DS'in elektrikli fastback modeli 750 km menzil sunacak!

DS'in yüzde 100 elektrikli modeli, Peugeot e-3008, e-5008 ve Opel Grandland'ın da altyapısını oluşturan STLA Medium platformunu kullanıyor. Bu platform normalde içten yanmalı motorlu konfigürasyonları da destekliyor ancak bu konuda marka tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmamış.
Otomobil oldukça dinamik bir tasarıma sahip. Ön tarafta ince Pixel Vision farlar dikey gündüz aydınlatmaları ile kombine edilmiş. Alt kısımda ise aktif kapaklara sahip hava girişine yer verilmiş. Gövde renginin parlak siyah marşpiyeller, tamponlar ve yan aynalarla kombine edildiği modelin yan tarafında ise koyu renkli tasarıma sahip çok kollu jantlar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor.
Elektrikli DS'in arka bölümünde uç kısma doğru yay gibi uzanan tavan hattı göze çarparken bitiş noktasında gövdeye entegre bir spoyler bulunduğunu görmekteyiz. Bu parça otomobilin aerodinamik yapısına katkı sağlamakla birlikte daha sportif görünmesini sağlamış. Kenarlarda da öndeki aydınlatma grubuyla uyumlu tasarıma sahip 3 boyutlu LED stoplar kullanılmış.
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.