LG G5'in ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG G5 başta modüler tasarımı olmak üzere çift kamerası, Snapdragon 820 işlemcisi ve aksesuarları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak. Cevaplar videoda!
LG'nin yeni nesil süper akıllı telefon modeli G5'in ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatını LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy'a sorduk. Ayrıca G3 ve G4 gibi fiyatı düşer mi, modülleri ülkemize gelir mi ve diğer telefonların yazılım güncelleme akıbetini de konuştuk.
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Ben artık bu sitenin haberlerini takip etmeyi bıraktım, çok sağlam goygoy çevirerek tüketicinin cebindeki parayı sömürmeye odaklı haber yapılıyor. Editör arkadaşın G2 ile G3'ü kıyaslayıp G3'ü öve öve bitiremeyip onu ön plana çıkarttığı videoyu unutmuş değilim. G2 bile sokaktan geçen çoğu insanın işini görecek bir telefon olmasına rağmen, G3'ün bile fazla fazla yettiği ve G4'e ihtiyaç duyulmadığı pazarda gelmiş G5 goygoyu yapıyorlar. Tasarımı da bana göre facia olmuş.
Şu an aklı olan gider 1100 TL'ye G3 32GB alır geçer, parayı sokaktan kazanıyorsanız gidin G5 alın.