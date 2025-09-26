Giriş
    Honor X9d rekor parlaklık ile geliyor

    Honor X9d akıllı telefon modelinde 6.79 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti, 8300mAh batarya, 66W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.          

    Honor X9d özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde deva bataryalı akıllı telefonlara ağırlık vermeye başlayan Honor markası, hem günlerce kullanım sunacak hem de incecik gövdesiyle bunu hissettirmeyecek yeni akıllı telefonunu piyasaya sürüyor.

    Honor X9d özellikleri ve fiyatı

    • 6.79 inçlik AMOLED ekran
    • Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti
    • 12GB RAM
    • 256GB/512GB depolama
    • 108MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 8300mAh batarya, 66W hızlı şarj
    • 355$-403$

    Honor X9d segmentinden beklenmeyecek özelliklerle geliyor. Ekranda 6000 nit pik parlaklık ile rekor bir değere imza atıyor. HDR seviyesinde parlaklık sunan telefon göz koruma ve dinamik siyah seviyelerini düşürme gibi özellikler barındırıyor. 

    Kamerada 4K video kaydı yer alırken dijital yakınlaştırma kullanılmış. Dev batarya iki güne kadar kullanım sunarken kablo ile diğer cihazları da şarj edebiliyorsunuz. IP69K üst seviye dayanıklılık, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC özelliklerinin 7.76mm inceliğe sığdırılması ise takdire şayan. Honor X9d akıllı telefon modeli Ekim ayında satışa başlayacak. 

