LG G5'in ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatı

LG G5 başta modüler tasarımı olmak üzere çift kamerası, Snapdragon 820 işlemcisi ve aksesuarları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak. Cevaplar videoda!

LG'nin yeni nesil süper akıllı telefon modeli G5'in ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatını LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy'a sorduk. Ayrıca G3 ve G4 gibi fiyatı düşer mi, modülleri ülkemize gelir mi ve diğer telefonların yazılım güncelleme akıbetini de konuştuk.