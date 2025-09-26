Honor X9d rekor parlaklık ile geliyor

Honor X9d özellikleri ve fiyatı
- 6.79 inçlik AMOLED ekran
- Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti
- 12GB RAM
- 256GB/512GB depolama
- 108MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 8300mAh batarya, 66W hızlı şarj
- 355$-403$
Honor X9d segmentinden beklenmeyecek özelliklerle geliyor. Ekranda 6000 nit pik parlaklık ile rekor bir değere imza atıyor. HDR seviyesinde parlaklık sunan telefon göz koruma ve dinamik siyah seviyelerini düşürme gibi özellikler barındırıyor.
Kamerada 4K video kaydı yer alırken dijital yakınlaştırma kullanılmış. Dev batarya iki güne kadar kullanım sunarken kablo ile diğer cihazları da şarj edebiliyorsunuz. IP69K üst seviye dayanıklılık, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC özelliklerinin 7.76mm inceliğe sığdırılması ise takdire şayan. Honor X9d akıllı telefon modeli Ekim ayında satışa başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: