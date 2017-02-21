Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G6'nın suya ve toza dayanıklı olacağını gösteren tanıtım videoları yayınlandı

Güney Koreli LG'nin yeni amiral gemisini tanıtmasına sayılı günler kalırken, şirket G6'nın suya ve toza dayanıklı olacağını vurgulayan yeni teaser videoları yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu ayın ilerleyen günlerinde premium bir akıllı telefon duyurusu yapmaya hazırlanan LG, yeni amiral gemisinin kilit özelliklerini ortaya koyan teaser'lar yayınlamaya devam ediyor. Şirket tarafından paylaşılan son videolarda G6'nın suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olacağı vurgulanıyor.
LG, birden fazla gönderisinde G6'nın IP6x sertifikasına sahip olacağını söyledi ancak telefonun suya ve toza karşı dayanıklı IP67 veya IP68 sertifikalarından hangisiyle geleceği henüz bilinmiyor. İlk G6 teaser görüntüsü, havuzda yüzen birini gösterirken, cihazın suya dayanıklı olacağını ortaya koyuyor. İkinci tanıtım videosunda yer alan tepeleme un da cihazın toz geçirmeyen bir forma sahip olacağını gösteriyor.
Her iki videonun sonunda da LG G6 markasının, telefonun ana hatlarıyla birlikte videonun orta kısmında belirdiğini görüyoruz. Ne yazık ki, teaserlar'da başka bir ayrıntı yer almıyor ancak LG'nin resmi lansmana dek bu şekilde teaser paylaşmaya devam etmesini bekliyoruz.

5.7 inç Full Vision ekran ve çift kamera

Bu, LG'nin yeni telefonu hakkında su yüzüne çıkardığı tek bilgi değil. Şirketin ABD sayfasında G6 hakkında biraz daha ayrıntıya yer verilmiş durumda. Tüketiciler LG'nin web sitesine giderek telefon hakkında daha fazla bilgi almak için kaydolabilirler.
Sayfa, telefonun zarif bir tam metal gövde, geliştirilmiş parmak izi tarayıcı ve diğer premium özelliklerle birlikte geleceğini ortaya koyuyor. Cihazda 18:9 görüntü oranı ve 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inç Full Vision ekran yer alacak.
Ayrıca Bkz. "Google'ın yeni mobil işletim sistemi Android Oreo olabilir"
Akıllı telefon Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisi ve 4GB RAM ile birlikte çalışırken, arkada bulunan 13MP çift kamera cihazı, çarpıcı görüntüler çekmeye uygun hale getirecek. Ayrıca G6'nın 32GB depolama alanı ve çıkarılabilir olmayan 3,200mAh kapasiteli bir pile sahip olacağı söyleniyor.
G6'nın bir USB Type-C portu olacak ve kutudan üzerinde LG UX 6.0 çalışan Android 7.0 Nougat'la çıkacak. Telefonun gelişmiş Quad DAC özelliklerine ve Google Assistant entegrasyonuna sahip olması da bekleniyor. 26 Şubat'ta tanıtılması beklenen G6'nın fiyatı dışında neredeyse tüm özellikleri biliniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=1MTuCU3v3Pc Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
viper17 2 yıl
bakalım bu modelde hangi kronik sıkıntılar olacak
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SPeaky 2 yıl en beğenilen
Ben de ne zaman bir kronikçi gelir diyordum
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
O değilde ben HTC nin yeni amiral gemisini merak ediyorum, hakkında hiç haberde yok.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
yüzdürün telefonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Keşke 835 olsaydı ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak939 2 yıl
2 yıldan uzun süredir g3 kullanıyorum, hiç bir sıkıntısı yok çok memnunum fakat bu kadar memnuniyet yüzünden telefondan sıkıldım artık. stabil çalışıyo kasma donma yok. batarya değiştirme ihtiyacı bile duymuyorum hala performansı çok iyi.
babama da çift hatlı g4 aldık 1 yılı geçti o da çok memnun, iphone 5s donuyodu bu çok hızlı iyiki aldık çok memnunum diyo fakat o da sıkıldı g5in çift hatlısını almayı düşünüyo. telefonların ikisi de ithalat garantili, hiç garantiye yollama ihtiyacı duymadık.
g6 yı merakla bekliyorum, fiyatı makul olursa g3 den geçmeyi düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rensjem 2 yıl
Güzel gözüküyor [8\|]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 2 yıl
821 olmasaydı keşke.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 2 yıl
Suya dayanıklılıkda moda oldu "suyun altında mı yaşıyoruz yöööö" diyen tipler IP sertifikası yoksa cihaz almaktan vazgeçiyor şimdi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 2 yıl
Önceki modellerde bazı sorunlar olması bunda da olacağı anlamına gelmez. Kaldı ki çevremde bir sürü LG g2 ve g3 kullanan var. Sorun yaşayan sadece bir kişi gördüm.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
O değilde ben HTC nin yeni amiral gemisini merak ediyorum, hakkında hiç haberde yok.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
O değilde ben HTC nin yeni amiral gemisini merak ediyorum, hakkında hiç haberde yok.

Ses konusunda iddiali gelecek diyorlar ama dur bakalim. HTC 10 guzeldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
5 suya toza dayanıklı değil miydi? Apple dan bile geri imiş bu konuda lg şaşırdım

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marine-gear 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
5 suya toza dayanıklı değil miydi? Apple dan bile geri imiş bu konuda lg şaşırdım



G5 modelinde moduler yapi oldugu icin suya dayanikli olma sansi yoktu. Kasanin alt kismi ayrilabiliyordu.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SPeaky 2 yıl en beğenilen
Ben de ne zaman bir kronikçi gelir diyordum
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +68 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +43 frostburn +41 Askaparta +29 unknownartist +28 Nevfel +27 Johan Elmander +27 Wi Fi +26
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3625 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
teaser, form ve
8 etiket daha lg g6 havuz suya dayanıklılık toz direnç Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 6x6 üzerine monte edilen Panter 2 gün sayıyor 2 yıl Exynos 9 yonga seti şekilleniyor 2 yıl Çin şiddet olaylarını azaltmak için araçlara GPS takma zorunluluğu getirdi 2 yıl Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi için hazırlanıyor 2 yıl Dünyanın ilk insan kontrollü Hoverbike’ı tanıtıldı 2 yıl Ünlü Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında hayatını kaybetti 2 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'a ilk tepkiler oldukça olumlu 2 yıl Yeni keşfedilen Google Chrome virüsü tüm kişisel bilgilerinizi çalıyor 2 yıl Samsung Flow Windows 10 ile birlikte çalışabilecek 2 yıl TP-Link ile yeni nesil ürünlerini konuştuk 2 yıl Alpine A120 prototipleri Paris'te gece turu attı 2 yıl Elextra'nın elektrikli süper otomobili 0'dan 100'e 2,3 saniyede çıkacak 2 yıl Toshiba, bellek yongası bölümünden 8.8 milyar dolar gelir bekliyor 2 yıl Chrysler ve Dodge, yaklaşık 70.000 otomobili geri çağırdı 2 yıl Samsung Türkiye, Android 7.0 Nougat güncelleme takvimini resmen açıkladı 2 yıl Pokemon GO yeniden zirveye yerleşti 2 yıl Microsoft, 34 yeni veri merkezi duyurdu: Listede Türkiye yok! 2 yıl Roketsan’ın Cirit füzesi Alman helikopterlerine geliyor 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerin kutu görselleri ve Wraith soğutucu seçenekleri sızdırıldı 2 yıl Turkcell ve Yandex'ten yerli arama motoru: Yaani 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G6'nın suya ve toza dayanıklı olacağını gösteren tanıtım videoları yayınlandı Sonraki Google'ın yeni mobil işletim sistemi Android Oreo olabilir 2 yıl HoloLens, 2019 yılında üçüncü versiyona terfi edecek 2 yıl Merakla beklenen Samsung Galaxy S8 çalışır halde görüntülendi 2 yıl Türk Lamborghini Araplardan büyük ilgi görüyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 yeniden satışa sunuluyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 için 6GB RAM iddiaları 2 yıl Samsung Galaxy Tab S3’ün net fotoğrafları ortaya çıktı 2 yıl Teknotel’i Türk Ytong’dan dinleyin 2 yıl Snapchat, Spectacles güneş gözlüklerini internet üzerinden satışa çıkardı 2 yıl Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilebilecek 2 yıl Roamler mobil uygulamasıyla görevleri yerine getirerek para kazanabilirsiniz 2 yıl Popüler ön muhasebe uygulaması Paraşüt'e elektronik fatura özelliği geldi 2 yıl Kırmızı iPhone 7, 128GB iPhone SE ve yeni iPad Pro modelleri mart ayında tanıtılabilir 2 yıl Sıcaklığa göre renk değiştiren saç boyası üretildi 2 yıl Ssangyong 7 koltuklu XAVL SUV konseptine ait ilk görselleri yayınladı 2 yıl WhatsApp, Status isimli yeni bir özelliği kullanıma sundu 2 yıl Bu uygulama cinsel saldırıya uğrayabileceğiniz sokakları söylüyor 2 yıl Porsche 911 üzerinden Doom oynadı [VİDEO] 2 yıl Telefonu için VR gözlüğü olanlara uygulama önerileri 2 yıl Hissedarlar kabul etti: Harman, Samsung ailesine katılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim