LG G6 detaylı ön inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu yılın heyecanla beklenen süper telefon modellerinden LG G6 lanse edildi. Biz de telefonu kullandık, enine boyuna değerlendirip tüm detaylarını bu videoda anlattık, kısacası LG G6 hakkında her şey!
LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G6'yı kullandık ve tüm detaylarını masaya yatırıp enine boyuna değerlendirdik. LG G6 hakkında merak ettiğiniz her şey bu videomuzda.
Paylaş Tweetle
Tüm lg serilerinde ekran yapışması ghost screen ve panelde ışık sızması mevcut hatta v10 ikinci ekranda dahi ışık sızması var lg servis bunu hata olarak kabul etmiyor ve geri çeviriyor lg alırken karanlık ortamda ekranları kontrol edin tüm lg serilerinde karşılaşabilirsiniz özellikle şikayer var sitesini inceleyin mağduriyetlerin büyüklüğünü görün.Dünyanın parasını verip mağdur olmayın.
Erdi Bey, Japon kardeşlerimizin videosuna yakalanmışsınız :)
youtube.com/...
1.50
Bence lg, g4 ve g5 de yaşadıklarından sonra bir nebzede olsa bu cihazda hataları örtmüş-örtmeye çalışmış gibi görünüyor.Özellikle kasada yaşanan sıkıntıları kullanılan malzeme ve tasarıma göre geliştirilmiş duruyor.Öte yandan kamera çıkıntısının olmaması çok iyi olmuş.
Fiyat konusunda söylenenlere katılıyorum.Daha normal bir fiyatla çıkış yapılırsa daha mantıklı olacaktır.
İşlemci konusunda S8 s835 olacak ama ülkemize gelecek versiyonu öncekilerdeki gibi exynos lumu olacak onunla ilgili bir bilgi yok şuanda.G6 da 835li olsa tabiki daha iyi olurdu ama s821 işlemci+düzgün fiyat politikası izlenirse, bu işlemci farkıda çok göze batmaz.
2 hafıza seçeneğinden umarım 2 side ülkemize gelir.
Fiyat konusunda yok 1999tl üstüne satmaz vs deniyor ama dövizden milletin haberi yok sanırım.Herkes gibi bende ucuza teknoloji almak isterim ama ülkenin ekonomik durumu içinde bu fiyatlar malesefki normal.3000 altında gelmesi bence imkansız gibi duruyor şuanda.
Sizler nasıl düşünürsünüz bilemem ancak ben olsam LG ve Huawei Türkiye'den üst düzey bir yönetici elbet orada vardır, bulup bu çifte standardın sebebini sorardım.
dostum sen ortadoğu ülkesi vatandaşısın adamların hedefi avrupa amerıka pazarı..
haliyle 2500 lira dan piyasaya çıkıp 1 yıl sonra 1500 liraları görür.diğer lg telefonları gibi