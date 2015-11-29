LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu "Neler yeni? Geçmeli mi?"

LG G4'ün Android 6.0 güncellemesi ülkemizde dağıtılmaya başladı ve G4, Nexus telefonlar sonrası Android 6.0 güncellemesini alan ilk Android cep telefonu oldu. Bakalım güncelleme ile neler değişiyor.

Bu videomuzda sizlerle beraber LG G4'ün önümüzdeki aylarda alacağı Android 6.0 Marshmellow güncellemesini inceleyeceğiz.





Öncelikle Android M güncellemesinin ilk olarak LG'nin anavatanı Kore ve Polonya'yadaki G4'lere geldiğini belirtelim. Türkiye'deki G4'lerin Android M güncellemesi ise LG'nin Facebook sayfasındaki yetkililerin belirttiğine göre Aralık ayında dağıtılmaya başlanacak.





LG G4, Nisan 2015'te birçok ülkede aynı anda tanıtılmış ve dönemi itibarıyla kutusundan Android 5.1.1 ile çıkan ender telefonlardandı. Snapdragon 808 yongaseti ve 3GB RAM'i ile LG'nin özelleştirdiği arayüzde oldukça seri çalışan telefona gelen Android M güncellemesini bazı açılardan yeni bir soluk olarak görebiliriz.





Android L ve Android M arasındaki farkları incelemeye performanstan başlayalım zira Android M güncellemesiyle G4'e yapılan hız dopingini anında hissediyorsunuz. Arayüz daha da akıcı bir hale gelmiş, en ufak bir hiçkırık bile yok, yağ gibi akıyor desek yanlış bir tabir olmaz herhalde. Bir sürü uygulamayı kapatıp açma, çoklu işlem menüsünden bir başka uygulamaya geçme ve uygulamaların tümünü kapama gibi işlemler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Temel uygulamaların açılış hızları da bu doping'den nasibini almış. Android M'in G4 üzerindeki en hissedilir etkisi arayüzdeki hızlanma olsa gerek.





Arayüzdeki bir diğer değişiklik çoklu görev menüsünde olmuş. Açık uygulamaların sağ üst köşelerine kapama ve tümünü temizle butonuna bassanız dahi açık kalmaya devam edecek uygulamaları belirleyebileceğiniz raptiye simgesi eklenmiş. Çift pencere modu butonu da bildirim çubuğundan çoklu görev ekranına entegre edilmiş, tabii yine sadece belirli uygulamalar çift pencerede açılabiliyor.





Bildirim çubuğunda da ufak bir değişikliğe gidilmiş. Bildirim tonu, titreşim ve sessiz modu sadeleştirilmiş, öncelikli ve hiçbiri şeklindeki kategorilendirme kaldırılmış, olması gerektiği gibi olmuş. Ses ayarı da artık kademeler şeklinde değil, sesi istediğiniz yüzdeye ayarlayabiliyorsunuz.





Galeri kısmında da göze çarpan ufak bir değişiklik var, o da artık en çok görüştüğünüz, mesajlaştığınız kişileri paylaşım menüsünde en üste sıralıyor oluşu.





Arayüzdeki hızlanmanın saf performansa da yansıyıp yansımadığını görmek adına birkaç sentetik test yazılımıyla telefonu test ettim. Kimisinde şaşırtıcı derecede daha yüksek, kimisinde daha düşük skora aldığımı belirtmeliyim, Geekbench gibi bazı testler ise tamamlanamıyor, bunda henüz tüm uygulamaların Android M'e göre optimize edilmeyişinin payı var.İlk testimiz Antutu oldu. Android L ile 50 bin küsür skor alan telefon Android M ile 53 bine yakın bir skor elde etti, ufak bir artış görülüyor.





İkinci testimiz ise 3DMark'ın G4 için tavsiye edilen testi oldu. Burada hayli ilgiç bir şekilde iki kata varan bir performans artışı görülüyor. Test sırasında alınan FPS'nin daha yüksek oluşu yüksek skora kanıt niteliğinde ancak bu denli bir artışın sadece yazılımla sağlanması olası değil. Grafik performansını en iyi test edeceğimiz ölçüt ise oyunlar olacak.





Üçüncü testimiz ise grafik ağırlıklı GFX benchmark oldu, burada da birkaç FPS'lik performans artışı söz konusu., az da olsa sentetik test yazılımı skorlarında artışın oldğunu görmek güzel. Emin olmak adına performans testlerini telefonun soğuk haliyle başlattığımızı belirtelim, testleri üst üste tekrarladığınızda ise alınan skorlar düşüyor.





Dördüncü testimiz de internet performansını ölçmeyi amaçlayan Sunspider 0.9.1 testi oldu ve burada da ufak bir performans artışı söz konusu, hissedilir bir fark oluştuğunu söyleyemem.





Real Racing 3'ü %50 ekran ışığı ve %50 ses ayarı ile 15 dakika kadar oynayıp yaptığım testte herhangi bir performans değişikliği hissetmedim, oyun yine aynı sahnelerde akıcı olabiliyorken aynı sahnelerde kare atlaması yaşayabiliyor. Isı tarafında da benzer bir sonuç var, yük altındayken 60 derece civarında seyrediyor, elinizdeyken hissettirdiği ısı rahatsız etmeyecek seviyede kalıyor.





Android M güncellemesi özünde performans odaklı bir güncelleme değil ancak merak eden kullanıcılar için nihayetinde performans konusunda kayda değer herhangi bir gelişim olmadığını testler neticesinde söyleyebilirim.





Güncellemenin asıl odağı olan güvenlik önlemlerine gelelim zira bu tarafta oldukça detaylı çalışıldığı ortada. Daha öncesinde iOS tarafında gördüğümüz şu uygulamaya şu izin verilsin mi şeklindeki güvenlik önlemleri Android tarafında daha da detaylandırılarak uygulanmış.





Uygulamalar menüsünden seçilen uygulamanın ne kadar veri kullandığı, uygulamalar için ne tür

izinler alındığı, ne kadar batarya ve bellek tükettiğine kadar detaylı bilgi almak mümkün hale getirilmiş, böylece fazla batarya kullanımı yapan uygulamarın tespiti kolaylaştırılmış. Uygulama izinleri menüsünden de depolama, kamera, kişiler gibi başlıklar altında hangi uygulamarın bahsedilen başlıkları kullanmaları için izin verildiği kategoriler altında sıralanmış.





Güvenliğin iki seviyeli hale getirilmiş, ilk olarak uygulamanın yüklenmesi sırasında ve bir de uygulamayı ilk açışınızda hangi izinleri vereceğiniz soruluyor, uygulamayı yüklerken gözden kaçabilir ama uygulamayı açarken atlanmayacaktır diye düşünüyorum.





Güncellemenin diğer bir önemli başlığına değinelim, o da doze-off yani uygulamaları uykuya özelliği. Telefonunuz belirli bir süre bekleme modunda kaldıktan sonra uygulamalar otomatik olarak uyku moduna alınıyor, bunun da bekleme süresini hayli arttırdığı belirtiliyor. Bu modun bazı uygulamalarda problem yaratabileceği düşünülmüş olacak ki telefonun istediğiniz uygulamaları uyku moduna almamasını sağlayabiliyorsunuz. Şahsi kullanımımda gün içerisindeki bekleme durumunda veya telefonu gece bırakıp sabah tekrar elime aldığımda kayda değer bir fark olmadığını gördüm.





Çoğu kullanıcının verimli bir şekilde kullanamadığı telefon yedekleme sistemine de yeniden el atılmış. LG Backup adı altında ana ekran, uygulamalar, rehber bilgileri LG Cloud hesabına yedeklenebiliyor ve aldığınız yedeği yeni telefonunuza yükleyebiliyor, hiçbir şey değişmemiş gibi yeni telefonunuzla devam edebiliyorsunuz.





Kamera tarafına da kısaca değinelim, zira ufak bir değişikliğe gidilmiş. Çekim kalitesi ayarlarında bulunan ağır çekim seçeneği modlar menüsüne alınmış. Kameranın çekim kalitesinde ise herhangi bir değişiklik yok, daha önce de olduğu gibi kimi zaman DSLR cihazları aratmayacak çekimlere imza atabiliyor.





Ses performansı da dokunulmayan konulardan. Kendi müzik uygulaması ve Spotify ile yaptığım denemelerde herhangi bir farklılık görmedim.





Telefonun genel batarya süresine değinecek olursak eğer wi-fi'lı kullanımda herhangi bir fark olmadığını söyleyebilirim, ama mesele hücresel veriyle kullanıma geldiğinde bataryanın akıp gittiğini söylemem gerek. Android L ile yoğun hücresel veril kullanımında 4.5 saate yakın ekran süresi alırken bu süre Android M ile 3.5 saat civarına çekildi.





Elimizdeki Android sürümü Kore sürümü, yani güncellemenin ilk hali. Güncelleme Türkiye'ye gelene kadar kullanıcılar tarafından gelen bildirimlerle Türk kullanıcılarına daha rafine bir güncelleme geleceğini söyleyebilirim. Zira bazı hatalar da bulunuyor ki buna kulaklıkla müzik dinlerken arama gelmesi ve aramayı cevaplamama rağmen müziğin duraklamaması ardından kendim duraklatmama rağmen görüşmenin bitmesinin ardından müziğin hoparlör üzerinden devam etmesi gibi can sıkıcı hatalar dahil.





Android M güncellemesi özellikle arayüzün hızı konusunda LG G4 için yeni bir soluk niteliğinde olmuş. Güncelleme Türkiye'ye geldiğinde de sıkıntılarından arınmış bir şekilde karşımızda olacak diye düşünüyorum.





Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

Not: Güncelleme Avrupa ile eşzamanlı olarak Türkiye için de sunuldu. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak LG Bridge ile güncelleme yapabilirsiniz.







