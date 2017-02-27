LG G6 detaylı ön inceleme videosu

Bu yılın heyecanla beklenen süper telefon modellerinden LG G6 lanse edildi. Biz de telefonu kullandık, enine boyuna değerlendirip tüm detaylarını bu videoda anlattık, kısacası LG G6 hakkında her şey!

LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G6'yı kullandık ve tüm detaylarını masaya yatırıp enine boyuna değerlendirdik. LG G6 hakkında merak ettiğiniz her şey bu videomuzda.