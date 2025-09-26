Honor X9d rekor parlaklık ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde deva bataryalı akıllı telefonlara ağırlık vermeye başlayan Honor markası, hem günlerce kullanım sunacak hem de incecik gövdesiyle bunu hissettirmeyecek yeni akıllı telefonunu piyasaya sürüyor.

Honor X9d özellikleri ve fiyatı

6.79 inçlik AMOLED ekran

Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti

12GB RAM

256GB/512GB depolama

108MP arka kamera

16MP ön kamera

8300mAh batarya, 66W hızlı şarj

355$-403$

Honor Play 10C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Honor X9d segmentinden beklenmeyecek özelliklerle geliyor. Ekranda 6000 nit pik parlaklık ile rekor bir değere imza atıyor. HDR seviyesinde parlaklık sunan telefon göz koruma ve dinamik siyah seviyelerini düşürme gibi özellikler barındırıyor.

Kamerada 4K video kaydı yer alırken dijital yakınlaştırma kullanılmış. Dev batarya iki güne kadar kullanım sunarken kablo ile diğer cihazları da şarj edebiliyorsunuz. IP69K üst seviye dayanıklılık, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC özelliklerinin 7.76mm inceliğe sığdırılması ise takdire şayan. Honor X9d akıllı telefon modeli Ekim ayında satışa başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: