LG G6'nın suya ve toza dayanıklı olacağını gösteren tanıtım videoları yayınlandı

Bu ayın ilerleyen günlerinde premium bir akıllı telefon duyurusu yapmaya hazırlanan LG, yeni amiral gemisinin kilit özelliklerini ortaya koyan teaser'lar yayınlamaya devam ediyor. Şirket tarafından paylaşılan son videolarda G6'nın suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olacağı vurgulanıyor.

LG, birden fazla gönderisinde G6'nın IP6x sertifikasına sahip olacağını söyledi ancak telefonun suya ve toza karşı dayanıklı IP67 veya IP68 sertifikalarından hangisiyle geleceği henüz bilinmiyor. İlk G6 teaser görüntüsü, havuzda yüzen birini gösterirken, cihazın suya dayanıklı olacağını ortaya koyuyor. İkinci tanıtım videosunda yer alan tepeleme un da cihazın toz geçirmeyen bir forma sahip olacağını gösteriyor.

Her iki videonun sonunda da LG G6 markasının, telefonun ana hatlarıyla birlikte videonun orta kısmında belirdiğini görüyoruz. Ne yazık ki, teaserlar'da başka bir ayrıntı yer almıyor ancak LG'nin resmi lansmana dek bu şekilde teaser paylaşmaya devam etmesini bekliyoruz.

5.7 inç Full Vision ekran ve çift kamera

web sitesine giderek telefon hakkında daha fazla bilgi almak için kaydolabilirler. Bu, LG'nin yeni telefonu hakkında su yüzüne çıkardığı tek bilgi değil. Şirketin ABD sayfasında G6 hakkında biraz daha ayrıntıya yer verilmiş durumda. Tüketiciler LG'ningiderek telefon hakkında daha fazla bilgi almak için kaydolabilirler.

Sayfa, telefonun zarif bir tam metal gövde, geliştirilmiş parmak izi tarayıcı ve diğer premium özelliklerle birlikte geleceğini ortaya koyuyor. Cihazda 18:9 görüntü oranı ve 1440 x 2880 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inç Full Vision ekran yer alacak.

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Akıllı telefon Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisi ve 4GB RAM ile birlikte çalışırken, arkada bulunan 13MP çift kamera cihazı, çarpıcı görüntüler çekmeye uygun hale getirecek. Ayrıca G6'nın 32GB depolama alanı ve çıkarılabilir olmayan 3,200mAh kapasiteli bir pile sahip olacağı söyleniyor.

G6'nın bir USB Type-C portu olacak ve kutudan üzerinde LG UX 6.0 çalışan Android 7.0 Nougat'la çıkacak. Telefonun gelişmiş Quad DAC özelliklerine ve Google Assistant entegrasyonuna sahip olması da bekleniyor. 26 Şubat'ta tanıtılması beklenen G6'nın fiyatı dışında neredeyse tüm özellikleri biliniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=1MTuCU3v3Pc