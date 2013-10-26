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LG G2 video inceleme "LG'nin süper telefonu testte""
5 yıl
66,7b
1
Cep Telefonları
1959
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin güçlü donanımı, yenilikçi özellikleri ve iddialı fiyatı ile son haftalara damgasını vuran süper telefon modeli G2'ye ait merak edilen tüm detaylar video incelememizde.
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5 yıl
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1600 tl millete ucuz gelmeye başladıya laa ...
1 Yanıt
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gorkem2626
5 yıl
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Bu cihaza laf atan arkadaşlar geçen sene S3'e 2 Bin Tl verenler
1 Yanıt
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+134
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Christian Lorenz
5 yıl
editörün seçimi
LG bu fiyata daha iyisini bulana parası iade dese hiç zarar etmez...
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ThePscho
4 ay
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Hayatımda şu telefon kadar güzel bir telefon kullanmadım. LG bunun 2019 modelini çıkartsa koşa koşa gider alırım. Tasarım, hız, custom rom çeşitliliği... Mükemmeldi.
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FantomİçinF
4 ay
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vay be, fp canavarı 1600tlydi o zamanlar, şimdinin amiral gemisi işlemcisini taşıyan en ucuz telefon mi8, o da 3000tl...
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Posedi415
4 ay
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Guzelmis
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musty578
9 ay
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watsp açılmıyor g2 de sorun veriyor kaldırıp kurdum yine aynı nasıl çözebilirim bu durumu
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Mücahit_
1 yıl
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Bilişim öğretmeni bir arkadaşımda G2 vardı taş gibi telefondu. LG onun gibisini henüz üretemedi.
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Khoradasein
4 ay
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Mücahit_
4,5 sene G2 kullandım dediğiniz gibi LG'nin ürettiği en iyi telefondu belki de fakat 6 aydır da G6 kullanıyorum, G2'nin izinden giden ilk telefon olmuş sanırım.
G2'yi aratmadı henüz.
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Sandman Painkiller
1 yıl
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LG G2 telefonum var ve iki yılı devirdi. Performansından halen memnunum fakat pili artık 24 saati zor çıkartıyor.
Orijinal G2 D802 Bataryası lazım, güvenip alabileceğim bir yer bileniniz var mı ?
internette birkaç satan firma buldum ve ürün isimlerine orijinal yazmışlar fakat satıcı firma ile görüştüğümde, orijinal LG değil fakat batarya için orijinal ürün diyorlar
LG Ankara servisini defalarca aradım, telf. açıp geri kapatıyorlar. Daha konuşma fırsatı vermediler [:\-]
Yani orijinal LG marka G2 D802 batarya arıyorum, bilen duyan haber versin.
mesela bu
akilliphone.com/...
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chips
1 yıl
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Plsatik olmayan arka kamera camını nereden alabiliriz? Orjinali satılıyorsa kaç paradır?
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inkheart_37
1 yıl
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2013 ten beri kullanıyorum. Tek bir sorun çıkarmadı.Gerçekten eskimeyen telefon yapmışlar.
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~Lion King~
1 yıl
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Efsane telefon. 7 Plus aldım ancak G2 nin yerini tutmuyor ve halen G2 kullanırım arada. Gram yavaşlama yok namussuzda.
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3arbar
1 yıl
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bize 900 dolara geldi g2
avrupada ne kadara satılıyordu bilmiyorum.
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G2'yi aratmadı henüz.
Orijinal G2 D802 Bataryası lazım, güvenip alabileceğim bir yer bileniniz var mı ?
internette birkaç satan firma buldum ve ürün isimlerine orijinal yazmışlar fakat satıcı firma ile görüştüğümde, orijinal LG değil fakat batarya için orijinal ürün diyorlar
LG Ankara servisini defalarca aradım, telf. açıp geri kapatıyorlar. Daha konuşma fırsatı vermediler [:\-]
Yani orijinal LG marka G2 D802 batarya arıyorum, bilen duyan haber versin.
mesela bu
akilliphone.com/...
avrupada ne kadara satılıyordu bilmiyorum.