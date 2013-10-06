LG G2 üzerine konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Ekran biraz ufak olaydi ben de ilgilenirdim.onun disinda guzel telefon.tek eksigi mevcut fm radyonun turkiye'de sunulmamasi
|Lg almak için çok düşündüm diğer telefonlari malum. Ama g2 beni fazlasiyla şaşırttı. Şuan g2 den yaziyorum. S4 den çok çok iyi. Sanal butonlar video ve resim gibi yerlerde kayboluyor sıkıntı yok yani.
|herkes ayrı bir kafadan yorum yapmış. Adam LG G2 kullanmamış yorum yapıyo anten ya kullan sonra yorum yap bakalım anlatabilicekmisin mükembbeligini şunuda belirtmek isterim telefon verdigin paranın hakkını fazlasıyla veriyo hız olsun kamera olsun fazlasıyla iyi ve donanım konusunda harika donma falanda yapmıyo ben ne insanlar gördüm elindeki S4 satıp G2 alanı çekemiyosanız sabunlayıın
|Sa arkadaslar g2 tavsiye etmiyorum parasini haketmiyor, ses berbat, yazilim sorunu cok kendi kendine uygulamari data logins i sifirliyo klavye rezalet, klavyede ciddi sorun var, pil keza ole cok ahim sahim degil, bazen 1 ayda bir kendi kendine kapaniyo, garantiye gitti biaey yok.dedi gonderdikleri aksam kendi kendine kapandi htc den sasmayin sa
|Yahu hakikaten bu kadar iyi bir telefon bu kadar kötü bir şekilde tanıtılabilirdi. Adam resmen soruları dinlememiş ve cevapları ezberlemiş :).
|arkadaşlar samsung un 5octa işlemcili Türkiye pazarına sunduğu telefonları alacağınıza LG G2 iyi birseçim olur çünkü üzerinde spandragon 800 gibi bir işlemci her zaman 5octayı geçer,LG g2 nin tek eksik yanı ise sd card olmayışı ve ram'ın düşük olması,eğer 2014 nisanı beklerim diyorsanız xperia z2 çıkacak onda da 3 gb ram artısında spandragragon 800 kamera 20,7 mp,batarya amh daha büyük bir pil olacak diyorlar,beklemye değer bence.
|Siz telefonu verin bana iki güne kalmadan 1 saatlik incelemesini hazırlıyayım :P
|Abi bırakın üzerine konuşmayı sağ altından yorumlamayı arkasından eleştirmeyi de elinize alın kurcalayın video çekin izleyelim artık lütfen.
yesil_dev
güncellemeyi sorsa ki nolacak.adam zaten ezbere konuşuyor.sorulara cevap verdiği yok.
|ARTIK KONUŞMAYI BIRAKIP ŞU TELEFONU İNCELEMEYE BAKALIM LÜTFEN DAHAFAZLA UZATMANIZIN BİR NEDENİ YOK
Müdür: Bataryayı küçültmedik.
+Doğum tarihiniz ?
-Muş
Rakamları gözden geçirmende yarar var.