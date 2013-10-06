LG G2 üzerine konuştuk

Son günlerin en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden LG G2'yi, LG Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ufuk Gürsoy ile konuştuk. Sohbetimizde ayrıca akıllı telefon pazarı ve kullanıcı alışkanlarına ilişkin bilgiler de var.

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