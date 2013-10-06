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LG G2 üzerine konuştuk

5 yıl
17,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son günlerin en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden LG G2'yi, LG Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ufuk Gürsoy ile konuştuk. Sohbetimizde ayrıca akıllı telefon pazarı ve kullanıcı alışkanlarına ilişkin bilgiler de var.
 

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quartx 5 yıl en beğenilen
Erdi: Telefon uzun ömürlü olacak mı?
Müdür: Bataryayı küçültmedik.
3 Yanıt Yanıtla +141
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talerk 5 yıl
Ben mi uykuluyum adam sorulara farklı cevaplar mı verdi
+Doğum tarihiniz ?
-Muş
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Nétwork 5 yıl 3DMystic
3DMystic

5.2 inç diyonuz ama sanal butonlar zaten 2-3inçlik alan kaplıyor

Rakamları gözden geçirmende yarar var.
Yanıtla +50
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2 Avatar Avatar
aycibin 5 yıl
Ekran biraz ufak olaydi ben de ilgilenirdim.onun disinda guzel telefon.tek eksigi mevcut fm radyonun turkiye'de sunulmamasi
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omer_faruk4 5 yıl
Lg almak için çok düşündüm diğer telefonlari malum. Ama g2 beni fazlasiyla şaşırttı. Şuan g2 den yaziyorum. S4 den çok çok iyi. Sanal butonlar video ve resim gibi yerlerde kayboluyor sıkıntı yok yani.
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DH Misafiri 5 yıl
herkes ayrı bir kafadan yorum yapmış. Adam LG G2 kullanmamış yorum yapıyo anten ya kullan sonra yorum yap bakalım anlatabilicekmisin mükembbeligini şunuda belirtmek isterim telefon verdigin paranın hakkını fazlasıyla veriyo hız olsun kamera olsun fazlasıyla iyi ve donanım konusunda harika donma falanda yapmıyo ben ne insanlar gördüm elindeki S4 satıp G2 alanı çekemiyosanız sabunlayıın
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DH Misafiri 5 yıl
Sa arkadaslar g2 tavsiye etmiyorum parasini haketmiyor, ses berbat, yazilim sorunu cok kendi kendine uygulamari data logins i sifirliyo klavye rezalet, klavyede ciddi sorun var, pil keza ole cok ahim sahim degil, bazen 1 ayda bir kendi kendine kapaniyo, garantiye gitti biaey yok.dedi gonderdikleri aksam kendi kendine kapandi htc den sasmayin sa
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schneeman 5 yıl
Yahu hakikaten bu kadar iyi bir telefon bu kadar kötü bir şekilde tanıtılabilirdi. Adam resmen soruları dinlememiş ve cevapları ezberlemiş :).
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar samsung un 5octa işlemcili Türkiye pazarına sunduğu telefonları alacağınıza LG G2 iyi birseçim olur çünkü üzerinde spandragon 800 gibi bir işlemci her zaman 5octayı geçer,LG g2 nin tek eksik yanı ise sd card olmayışı ve ram'ın düşük olması,eğer 2014 nisanı beklerim diyorsanız xperia z2 çıkacak onda da 3 gb ram artısında spandragragon 800 kamera 20,7 mp,batarya amh daha büyük bir pil olacak diyorlar,beklemye değer bence.
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haqy 5 yıl
Siz telefonu verin bana iki güne kalmadan 1 saatlik incelemesini hazırlıyayım :P
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kojiro 5 yıl
Abi bırakın üzerine konuşmayı sağ altından yorumlamayı arkasından eleştirmeyi de elinize alın kurcalayın video çekin izleyelim artık lütfen.
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metars82 5 yıl
yesil_dev
güncelleme yi de soraydın be yaw...

güncellemeyi sorsa ki nolacak.adam zaten ezbere konuşuyor.sorulara cevap verdiği yok.
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DH Misafiri 5 yıl
ARTIK KONUŞMAYI BIRAKIP ŞU TELEFONU İNCELEMEYE BAKALIM LÜTFEN DAHAFAZLA UZATMANIZIN BİR NEDENİ YOK
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