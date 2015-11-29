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LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu "Neler yeni? Geçmeli mi?"

4 yıl
70,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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LG G4'ün Android 6.0 güncellemesi ülkemizde dağıtılmaya başladı ve G4, Nexus telefonlar sonrası Android 6.0 güncellemesini alan ilk Android cep telefonu oldu. Bakalım güncelleme ile neler değişiyor.
Bu videomuzda sizlerle beraber LG G4'ün önümüzdeki aylarda alacağı Android 6.0 Marshmellow güncellemesini inceleyeceğiz.

LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu

Öncelikle Android M güncellemesinin ilk olarak  LG'nin anavatanı Kore ve Polonya'yadaki G4'lere geldiğini belirtelim. Türkiye'deki G4'lerin Android M güncellemesi ise LG'nin Facebook sayfasındaki yetkililerin belirttiğine göre Aralık ayında dağıtılmaya başlanacak. 
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

LG G4, Nisan 2015'te birçok ülkede aynı anda tanıtılmış ve dönemi itibarıyla kutusundan Android 5.1.1 ile çıkan ender telefonlardandı. Snapdragon 808 yongaseti ve 3GB RAM'i ile LG'nin özelleştirdiği arayüzde oldukça seri çalışan telefona gelen Android M güncellemesini bazı açılardan yeni bir soluk olarak görebiliriz.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Android L ve Android M arasındaki farkları incelemeye performanstan başlayalım zira Android M güncellemesiyle G4'e yapılan hız dopingini anında hissediyorsunuz. Arayüz daha da akıcı bir hale gelmiş, en ufak bir hiçkırık bile yok, yağ gibi akıyor desek yanlış bir tabir olmaz herhalde. Bir sürü uygulamayı kapatıp açma, çoklu işlem menüsünden bir başka uygulamaya geçme ve uygulamaların tümünü kapama gibi işlemler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Temel uygulamaların açılış hızları da bu doping'den nasibini almış. Android M'in G4 üzerindeki en hissedilir etkisi arayüzdeki hızlanma olsa gerek.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Arayüzdeki bir diğer değişiklik çoklu görev menüsünde olmuş. Açık uygulamaların sağ üst köşelerine kapama ve tümünü temizle butonuna bassanız dahi açık kalmaya devam edecek uygulamaları belirleyebileceğiniz raptiye simgesi eklenmiş. Çift pencere modu butonu da bildirim çubuğundan çoklu görev ekranına entegre edilmiş, tabii yine sadece belirli uygulamalar çift pencerede açılabiliyor.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Bildirim çubuğunda da ufak bir değişikliğe gidilmiş. Bildirim tonu, titreşim ve sessiz modu sadeleştirilmiş, öncelikli ve hiçbiri şeklindeki kategorilendirme kaldırılmış, olması gerektiği gibi olmuş. Ses ayarı da artık kademeler şeklinde değil, sesi istediğiniz yüzdeye ayarlayabiliyorsunuz.

Galeri kısmında da göze çarpan ufak bir değişiklik var, o da artık en çok görüştüğünüz, mesajlaştığınız kişileri paylaşım menüsünde en üste sıralıyor oluşu.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Arayüzdeki hızlanmanın saf performansa da yansıyıp yansımadığını görmek adına birkaç sentetik test yazılımıyla telefonu test ettim. Kimisinde şaşırtıcı derecede daha yüksek, kimisinde daha düşük skora aldığımı belirtmeliyim, Geekbench gibi bazı testler ise tamamlanamıyor, bunda henüz tüm uygulamaların Android M'e göre optimize edilmeyişinin payı var.İlk testimiz Antutu oldu. Android L ile 50 bin küsür skor alan telefon Android M ile 53 bine yakın bir skor elde etti, ufak bir artış görülüyor.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

İkinci testimiz ise 3DMark'ın G4 için tavsiye edilen testi oldu. Burada hayli ilgiç bir şekilde iki kata varan bir performans artışı görülüyor. Test sırasında alınan FPS'nin daha yüksek oluşu yüksek skora kanıt niteliğinde ancak bu denli bir artışın sadece yazılımla sağlanması olası değil. Grafik performansını en iyi test edeceğimiz ölçüt ise oyunlar olacak.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Üçüncü testimiz ise grafik ağırlıklı GFX benchmark oldu, burada da birkaç FPS'lik performans artışı söz konusu., az da olsa sentetik test yazılımı skorlarında artışın oldğunu görmek güzel. Emin olmak adına performans testlerini telefonun soğuk haliyle başlattığımızı belirtelim, testleri üst üste tekrarladığınızda ise alınan skorlar düşüyor.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Dördüncü testimiz de internet performansını ölçmeyi amaçlayan Sunspider 0.9.1 testi oldu ve burada da ufak bir performans artışı söz konusu, hissedilir bir fark oluştuğunu söyleyemem.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Real Racing 3'ü %50 ekran ışığı ve %50 ses ayarı ile 15 dakika kadar oynayıp yaptığım testte herhangi bir performans değişikliği hissetmedim, oyun yine aynı sahnelerde akıcı olabiliyorken aynı sahnelerde kare atlaması yaşayabiliyor. Isı tarafında da benzer bir sonuç var, yük altındayken 60 derece civarında seyrediyor, elinizdeyken hissettirdiği ısı rahatsız etmeyecek seviyede kalıyor.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Android M güncellemesi özünde performans odaklı bir güncelleme değil ancak merak eden kullanıcılar için nihayetinde performans konusunda kayda değer herhangi bir gelişim olmadığını testler neticesinde söyleyebilirim.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Güncellemenin asıl odağı olan güvenlik önlemlerine gelelim zira bu tarafta oldukça detaylı çalışıldığı ortada. Daha öncesinde iOS tarafında gördüğümüz şu uygulamaya şu izin verilsin mi şeklindeki güvenlik önlemleri Android tarafında daha da detaylandırılarak uygulanmış. 
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Uygulamalar menüsünden seçilen uygulamanın ne kadar veri kullandığı, uygulamalar için ne tür 
izinler alındığı, ne kadar  batarya ve bellek tükettiğine kadar detaylı bilgi almak mümkün hale getirilmiş, böylece fazla batarya kullanımı yapan uygulamarın tespiti kolaylaştırılmış. Uygulama izinleri menüsünden de depolama, kamera, kişiler gibi başlıklar altında hangi uygulamarın bahsedilen başlıkları kullanmaları için izin verildiği kategoriler altında sıralanmış.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Güvenliğin iki seviyeli hale getirilmiş, ilk olarak uygulamanın yüklenmesi sırasında ve bir de uygulamayı ilk açışınızda hangi izinleri vereceğiniz soruluyor, uygulamayı yüklerken gözden kaçabilir ama uygulamayı açarken atlanmayacaktır diye düşünüyorum.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Güncellemenin diğer bir önemli başlığına değinelim, o da doze-off yani uygulamaları uykuya özelliği. Telefonunuz belirli bir süre bekleme modunda kaldıktan sonra uygulamalar otomatik olarak uyku moduna alınıyor, bunun da bekleme süresini hayli arttırdığı belirtiliyor. Bu modun bazı uygulamalarda problem yaratabileceği düşünülmüş olacak ki telefonun istediğiniz uygulamaları uyku moduna almamasını sağlayabiliyorsunuz. Şahsi kullanımımda gün içerisindeki bekleme durumunda veya telefonu gece bırakıp sabah tekrar elime aldığımda kayda değer bir fark olmadığını gördüm.
LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu
 

Çoğu kullanıcının verimli bir şekilde kullanamadığı telefon yedekleme sistemine de yeniden el atılmış. LG Backup adı altında ana ekran, uygulamalar, rehber bilgileri LG Cloud hesabına yedeklenebiliyor ve aldığınız yedeği yeni telefonunuza yükleyebiliyor, hiçbir şey değişmemiş gibi yeni telefonunuzla devam edebiliyorsunuz.

Kamera tarafına da kısaca değinelim, zira ufak bir değişikliğe gidilmiş. Çekim kalitesi ayarlarında bulunan ağır çekim seçeneği modlar menüsüne alınmış. Kameranın çekim kalitesinde ise herhangi bir değişiklik yok, daha önce de olduğu gibi kimi zaman DSLR cihazları aratmayacak çekimlere imza atabiliyor.

Ses performansı da dokunulmayan konulardan. Kendi müzik uygulaması ve Spotify ile yaptığım denemelerde herhangi bir farklılık görmedim.

Telefonun genel batarya süresine değinecek olursak eğer wi-fi'lı kullanımda herhangi bir fark olmadığını söyleyebilirim, ama mesele hücresel veriyle kullanıma geldiğinde bataryanın akıp gittiğini söylemem gerek. Android L ile yoğun hücresel veril kullanımında 4.5 saate yakın ekran süresi alırken bu süre Android M ile 3.5 saat civarına çekildi. 

Elimizdeki Android sürümü Kore sürümü, yani güncellemenin ilk hali. Güncelleme Türkiye'ye gelene kadar kullanıcılar tarafından gelen bildirimlerle Türk kullanıcılarına daha rafine bir güncelleme geleceğini söyleyebilirim. Zira bazı hatalar da bulunuyor ki buna kulaklıkla müzik dinlerken arama gelmesi ve aramayı cevaplamama rağmen müziğin duraklamaması ardından kendim duraklatmama rağmen görüşmenin bitmesinin ardından müziğin hoparlör üzerinden devam etmesi gibi can sıkıcı hatalar dahil.

Android M güncellemesi özellikle arayüzün hızı konusunda LG G4 için yeni bir soluk niteliğinde olmuş. Güncelleme Türkiye'ye geldiğinde de sıkıntılarından arınmış bir şekilde karşımızda olacak diye düşünüyorum.

Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
Not: Güncelleme Avrupa ile eşzamanlı olarak Türkiye için de sunuldu. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak LG Bridge ile güncelleme yapabilirsiniz. 



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mu5tafa 4 yıl en beğenilen
Lg4 bekleneni veremedi v10 çıktı. Lg her model de daha kötüye gidiyor satış olarak. 1500 tl ye amiral gemi satıyorlar yine g2 etkisi yaratamadılar.
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BekirHan 4 yıl
Sabit odak aralıklı bir cihazın "DSLR cihazları aratmayacak çekimlere imza atması" olayı ilginçmiş doğrusu.tamam güzel çekiyor alet ama o kadarda değil be hocam.
Sabit odak aralıklı bir cihazın "DSLR cihazları aratmayacak çekimlere imza atması" olayı ilginçmiş doğrusu.tamam güzel çekiyor alet ama o kadarda değil be hocam...
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intikam91 4 yıl
"ci dört" nedir arkadaş, söyleyeceksen tam söyle bari "ci four" de yada "ge dört"
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Mrb ben lg g4 iki hafta önce aldım android 6.0 yükledikten bi saat sonra tlf kapandı bir daha açılmadı tlf iade edip başka bi siteden yenisin aldım. Servisi aradığımda bana android 6 nın sorunlu olduğunu yüklememem gerektiğini söylediler
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DH Misafiri 3 yıl
Guncelleme yaptim. 6 ya yukseldi telefon. Ama sarjim daha az gitmeye basladi. 5 de 1.5 gun giderke simdi gunu zor tamamliyorum:(
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ESED 3 yıl
szr1907

Pazar pazar iyi güldürdün hocam.
Mx4 kullanıcısı olarak 6.0 ile gelen bazı özelliklere 4.4.2 sürümde sahiptik zaten. Lg yi tebrik etmek lazım.


G4 te olmadığını nerden biliyorsun ? Gerçi hata sende değil, inceleme yapan arkadaşta telefonun bizzat kullanıcısı olmadığından dolayı, olan özellikleri neden güncelleme ile geldiğini söyler !? Bak şu anda elimde bir 5.1 sürüme sahip bir g4 var ve M güncellemesiyle hiçbir değişikliğin olmadığı izlenimine kapıldım :)) Benim gördüğün tek fark uygulama izinlerine müdahale yeteneği herhalde ... Birazdan sadece meraktan telefonumu güncelleyeceğim
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar bende lg g4 var.h815tr modeli var.fm radyosu yok.yüz kilidi de hata veriyor durdu diyor ,bu konuyla ilgili yardım istiyorum teşekkürler.marshmallow guncellemesini yaptım
İsmail.
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DH Misafiri 3 yıl
Burada ve başka kaynaklarda gördüğüm kadarıyla 5.0 daha stabil çalışıyor ve 6.0 ın bir esprisi yok (antutudan 2 puan fazlası var).Kendi kanaatimce daha rafine sürümler çıkıncaya kadar kobay olmamak lazım yükleyip tekrar fabrika ayarlarına dönen var acele etmeyin.
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DH Misafiri 3 yıl
Burada ve başka kaynaklarda gördüğüm kadarıyla 5.0 daha stabil çalışıyor ve 6.0 ın bir esprisi yok (antutudan 2 puan fazlası var).Kendi kanaatimce daha rafine sürümler çıkıncaya kadar kobay olmamak lazım yükleyip tekrar fabrika ayarlarına dönen var acele etmeyin.
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DH Misafiri 3 yıl
yau bu nasıl iştir ben telefonun her bişeyinden memnun şarjından dert yanar ve 6.0 günceleme ile iyileştirme beklerken batarya performansının daha da düşmesi ilginç! abi bu telefonu kötülemek adına yapılan bir ambargo mu yoksa?
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DH Misafiri 3 yıl
LG V 10 MODELİNİN MİNİ VERSİYONU CİKACAK Mİ
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DH Misafiri 3 yıl
Lg g4 android 6.0 guncellemesinden sonra ısınma ve şarj tüketimi ciddi olarak arttı. Ne yapmam gerekiyor?
15 dk internet kullaniminda yuzde 10 sarj gidiyor ve fena halde ısınıyor. Servisemi vermem gerek.
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experienced 3 yıl
FantomİçinF
DH MisafiriEVET LG G4 GÜNCELLEMESİ YENİ YÜKLEDİM HARİKA HIZZ SAMSUN
40.5 bin mesaj atacak kadar ne yaşadın

ciddi değilsin dimi ? adam misafir kullanıcı sende offline ol sende 40.5 bin e katkı sağla :)
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