceleme "Akıllı saatlerin en yakışıklısı mercek altında"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin yeni nesil akıllı saat modeli G Watch R tasarımı ile dikkat çekiyor. Şu ana kadar tanıtımı yapılan saatler arasında, en güzel görüneni olduğunu düşündüğüm saat, Android Wear işletim sistemi kullanıyor. Hem cihazın hem de işletim sisteminin detayları bu videomuzda. İyi seyirler.
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bir ay içinde bi saat almam gerekiyor ve şimdilik klasik bir momentus tercih edeceğim
Moto 360 ta karar kıldığınızı da belirtin bence :)
Ve doğru seçim tebrikler :)
Işık sensörüde çok önemli değil.
Saatte aranması gereken şeyler bence net: Şarj, Ekran kalitesi, depolama alanı, kesintisiz bluetooth iletişimi.
Belleği 32Gb. filan olmalıki artık flash belleklerin tamamen yerini bu saatler almalı.
Geleneksel saatlere ilgisi olan ben,kare ve köşeli tasarımlı akıllı saatler ilk çıktığı günden bu yana hiç ilgilimi çekmemişti.
Ta ki Moto 360 ve LG G Watch R gibi dairesel tasarımlı saatlere kadar.
İki saati karşılaştırdım LG G Watch R'ın dizaynı pil süresi ve benim için en önemlisi Moto 360'ın alt kısmında sensör olarak kullandığı siyah kısım olmamasıydı.
Bu arada Moto 360 1499 AED (400 doların üzerinde) gibi bir fıyattan satılıyor olması, LG G Watch R'ı satın alma kararımı daha da kolaylaştırdı.
Android Wear için hazırlanan watch face'ler daha da artmalı. Çoğu güzel tasarım halen 2 dolar ve üzeri civarlarda.
Hergün ayrı bir watch face kullanıp, farklı bir saate bakmak değişik oluyor.
Saatin kayışı çok kaliteli olmayan deri. Fakat standart 22mm saat kordonları kullanılabiliyor.
Bende bu yüzden ileride metal şık tasarımlı bir kordon almayı düşünüyorum.
piyasada alınabilir akıllı saatlardan birisi
LG global sitesinde tanıtımı var ancak LG Tr' de hareket yok henüz..
G watch gibi gösterip vermeyeceklerse hiç gerek yok yırtınmamıza..