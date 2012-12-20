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LG L9 Video İnceleme: L serisinin en yeni ve dikkat çekici üyesi test masamızda

6 yıl
25,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Shady
Haber Editörü
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LG'nin 10 milyondan fazla satın akıllı telefon ailesi L serisinin tasarımıyla dikkat çekici, satış fiyatıyla el yakmayan en yeni üyesi L9'u sizler için inceledik.
LG'nin 10 milyondan fazla satın akıllı telefon ailesi L serisinin tasarımıyla dikkat çekici, satış fiyatıyla el yakmayan en yeni üyesi L9'u sizler için inceledik.
  

Donanımsal Özellikler

L ailesinin yeni üyesi L9, gücünü TI OMAP 4430 platformundan alıyor. Grafik yeteneklerini PowerVR SGX 540 yongasına borçlu olan telefon, yongaseti üzerinde yer alan IVA 3 donanımsal hızlandırma desteği ile 1080p çözünürlüğünde videoları işleyebilme gücüne sahip. Yeterli boyutlardaki 1GB'lık sistem belleğiyle gelen telefonda, depolama alanı dahili olarak 4GB iken, microSD kart desteği ile kapasite 32GB'a kadar arttırılabiliyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının genel kullanım amaçlarını göz önüne aldığımızda L9, büyük ekranın getirdiği avatajı donanımsal gücüyle de birleştirince internette gezinmeden çoklu medya oynatma yeteneklerine ve oyun performansına kadar "hardcore" olmayan birçok kullanıcıyı memnun edebilecek seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sınıfındaki en güçlü silahı: 4.7" IPS Ekran

L9'un öne çıkan donanımsal özelliklerinden bir diğeri ise ekranı. 4.7 inçlik IPS paneliyle, ilk açıldığı andan itibaren etkilemeyi başarıyor. 243 ppi'a denk olan çözünürlüğü, insan gözünün maksimum algı seviyesine yakın olduğu için oldukça keskin görüntüler sunarken, IPS panelin yüksek renk gamutu ve sunduğu bakış açısı da eklenince ortaya etkileyici görüntüler çıktığını görmekteyiz. Kısacası kağıt üzerinde olduğu gibi L9'un en güçlü özelliğinin 4.7 inçlik IPS ekranı olduğunu kullanmaya başladığınız ilk anda anlaşılıyor.

Tasarım

Günümüzde büyük ekrana sahip birçok akıllı telefon önemli satış sayılarına ulaşıyor olsada birçok kullanıcı için 4.3" ve üzeri telefonları tercih etmek ergonomi şartları açısından çok mantıklı değil. Videomuza konuk olan LG L9'un da 4.7 inçlik boyutuyla kullanıcının aklında "taşınabilirliği sıkıntılı olmaz mı?" sorusunu getirdiğine eminiz. Peki öyle mi ?

LG L9, kağıt üzerindeki boyutlarıyla birçok kullanıcının ergonomi kriterlerine uymuyor fakat telefonu elinize aldığınız ilk anda hafif yapısı ve 1cm'nin altındaki kalınlığı ile bu durumu lehine çevirmeyi başarıyor. Tabiki burada telefonun yapısında kullanılan polimer esaslı malzemelerin payı oldukça büyük. Fakat kullanılan polimer esaslı malzemelerin, maalesef ki, bir dezavantajı bulunuyor. Telefonun arka kapağı oldukça sünek yapıldığı için bir süre sonra kullanıma bağlı olarak şekil değişimine sebep oluyor ki bu da kapağın bağlantı noktalarına tam oturmamasına ve arka kapakta istenmeyen oynamalara neden oluyor. Bu olumsuz durum, telefonun normal kullanımı esnasında, maalesef kendini hissettiriyor.

Kısacası LG L9, donanımsal özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da bizlerden, birkaç olumsuz durum dışında, tam puan almayı başarıyor.

Kamera

LG L9, ekranı, tasarımı ve sunduğu donanımsal performansı ile aldığı alkışları, maalesef kamera konusunda ise alamıyor. Telefonun 5 MP'lik kamerası gerek fotoğraflarda gerekse de video kayıt konusunda bekleneni veremiyor. Çekilen fotoğraflarda renkler oldukça mat ve solgun, canlı değil; ayrıca detayları verebilmek konusunda sıkıntılar mevcut. Telefonun gün ışığındaki performansı biraz daha iyi olmakla beraber, netlik ve renklerdeki sıkıntı devam ediyor. Video kayıt alanında ise telefon, fotoğraf çekimine göre biraz daha net görüntüler elde edilmesini sağllarken; yine de üst düzey bir performans sunamıyor.

Pil Performansı

Akıllı telefonların pil performansında yaşadıkları sıkıntı, yine maalesef demek zorundayız ki, LG L9'da da mevcut. Telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 2150mAh kapasiteli pilinden karşılşarken; tam şarjı ise 3 saat gibi bir sürede tamamlıyor. Wi-Fi ve Bluetooth açık, ekran parlaklığının %60 seviyesinde olduğu şartlarda yaptığımız testlerde L9’un pil seviyesi, bekleme ağırlıklı (telefon fonksiyonu ve mesajlama fonksiyonu gerekli olmadıkça kullanılmadığı) temel kullanımda yaklaşık 1 gün 13 saat gibi bir sürede, %5'in altına düşerken; yoğun kullanımda ise yaklaşık maksimum 15 saatte telefonun pil seviyesi %10 barajının altına düşiüyor. Unutmadan, yaptığımız testlerde pil seviyesinin %30’a ulaşmasıyla telefonun “Güç Tasarruf Modu”na geçerek parlaklık seviyesini %20’ye düşürüp, Wi-Fi ve Bluetooth’u kapattığını belirtelim.

Sonuç

LG L9; büyük ancak hafif, ucuz ama tasarımıyla göz dolduran ve donanımıyla ihtiyaçları karşılayabilecek, akıllı telefon sahibi olmak isteyen kullanıcıların tercih edebilecekleri bir model olmuş. Eğer sizlerde bu kriterlerde bir akıllı telefon arıyorsanız, LG L9'a göz atmanızda fayda var.

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redbloodedman 6 yıl en beğenilen
Gayipten Gelen Ses
vaaz verir gibi kağıttan okumuş işte

Okuyup okumaması ne değiştiriyor, dolu dolu bir inceleme olmuş. Artı ve eksi yönleriyle incelenmiş telefon. Ayrıca sanıyor musun ki tv deki tüm spikerler herşeyi ezberden söylüyorlar. Daha iyisini yapıyorsan bir inceleme koy da biz de izleyelim.
Gayipten Gelen Sesvaaz verir gibi kağıttan okumuş işteOkuyup okumaması ne değiştiriyor, dolu dolu bir inceleme olmuş. Artı ve eksi y...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Python 6 yıl
Samsung yada başka üretici zibilyon tane cihaz yapıyor,ama lg yapınca auuuuv milleti anlamak imkansız yahu,cihaz tek tük çıkar neden az derler,çok çıkar az olsun öz olsun derler,fiyatı söyle olsun böyle olsun derler,e kardeşim ozaman sen üret telefon bizde görelim.
Samsung yada başka üretici zibilyon tane cihaz yapıyor,ama lg yapınca auuuuv milleti anlamak imkansız yahu,cihaz tek tük çıkar neden az derler,çok çıkar az ols...
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DH Misafiri 5 yıl
kardes telefonun jeomanyetik ve gyro sensoru var mı simdiden tesekkur
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Dentrassi 6 yıl
Hahaha bu l9 tasarımının aynısı galaxy s4 haberlerinde koymazmisiniz işte o na gulerim. Yalniz yil olmus 2013 androd 4.04 ile telefonmu çıkarılır hele böyle bi donanimla.
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asdfg945671 6 yıl
Kullanmayanlar konuşuyor telefonda olumsuz olan tek şey bence şarj 3G VE Wifi full açık 8 saat dayanıyor telefon oyunlar falanda var bitiyor hemen acaba oyun oynarken WİFİ VE 3G yi kapatabileceğimiz bir program var mı biliyor musunuz ?
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DenizSupra 6 yıl
asdfg945671

Kullanmayanlar konuşuyor telefonda olumsuz olan tek şey bence şarj 3G VE Wifi full açık 8 saat dayanıyor telefon oyunlar falanda var bitiyor hemen acaba oyun oynarken WİFİ VE 3G yi kapatabileceğimiz bir program var mı biliyor musunuz ?

Güç yönetimi widgeti var telefonda. Orda wi-fi veya 3G seçeneklerine tıklayınca kapanıyor, programa gerek yok.
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asdfg945671 6 yıl
L5 L7 derken teknosada 1299 dan 899 a dusmustu bugun aldim ekrani falan iyi guzel bir telefon acaba sizlerde 22 mb bir urunu Ne kadar zamanda yukluyor acaba ?teşekkürler
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dr_mstf 6 yıl
s3 mini mi bu mu ?
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Nétwork 6 yıl
İnceleme için teşekkürler yalnız 07:05 - 07:15 arasıdaki şarkıya takılmadım değil yani şimdi. Yazmadan edemedim.
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trkmn87 6 yıl
Yaa arkadaşlar takmışsınız inceleme yapan arkadaşın konuşmasına. Sizin bu yorumlarınızı görünce izdivaç programında stüdyoda ki seyirciler aklıma geliyor:) Adam sanki TRT spikeri mi de yargılıyorsunuz. Siz çıksanız iki kelam bile edemezsiniz adam 12 dk inceleme video su yapmış. Hem sdn de ki tolga cem den daha düzgün konuşması :)
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DenizSupra 6 yıl trkmn87
trkmn87

Yaa arkadaşlar takmışsınız inceleme yapan arkadaşın konuşmasına. Sizin bu yorumlarınızı görünce izdivaç programında stüdyoda ki seyirciler aklıma geliyor:) Adam sanki TRT spikeri mi de yargılıyorsunuz. Siz çıksanız iki kelam bile edemezsiniz adam 12 dk inceleme video su yapmış. Hem sdn de ki tolga cem den daha düzgün konuşması :)

Niye edemeyiz hocam, biz gerizekalı mıyız?
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burak.itf 6 yıl
aynı fiyat sayılabicek desire x ile karşılaştırabilecek biri var mı?lG lerde yazılım güncellemesi yapılıyor mu?daha önce android telefon kullanmadım...
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DenizSupra 6 yıl burak.itf
burak.itf

aynı fiyat sayılabicek desire x ile karşılaştırabilecek biri var mı?lG lerde yazılım güncellemesi yapılıyor mu?daha önce android telefon kullanmadım...

Ekran boyutu ve incelik, ürünün fiyatı tekrar 1200 civarına yükseldi yanılmıyorsam.
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DH Misafiri 6 yıl
Ya arkadaş şu müzik playerını test ederken bir kerede Türkçe müzik kullanınya, nedir bu yabancı müzik aşıklığı...
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DenizSupra 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ya arkadaş şu müzik playerını test ederken bir kerede Türkçe müzik kullanınya, nedir bu yabancı müzik aşıklığı...

Yabancı müzik yasağı mı var?
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DENIZCISERKAN 6 yıl
Anlatım sırasında;
yapılıyo, ediliyo, görülüyo, yaşanmıyo, vuruyo, başarıyo, olmuyo gibi bir konuşma tarzı hiç hoş olmamış.
Daha düzgün bir Türkçe kullanımı olmalı...
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Guest-1A72C1774 6 yıl
ekranın nit değerini bilen var mi. birde turkiyede satista mi
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