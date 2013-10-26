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LG G2 video inceleme "LG'nin süper telefonu testte""

5 yıl
66,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin güçlü donanımı, yenilikçi özellikleri ve iddialı fiyatı ile son haftalara damgasını vuran süper telefon modeli G2'ye ait merak edilen tüm detaylar video incelememizde.
 
 
 

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Git-Gel 5 yıl en beğenilen
1600 tl millete ucuz gelmeye başladıya laa ...
1 Yanıt Yanıtla +181
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gorkem2626 5 yıl
Bu cihaza laf atan arkadaşlar geçen sene S3'e 2 Bin Tl verenler
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Christian Lorenz 5 yıl
LG bu fiyata daha iyisini bulana parası iade dese hiç zarar etmez...
Yanıtla +93
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ThePscho 4 ay
Hayatımda şu telefon kadar güzel bir telefon kullanmadım. LG bunun 2019 modelini çıkartsa koşa koşa gider alırım. Tasarım, hız, custom rom çeşitliliği... Mükemmeldi.
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FantomİçinF 4 ay
vay be, fp canavarı 1600tlydi o zamanlar, şimdinin amiral gemisi işlemcisini taşıyan en ucuz telefon mi8, o da 3000tl...
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Posedi415 4 ay
Guzelmis
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musty578 9 ay
watsp açılmıyor g2 de sorun veriyor kaldırıp kurdum yine aynı nasıl çözebilirim bu durumu
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Mücahit_ 1 yıl
Bilişim öğretmeni bir arkadaşımda G2 vardı taş gibi telefondu. LG onun gibisini henüz üretemedi.
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Khoradasein 4 ay Mücahit_
4,5 sene G2 kullandım dediğiniz gibi LG'nin ürettiği en iyi telefondu belki de fakat 6 aydır da G6 kullanıyorum, G2'nin izinden giden ilk telefon olmuş sanırım.
G2'yi aratmadı henüz.
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Sandman Painkiller 1 yıl
LG G2 telefonum var ve iki yılı devirdi. Performansından halen memnunum fakat pili artık 24 saati zor çıkartıyor.
Orijinal G2 D802 Bataryası lazım, güvenip alabileceğim bir yer bileniniz var mı ?
internette birkaç satan firma buldum ve ürün isimlerine orijinal yazmışlar fakat satıcı firma ile görüştüğümde, orijinal LG değil fakat batarya için orijinal ürün diyorlar

LG Ankara servisini defalarca aradım, telf. açıp geri kapatıyorlar. Daha konuşma fırsatı vermediler [:\-]
Yani orijinal LG marka G2 D802 batarya arıyorum, bilen duyan haber versin.
mesela bu
akilliphone.com/...
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chips 1 yıl
Plsatik olmayan arka kamera camını nereden alabiliriz? Orjinali satılıyorsa kaç paradır?
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inkheart_37 1 yıl
2013 ten beri kullanıyorum. Tek bir sorun çıkarmadı.Gerçekten eskimeyen telefon yapmışlar.
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~Lion King~ 1 yıl
Efsane telefon. 7 Plus aldım ancak G2 nin yerini tutmuyor ve halen G2 kullanırım arada. Gram yavaşlama yok namussuzda.
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3arbar 1 yıl
bize 900 dolara geldi g2
avrupada ne kadara satılıyordu bilmiyorum.
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