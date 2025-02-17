Rainbow Six Siege X'ten ilk teaser geldi: Bambaşka bir oyun geliyor

Devam oyunu değil, devrim niteliğinde bir güncelleme olacak
R6 Siege X, grafik ve ses yükseltmeleri, derinleştirilmiş taktiksel oyun ve oyunu oynamanın yepyeni yollarını sunacak. Tanıtım fragmanında helikopterler, iniş sırasında koşma ve fazlası sergileniyor. Ancak, daha fazlasını öğrenmek için uzun süre beklememize gerek kalmayacak çünkü fragman 13 Mart’taki özel bir etkinlikte yayınlanacak.
2015'te PC, Xbox One ve PS4’e ilk çıkışını yapan Rainbow Six Siege, on yıldır varlığını sürdürmesini birinci şahıs nişancı türüne yönelik benzersiz yaklaşıma borçlu. Ubisoft'un alternatifi Counter-Strike serisinin aksine sistemli planlamaya dikkat çekiyor. İletişim esas ve yıkılabilir ortamlar, takımların hedeflere ulaşması için farklı yollar sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer
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