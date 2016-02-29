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LG G5'in ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatı

3 yıl
49,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G5 başta modüler tasarımı olmak üzere çift kamerası, Snapdragon 820 işlemcisi ve aksesuarları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak. Cevaplar videoda!
LG'nin yeni nesil süper akıllı telefon modeli G5'in ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatını LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy'a sorduk. Ayrıca G3 ve G4 gibi fiyatı düşer mi, modülleri ülkemize gelir mi ve diğer telefonların yazılım güncelleme akıbetini de konuştuk.
 

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Scandinavia 3 yıl en beğenilen
Xiaomi Mi5 alacaklar +
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Stand Alone 3 yıl
G3 konusunda adam ağır saçmalamış. G3 dediğin telefon bugün 4K çekim bile yapıyor, milletin ayılıp bayıldığı iPhone 6S'de ancak bu özellik geldi. Hatta bırak G3'ü G2 bile gayet iyi iş gören bir telefon. S800 işlemcilerin kimin neyine yetmiyorsa 820'ler gelmeye başladı.

Ben artık bu sitenin haberlerini takip etmeyi bıraktım, çok sağlam goygoy çevirerek tüketicinin cebindeki parayı sömürmeye odaklı haber yapılıyor. Editör arkadaşın G2 ile G3'ü kıyaslayıp G3'ü öve öve bitiremeyip onu ön plana çıkarttığı videoyu unutmuş değilim. G2 bile sokaktan geçen çoğu insanın işini görecek bir telefon olmasına rağmen, G3'ün bile fazla fazla yettiği ve G4'e ihtiyaç duyulmadığı pazarda gelmiş G5 goygoyu yapıyorlar. Tasarımı da bana göre facia olmuş.

Şu an aklı olan gider 1100 TL'ye G3 32GB alır geçer, parayı sokaktan kazanıyorsanız gidin G5 alın.
G3 konusunda adam ağır saçmalamış. G3 dediğin telefon bugün 4K çekim bile yapıyor, milletin ayılıp bayıldığı iPhone 6S'de ancak bu özellik geldi. Hatta bırak G...
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Xtrud 3 yıl
Bu telefonun tasarımının neresi sade allasen arkasında Wall-e'nin suratı var bildiğin.
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DH Misafiri 3 yıl
Harika tasarım kimsenin beceremediği değiştirilebilir batarya olayını üstelik bu kadar ince bir cihaza yapması ve modülleri yapısı tartışılmaz onu en üst seviyeye çıkarıyor. MWC 2016 da yılın en iyi telefonu ödülünü almış telefondan bahsediyoruz burada...Samsung kısır tükettirme modellerine devam etsin s6, s6 edge, s6 edge+ da arttırılabilir hafıza yoktu, s7 ve s7 edge (s7 edge + da gelir yakında) onu eklediler. s8 ve s8 edge (tabii s8 edge+ da gelir) de yine arttırılablir hafıza olmaz sonrakinde olur bu böyle gider... Ha şu eskimiş yıllanmış en basit üreticinin bile artık kullanmadığı usb 2.0 leri gittiği yere kadar millete kakalamakta ısrarlı gibiler. Belki 5 yıl sonra falan çağa ayak uydurup usb type-c ye geçerler...
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Onurcansiz 3 yıl
PİL 2800 mah mı şakamı bu :) G5 diyoruz halen 2 yıl öncesinin telefonun pilleriyle aynı düzeyde pil ne demek LG ? Bare yazılımsal olarak pil gücü ayarlamaları ile ömrü uzatın 2800 artık çoook düşük bir pil düzeyi.Akıllı saat çıktı bağlıyorsun telefona ayrı pil gidiyor wifi acıyorsun ayrı pil gidiyor HD Kalitesinde video çekimi artı HD kalitedeki videoyu azıcık bir ekran parlaklığı ile izlemek zaten dünyanın en saçma olayı ? Şu pil işini artık düzeltin :)
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igetsky 3 yıl
Harbiden bu ne rezillik 5s ❤
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DH Misafiri 3 yıl
LG G3 32 gb kullanıyorum. telefonumdan son derece memnunum. I Phone felan halt etmiş. İnsanları anlamak mümkün değil. herkes telefonum ısınıyor diyor!!! kardeşim oyuncak gibi telefon elinizden düşmez zırt pırt bırkalarsanız pc de oyun oynar gibi telefonunuzda oyun oynarsanız elbette ısınır.ısınmayan telefon yoktur.telefon iletişim aracıdır oyun oynama aracı değil. LG G5 için şunu söyleyebilirim; LG Bang & Olufsen ile anlaştı.Bang & Olufseni kaç kişi biliyor bilmiyorum ama bu antlaşma cep telefonu tarihinde resmen bir devrimdir. Bang & Olufsen yeryüzündeki en iyi ses sistemlerini yapar. Danimarkalı şirkettir. G5 'in sesini düşünemiyorum bile. Metallica konserlerinde Bang & Olufsen ses sistemi kullanır.web sitelerini ziyaret etmenizi öneririm. Kısaca söylemek gerekirse G5 ler de G3 gibi çalışırsa Bang & Olufsenin katkılarıyla muhteşem bir telefon geliyor demektir.
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742793 3 yıl
Hazır konu varken sorayım ;

G3 16gb kullanıyorum.G4 veya G5 almaya değer mi ?

Telefondan şikayetim ; ısınma

Bunun dışında başka bir sorunum yok.Hafıza içinde 32 gb sd kart aldım yetiyor.
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istanbul24 3 yıl 742793
742793

Hazır konu varken sorayım ;

G3 16gb kullanıyorum.G4 veya G5 almaya değer mi ?

Telefondan şikayetim ; ısınma

Bunun dışında başka bir sorunum yok.Hafıza içinde 32 gb sd kart aldım yetiyor.

G4 için değmez. Ancak G5 için değer.
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system electronıc 3 yıl
Laboheme
Buzdolabım, televizyonum ve daha pek çok ürünüm LG ama, adlarına güvenip aldığım ve şu an elime bile almak istemediğim g3 rezaletinden sonra marka güvenini tekrar değerlendireceğim... Kılcal çatlaklarla başlayan macera, video çekimin yarısında reset atması, cayır cayır ısınması, her geçen gün azalan batarya performansı, canı istediği zaman kapanıp açılması, candy crush ve snapchat te bile kasım kasım kasılması..... Ben ki tam bir apple ve samsung düşmanı adamken, kalkıp eşime samsung not 5 aldım... Bu dakikadan sonra LG markalı ürünleri, ne alırım ne aldırırım...

aman hocam g3 3 laf söyleme sakın, g3 kullanıcıları cihazlarına tapıyor. Ben g3 ayıplı ürün dediğim zaman kıyameti kopardılar. Sende dikkat et. :)
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profzo 3 yıl system electronıc
lg g3'üm var almayın aldırmayın çok pişman oldum.satmaya çaliştım aldıgım fiyatın yarısını vermiyolar
kasmalar
sarj hızlı bitiyor
ısınma sorunu
kasa çatlama sorunu (2 kere çatladı)
kendikendine kapaniyor

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.Aslan. 3 yıl
İki ay sonra 1500 TL Bandına düşecektir. Lg, G2 den sonra yeni Samsung olma yolunda ilerliyor :)
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TearsForFears 3 yıl .Aslan.
___General___
İki ay sonra 1500 TL Bandına düşecektir. Lg, G2 den sonra yeni Samsung olma yolunda ilerliyor :)

g4 bile 1500 değil nerenizle sallıyonuz.
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mstfagvn 3 yıl
lg nin adam gibi bir telefonu var g2
arkadasim g3 aldi binpisman kasilip duruyor baska bir arkadasimin asiri isinip kapaniyor 3 kere servis e yolladi sonuc yok. lg smart tv aldim akillin kumandasi dogru duzgun kullanmadan bozuldu. birde parelel ithalat resmi ithalat olayi var ona hic girmicem koskoca firmasin applenin yaptigini yapmak bu kadar zormu. lg5 almam cevremdekilerede aldirmam istedigi kadar guzel olsun ilk önce müşterisine deger vermeyi ogrencek
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asim03 3 yıl mstfagvn
Apple in yaptığını yapmak icin onların aldigi para kadar para almalari lazim hocam. Lg nin fiyatları nerde apple 'in fiyatlari nerde. Bu fiyat farkini surume vurunca hesap edin elde edilen geliri. Bu fazlalik gelirde musteriye memnuniyet olarak geri gelebiliyor cihaz onarimi yapilmayip direk değişim yaparak. 1000 lira daha ucuza aldiginiz urun haliyle size daha azini yasatacaktir bazi konularda. Paralel ithalatta tercihe gore kisilere daha ucuz bir sekilde en azindan yasadisi ya da pasaport kayitli olmadan ufak tefek seyler icin garanti veriyor. Lg televizyon sizin icin bir sans isi olmus. Lg'nin televizyonlari üstüne tv tanimam.
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Salvodor_07 3 yıl
fiyatı bellımı ?
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MühendisMurat 3 yıl
Popülerlik, özellikler vs.vs. koyarsan bu senenin kralı S7 serisi oldu bile, S6'nın güzel tasarımı devam ediyor + ne kadar eksiklik varsa hepsi giderildi dediğim gibi Samsung bu senenin lideri zaten o yüzden konusu sürekli popülerlerde şimdiden yoğun bir talep var, tek korkutan yanı fiyatı.

Touchwiz'i Android 6.0.1 ile kullanın, inanamayacaksınız gelinen seviyeye telefonun akıcılığına, telefonun bir çok özelliğini çok daha kullanılabilir hale getirdi, kamera açılma hızı, parmak izi okuması vs gibi özelliklerde kullandığımız telefonların arasında en iyisi olabilir ve Samsung'u da tebrik etmek lazım çok güzel portladı S6 bir milattır sonrasında da bunu sürdürmek istiyor artık saçma şeylere yer yok, bu da bize fiyat olarak kötü yansıyor işte.

LG'ye şans vermek isterim ama yok ya cidden profesyonellik anlamında Samsung ile yarışamıyor telefonlarına bakıyorum çekemiyor beni, illa bir yerden bir ucuzluk, kalitesizlik havası seziyorum, TV'de nasıl LG diyorsam telefonda onu Samsung için diyorum LG bu iş için daha çok çalışması lazım bence.

Şuan S6 telefonunu 6.0.1 ile kullanın birde G4'ü, S6'yı alıp arkanıza bile bakmazsınız, aynı şey S7 - G5 içinde olacak bakın görürsünüz, LG'nin seviyesi biraz daha altlarda o yüzden fiyatını ona göre belirleyip çıkması lazım piyasaya yoksa zaten tasarımla bir adım geriden başladığı işler iyi gitmez onlar için.


Laboheme

Buzdolabım, televizyonum ve daha pek çok ürünüm LG ama, adlarına güvenip aldığım ve şu an elime bile almak istemediğim g3 rezaletinden sonra marka güvenini tekrar değerlendireceğim... Kılcal çatlaklarla başlayan macera, video çekimin yarısında reset atması, cayır cayır ısınması, her geçen gün azalan batarya performansı, canı istediği zaman kapanıp açılması, candy crush ve snapchat te bile kasım kasım kasılması..... Ben ki tam bir apple ve samsung düşmanı adamken, kalkıp eşime samsung not 5 aldım... Bu dakikadan sonra LG markalı ürünleri, ne alırım ne aldırırım...

İşte anlattığım olaya direkt canlı örnek, bu yüzden diyorum telefonda LG çok ucuz olmadıkça boşa maceradır inceledim baktım birşeyler hep eksik ki arkadaş benim söylediğim tarzda şeylerden bahsetmiyor çok daha büyük sorunlardan bahsediyor hepten fail olmuş yani


Eşinin telefona 6.0.1 yükle birde ondan sonra gör Touchwiz'i, resmen değeri artıyor telefonun, rehberi imzamda.
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mysteriousozi 3 yıl
Çok dürüstçe ve muhabir arkadaş konuya çok ilgili ve bilgili. Sn zamanlarda izlediğim mükenmel bir röportaj. Teşekkürler.
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