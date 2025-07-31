Türkiye’nin dijital haritası e-Devlet’te: Ev ve arsa alacaklara büyük kolaylık

Ev ve arsa alımında detaylar haritada
e-Devlet entegrasyonuyla birlikte, arsa ya da konut alımından tarımsal karar süreçlerine kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan coğrafi veriler, dijital ortamda herkesin erişimine sunulmuş durumda. Türkiye’nin dört bir yanındaki coğrafi bilgilerin toplandığı bu platform sayesinde, şehir planlaması, çevre yönetimi, ulaşım ve afet risk analizi gibi konularda bilinçli kararlar almak kolaylaşıyor.
Vatandaşlar, e-Devlet bilgileriyle www.tucbs.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden sisteme giriş yaparak hizmetten yararlanabiliyor. Platform, 630 farklı coğrafi veri katmanına erişim sağlayan Coğrafi Veri Talep Portalı ile birlikte çalışıyor. Kullanıcılar, adres ve idari birimlerden kadastro verilerine, bina bilgilerinden ulaştırma, enerji, altyapı ağlarına kadar geniş bir veri setini görüntüleyebiliyor.
Örneğin, arsa almak isteyen bir vatandaş bölgenin imar planlarını, altyapı hizmetlerinin durumunu görebilirken; ev almak isteyen bir kullanıcı yeşil alanlar, parklar ve ulaşım altyapısı hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Tarım arazisi bulunanlar ise çevresindeki su kaynaklarını ve toprak türünü platform üzerinden inceleyebiliyor.
Kurumlara doğru ve güncel veri desteği
Sisteme yüklenen tüm veriler, belirlenmiş standartlara göre otomatik denetimden geçiyor. Bu sayede kullanıcılar, platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye ulaşabiliyor. Ayrıca, “Veri Sözlüğü” özelliğiyle coğrafi veriler ortak bir dil çerçevesinde standartlaştırılıyor ve kurumlar arasında tutarlılık sağlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: