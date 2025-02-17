Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rainbow Six Siege X'ten ilk teaser geldi: Bambaşka bir oyun geliyor

    Rainbow Six Siege X duyuruldu: Ubisoft, 10 yıldır piyasada olan nişancı oyunu Rainbow Six Siege'in yeni versiyonunun her noktasında büyük değişiklik olacağını söylüyor.
    Rainbow Six Siege X teaser ubisoft Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, sevilen nişancı oyununun yepyeni versiyonu olan Rainbow Six Siege X'i duyurdu. Bu, önümüzdeki 10 yıl boyunca oyunun temelini oluşturacak. Ubisoft, bunun Rainbow Six Siege'in devam oyunu olmadığını açıkça söyledi ancak sıradan bir güncelleme de değil.

    Devam oyunu değil, devrim niteliğinde bir güncelleme olacak

    R6 Siege X, grafik ve ses yükseltmeleri, derinleştirilmiş taktiksel oyun ve oyunu oynamanın yepyeni yollarını sunacak. Tanıtım fragmanında helikopterler, iniş sırasında koşma ve fazlası sergileniyor. Ancak, daha fazlasını öğrenmek için uzun süre beklememize gerek kalmayacak çünkü fragman 13 Mart’taki özel bir etkinlikte yayınlanacak.

    2015'te PC, Xbox One ve PS4’e ilk çıkışını yapan Rainbow Six Siege, on yıldır varlığını sürdürmesini birinci şahıs nişancı türüne yönelik benzersiz yaklaşıma borçlu. Ubisoft'un alternatifi Counter-Strike serisinin aksine sistemli planlamaya dikkat çekiyor. İletişim esas ve yıkılabilir ortamlar, takımların hedeflere ulaşması için farklı yollar sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

    Profil resmi
    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 kapılar kilitlenmiyor turknet modem iade paslı su içtim ne yapmalıyım geriye dönük rapor nereden alınır tcl p735w yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12S
    Huawei Nova 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16-R1001NT
    HP Victus 16-R1001NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum