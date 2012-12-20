LG L9 Video İnceleme: L serisinin en yeni ve dikkat çekici üyesi test masamızda

LG'nin 10 milyondan fazla satın akıllı telefon ailesi L serisinin tasarımıyla dikkat çekici, satış fiyatıyla el yakmayan en yeni üyesi L9'u sizler için inceledik.

LG'nin 10 milyondan fazla satın akıllı telefon ailesi L serisinin tasarımıyla dikkat çekici, satış fiyatıyla el yakmayan en yeni üyesi L9'u sizler için inceledik.

Donanımsal Özellikler

L ailesinin yeni üyesi L9, gücünü TI OMAP 4430 platformundan alıyor. Grafik yeteneklerini PowerVR SGX 540 yongasına borçlu olan telefon, yongaseti üzerinde yer alan IVA 3 donanımsal hızlandırma desteği ile 1080p çözünürlüğünde videoları işleyebilme gücüne sahip. Yeterli boyutlardaki 1GB'lık sistem belleğiyle gelen telefonda, depolama alanı dahili olarak 4GB iken, microSD kart desteği ile kapasite 32GB'a kadar arttırılabiliyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının genel kullanım amaçlarını göz önüne aldığımızda L9, büyük ekranın getirdiği avatajı donanımsal gücüyle de birleştirince internette gezinmeden çoklu medya oynatma yeteneklerine ve oyun performansına kadar "hardcore" olmayan birçok kullanıcıyı memnun edebilecek seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sınıfındaki en güçlü silahı: 4.7" IPS Ekran

L9'un öne çıkan donanımsal özelliklerinden bir diğeri ise ekranı. 4.7 inçlik IPS paneliyle, ilk açıldığı andan itibaren etkilemeyi başarıyor. 243 ppi'a denk olan çözünürlüğü, insan gözünün maksimum algı seviyesine yakın olduğu için oldukça keskin görüntüler sunarken, IPS panelin yüksek renk gamutu ve sunduğu bakış açısı da eklenince ortaya etkileyici görüntüler çıktığını görmekteyiz. Kısacası kağıt üzerinde olduğu gibi L9'un en güçlü özelliğinin 4.7 inçlik IPS ekranı olduğunu kullanmaya başladığınız ilk anda anlaşılıyor.

Tasarım

Günümüzde büyük ekrana sahip birçok akıllı telefon önemli satış sayılarına ulaşıyor olsada birçok kullanıcı için 4.3" ve üzeri telefonları tercih etmek ergonomi şartları açısından çok mantıklı değil. Videomuza konuk olan LG L9'un da 4.7 inçlik boyutuyla kullanıcının aklında "taşınabilirliği sıkıntılı olmaz mı?" sorusunu getirdiğine eminiz. Peki öyle mi ?

LG L9, kağıt üzerindeki boyutlarıyla birçok kullanıcının ergonomi kriterlerine uymuyor fakat telefonu elinize aldığınız ilk anda hafif yapısı ve 1cm'nin altındaki kalınlığı ile bu durumu lehine çevirmeyi başarıyor. Tabiki burada telefonun yapısında kullanılan polimer esaslı malzemelerin payı oldukça büyük. Fakat kullanılan polimer esaslı malzemelerin, maalesef ki, bir dezavantajı bulunuyor. Telefonun arka kapağı oldukça sünek yapıldığı için bir süre sonra kullanıma bağlı olarak şekil değişimine sebep oluyor ki bu da kapağın bağlantı noktalarına tam oturmamasına ve arka kapakta istenmeyen oynamalara neden oluyor. Bu olumsuz durum, telefonun normal kullanımı esnasında, maalesef kendini hissettiriyor.

Kısacası LG L9, donanımsal özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da bizlerden, birkaç olumsuz durum dışında, tam puan almayı başarıyor.

Kamera

LG L9, ekranı, tasarımı ve sunduğu donanımsal performansı ile aldığı alkışları, maalesef kamera konusunda ise alamıyor. Telefonun 5 MP'lik kamerası gerek fotoğraflarda gerekse de video kayıt konusunda bekleneni veremiyor. Çekilen fotoğraflarda renkler oldukça mat ve solgun, canlı değil; ayrıca detayları verebilmek konusunda sıkıntılar mevcut. Telefonun gün ışığındaki performansı biraz daha iyi olmakla beraber, netlik ve renklerdeki sıkıntı devam ediyor. Video kayıt alanında ise telefon, fotoğraf çekimine göre biraz daha net görüntüler elde edilmesini sağllarken; yine de üst düzey bir performans sunamıyor.

Pil Performansı

Akıllı telefonların pil performansında yaşadıkları sıkıntı, yine maalesef demek zorundayız ki, LG L9'da da mevcut. Telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 2150mAh kapasiteli pilinden karşılşarken; tam şarjı ise 3 saat gibi bir sürede tamamlıyor. Wi-Fi ve Bluetooth açık, ekran parlaklığının %60 seviyesinde olduğu şartlarda yaptığımız testlerde L9’un pil seviyesi, bekleme ağırlıklı (telefon fonksiyonu ve mesajlama fonksiyonu gerekli olmadıkça kullanılmadığı) temel kullanımda yaklaşık 1 gün 13 saat gibi bir sürede, %5'in altına düşerken; yoğun kullanımda ise yaklaşık maksimum 15 saatte telefonun pil seviyesi %10 barajının altına düşiüyor. Unutmadan, yaptığımız testlerde pil seviyesinin %30’a ulaşmasıyla telefonun “Güç Tasarruf Modu”na geçerek parlaklık seviyesini %20’ye düşürüp, Wi-Fi ve Bluetooth’u kapattığını belirtelim.

Sonuç

LG L9; büyük ancak hafif, ucuz ama tasarımıyla göz dolduran ve donanımıyla ihtiyaçları karşılayabilecek, akıllı telefon sahibi olmak isteyen kullanıcıların tercih edebilecekleri bir model olmuş. Eğer sizlerde bu kriterlerde bir akıllı telefon arıyorsanız, LG L9'a göz atmanızda fayda var.