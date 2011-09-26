LG Optimus Black video inceleme

Bu videomuzda LG'nin özellikle sahip olduğu Nova ekranıyla meark uyandıran telefonu Optimus Black P970'i inceledik. Güçlü donanımıyla da merak uyandıran Optimus Black P970, merak edilen yönleriyle bu videoda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.