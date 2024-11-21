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Tam Boyutta Gör Paylaşılan ilk verilerde DS8 olarak adlandırılması beklenen modelin verimlilik seviyesine vurgu yapılıyor. Buna göre, her gövde parçası rüzgar tünelinde test edilen modelin 0.24 Cd sürtünme katsayısı ile WLTP'ye göre 750 km'ye kadar sürüş menzili sunduğu açıklandı. Sadece otoban kullanımında sunduğu menzil ise şimdilik gizli tutulmuş.

DS'in yüzde 100 elektrikli modeli, Peugeot e-3008, e-5008 ve Opel Grandland'ın da altyapısını oluşturan STLA Medium platformunu kullanıyor. Bu platform normalde içten yanmalı motorlu konfigürasyonları da destekliyor ancak bu konuda marka tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmamış.

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Otomobil oldukça dinamik bir tasarıma sahip. Ön tarafta ince Pixel Vision farlar dikey gündüz aydınlatmaları ile kombine edilmiş. Alt kısımda ise aktif kapaklara sahip hava girişine yer verilmiş. Gövde renginin parlak siyah marşpiyeller, tamponlar ve yan aynalarla kombine edildiği modelin yan tarafında ise koyu renkli tasarıma sahip çok kollu jantlar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor.

Elektrikli DS'in arka bölümünde uç kısma doğru yay gibi uzanan tavan hattı göze çarparken bitiş noktasında gövdeye entegre bir spoyler bulunduğunu görmekteyiz. Bu parça otomobilin aerodinamik yapısına katkı sağlamakla birlikte daha sportif görünmesini sağlamış. Kenarlarda da öndeki aydınlatma grubuyla uyumlu tasarıma sahip 3 boyutlu LED stoplar kullanılmış.

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DS'in elektrikli fastback modeli 750 km menzil sunacak!