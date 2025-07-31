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    Türkiye’nin dijital haritası e-Devlet’te: Ev ve arsa alacaklara büyük kolaylık

    Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu artık e-Devlet'ten erişilebilir. Arsa konumundan altyapıya, doğal risklerden çevresel planlamaya kadar tüm coğrafi veriler vatandaşların kullanımına açıldı.

    Arsa ve ev alacaklara büyük kolaylık: Harita verileri e-Devlet’te Tam Boyutta Gör
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nu e-Devlet sistemiyle entegre ederek vatandaşların kullanımına açtı. 1 Ocak 2025’ten bu yana kamu kurumlarının erişimine sunulan platform, artık kontrollü erişimle bireysel kullanıcılara ve özel sektöre de açık.

    Ev ve arsa alımında detaylar haritada

    e-Devlet entegrasyonuyla birlikte, arsa ya da konut alımından tarımsal karar süreçlerine kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan coğrafi veriler, dijital ortamda herkesin erişimine sunulmuş durumda. Türkiye’nin dört bir yanındaki coğrafi bilgilerin toplandığı bu platform sayesinde, şehir planlaması, çevre yönetimi, ulaşım ve afet risk analizi gibi konularda bilinçli kararlar almak kolaylaşıyor.

    Vatandaşlar, e-Devlet bilgileriyle www.tucbs.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden sisteme giriş yaparak hizmetten yararlanabiliyor. Platform, 630 farklı coğrafi veri katmanına erişim sağlayan Coğrafi Veri Talep Portalı ile birlikte çalışıyor. Kullanıcılar, adres ve idari birimlerden kadastro verilerine, bina bilgilerinden ulaştırma, enerji, altyapı ağlarına kadar geniş bir veri setini görüntüleyebiliyor.

    Örneğin, arsa almak isteyen bir vatandaş bölgenin imar planlarını, altyapı hizmetlerinin durumunu görebilirken; ev almak isteyen bir kullanıcı yeşil alanlar, parklar ve ulaşım altyapısı hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Tarım arazisi bulunanlar ise çevresindeki su kaynaklarını ve toprak türünü platform üzerinden inceleyebiliyor.

    Kurumlara doğru ve güncel veri desteği

    Arsa ve ev alacaklara büyük kolaylık: Harita verileri e-Devlet’te Tam Boyutta Gör
    Platform, yalnızca vatandaşlara değil, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve kamu kurumlarına da güçlü bir kaynak sunuyor. Deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi kritik coğrafi bilgiler, kamu projelerinde kullanılmak üzere kolay erişilebilir hale getirilmiş durumda. Böylece imar planlamasından çevresel etki analizine kadar birçok alanda karar süreçleri coğrafi verilerle destekleniyor.

    Sisteme yüklenen tüm veriler, belirlenmiş standartlara göre otomatik denetimden geçiyor. Bu sayede kullanıcılar, platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye ulaşabiliyor. Ayrıca, “Veri Sözlüğü” özelliğiyle coğrafi veriler ortak bir dil çerçevesinde standartlaştırılıyor ve kurumlar arasında tutarlılık sağlanıyor.

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