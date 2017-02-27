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LG G6 detaylı ön inceleme videosu

2 yıl
85,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu yılın heyecanla beklenen süper telefon modellerinden LG G6 lanse edildi. Biz de telefonu kullandık, enine boyuna değerlendirip tüm detaylarını bu videoda anlattık, kısacası LG G6 hakkında her şey!
LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G6'yı kullandık ve tüm detaylarını masaya yatırıp enine boyuna değerlendirdik. LG G6 hakkında merak ettiğiniz her şey bu videomuzda. 

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Tr@mmler 2 yıl en beğenilen
Ben de madem şunu şöyle bırakayım;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bortecine09 2 yıl
Bu adamlar 18:9 ekran için kendi uygulamalarını gözden geçirdi geçirmesine de, mağazadaki uygulamaların ahvali ne olacak. Onları da LG G6 için gözden kim geçirecek? Ya da bu noktada sundukları bir çözüm var mı? Videoda buna değinmemişsin ERDİ REİS!
Bu adamlar 18:9 ekran için kendi uygulamalarını gözden geçirdi geçirmesine de, mağazadaki uygulamaların ahvali ne olacak. Onları da LG G6 için gözden kim geçire...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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dimsum 2 yıl
3299 tl den satılır ve ölür..
650 dolarmış yurtdışı fiyatı..
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DH Misafiri 2 yıl
Lg g3 telefonumun garantisi bittikten 2 ay sonra anakartı yandı ve çalışmıyor buna rağmen akıllanmayıp v10 aldım fakat bunda da ghost screen sorunu var ve aşırı ısınıyor bunun da anakartı yakacağına şüphem yok.Lg alacak arkadaşlara bir daha düşünün derim çünkü müşterisine sahip çıkmıyor ve servisi çok kötü.Dünya para verip paranızla rezil olmak istiyorsanız başka...
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Hüsnü Değirmenci 2 yıl

Tüm lg serilerinde ekran yapışması ghost screen ve panelde ışık sızması mevcut hatta v10 ikinci ekranda dahi ışık sızması var lg servis bunu hata olarak kabul etmiyor ve geri çeviriyor lg alırken karanlık ortamda ekranları kontrol edin tüm lg serilerinde karşılaşabilirsiniz özellikle şikayer var sitesini inceleyin mağduriyetlerin büyüklüğünü görün.Dünyanın parasını verip mağdur olmayın.
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-BuRAk- 2 yıl
Selamlar,
Erdi Bey, Japon kardeşlerimizin videosuna yakalanmışsınız :)
youtube.com/...
1.50
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cgty89 2 yıl
Yav şöyle bir yorumları okudumda, hemen herkes her zamanki gibi en baştan cihazı yerin dibine sokmuş.Önce bir gelse de incelesek,baksak falan ama yok tabi herkes profosör.
Bence lg, g4 ve g5 de yaşadıklarından sonra bir nebzede olsa bu cihazda hataları örtmüş-örtmeye çalışmış gibi görünüyor.Özellikle kasada yaşanan sıkıntıları kullanılan malzeme ve tasarıma göre geliştirilmiş duruyor.Öte yandan kamera çıkıntısının olmaması çok iyi olmuş.
Fiyat konusunda söylenenlere katılıyorum.Daha normal bir fiyatla çıkış yapılırsa daha mantıklı olacaktır.
İşlemci konusunda S8 s835 olacak ama ülkemize gelecek versiyonu öncekilerdeki gibi exynos lumu olacak onunla ilgili bir bilgi yok şuanda.G6 da 835li olsa tabiki daha iyi olurdu ama s821 işlemci+düzgün fiyat politikası izlenirse, bu işlemci farkıda çok göze batmaz.
2 hafıza seçeneğinden umarım 2 side ülkemize gelir.
Fiyat konusunda yok 1999tl üstüne satmaz vs deniyor ama dövizden milletin haberi yok sanırım.Herkes gibi bende ucuza teknoloji almak isterim ama ülkenin ekonomik durumu içinde bu fiyatlar malesefki normal.3000 altında gelmesi bence imkansız gibi duruyor şuanda.
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Guest-EC5820868 2 yıl
G6 olmuş diğerleri gibi değil farklı olmuş modüler tasarım gitmiş. LG V serisini daha çok seviyorum ama G6 yı beğendim gerçekten. LG fiyat konusunda akıllanmış 2900 ve altında fiyatı olacağını düşünüyorum. Umarım vergi mağduru olmayız yine.
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WaylandIZMIR 2 yıl
Sevgili Erdi diğer firmalar Samsung yüzünden Snapdragon 821 kullanacaklar demişsin fakat Sony 835 ile çalışan cihaz üretti. Takmadı Samsungun ambargoyu?
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TUFF GONG 2 yıl WaylandIZMIR
o Sony çok sonra piyasaya çıkacak diye biliyorum
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Batuist 2 yıl
bu sefer olmuş...
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Sasaki Kojiro 2 yıl fx57
Benim merak ettiğim ve kafama takılan hem LG hem de Huawei Amerikalı Youtuberların direkt adreslerine telefonları yollamış. Adamlar cihaz tanıtılır tanıtılmaz önceden çekildiği belli olan kaliteli içeriklerini Yotube'da yayınladılar, ki bunların arasında 60, 70 bin aboneli hesaplarda var. Barcelona'dan yayın yapan bazı yabancı sitelerde cihazları alıp dışarda yada otelinde rahat ortamında videosunu çekmiş ki belliki onlarda cihazları önceden almış. Ancak Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesinin editörüne cihaz vermeyip stanttaki cihazdan tanıtım yaptırıyorlar. Bu olay çok sinirime dokundu açıkçası.

Sizler nasıl düşünürsünüz bilemem ancak ben olsam LG ve Huawei Türkiye'den üst düzey bir yönetici elbet orada vardır, bulup bu çifte standardın sebebini sorardım.
1 Yanıt Yanıtla +5
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madrid2017 2 yıl Sasaki Kojiro
Sasaki Kojiro
Benim merak ettiğim ve kafama takılan hem LG hem de Huawei Amerikalı Youtuberların direkt adreslerine telefonları yollamış. Adamlar cihaz tanıtılır tanıtılmaz önceden çekildiği belli olan kaliteli içeriklerini Yotube'da yayınladılar, ki bunların arasında 60, 70 bin aboneli hesaplarda var. Barcelona'dan yayın yapan bazı yabancı sitelerde cihazları alıp dışarda yada otelinde rahat ortamında videosunu çekmiş ki belliki onlarda cihazları önceden almış. Ancak Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesinin editörüne cihaz vermeyip stanttaki cihazdan tanıtım yaptırıyorlar. Bu olay çok sinirime dokundu açıkçası.

Sizler nasıl düşünürsünüz bilemem ancak ben olsam LG ve Huawei Türkiye'den üst düzey bir yönetici elbet orada vardır, bulup bu çifte standardın sebebini sorardım.

dostum sen ortadoğu ülkesi vatandaşısın adamların hedefi avrupa amerıka pazarı..
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DH Misafiri 2 yıl
En güzel telefon lg g4 dü diğerleri iğreç lg g5 ve 6 da birazcık birbirine benzediği için hiç güzel değil.
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3arbar 2 yıl
ekstra bir özellik göremiyorum diğer lg telefonların . ekran kasa oranı ise öyle büyük bi özellik değil.
haliyle 2500 lira dan piyasaya çıkıp 1 yıl sonra 1500 liraları görür.diğer lg telefonları gibi
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