LG Optimus Black video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Slm.. video güzeldi.. Fakat ekranın ultra parlak oluşu kadar, siyahları da gerçekten siyah gibi göstermesi çnemli bi özellik.. bu telefonda siyah yok resmen en koyualanlar bile gri idi.. çok kötü görünüyo.. teşekkür ederim tekrardan inceleme için..
|beş para etmez telefon 2 kere arıza verdi bataryası akşamı bulmuyor
insanları kandırıyorlar
|Merhaba arkadaşlar uzun süredir telefon takipçisiyim flash videolar gösteriminde sıkıntı yarattığından bahsediyor videoda. O yüzden telefonu almaktan vazgeçttim eğer yok internet üzerinden izlenen videolarıda kaliteli bir şekilde gösteriyor diyen bir kullanıcı alırsa kesinlikle alacağım bir telefon.
Biri yardımcı olabilir mi?
DH Misafiri
optimus 3d kullaniyorum sorun yok muhtemelen optimus blackte de sorun yoktur.
|herkes kendi kullandığı telefonu övmüş benim önceki telefonum lg optimus one idi o telefondan o kadar çok memnun oldum ki bi sen kullandım sonra daha güçlü bir telefona ihtiyacım vardı bi kaçtane iyi güçlü markaların telefonuna baktım ve tekrar lg almaya kaar verdim ve black modelinin beyazını aldım ve yaklaşık 3 aydır halen ilk günükü gibi keyifle kullanıyorum ve kesinlikle lg diğer markalardan aşağı değil lg benim gözümde rakipsiz.
|Micro sd uyumlu galiba sdhc de uyuyormu??
|ekran için gorilla glass olmadığı yazıyordu, ancak orjinal goriilla sitesinde lg optimus black var, acab Türkiye için mi farklı bir ürün çıkarttılar ne dersiniz ?
DH Misafiri
ben sdhc kullanıyorum.
|ekran iyi hos guzel de .. bana LG araba markalarindan hyundai'yi animsatiyor sanki carpti mi elde kalacak gibi bir imaji var benim gozumde ya da cherry diyebilirim dogrusu cherry'e en iyi ornek general mobile olsa gerek ))
peki xperia neo mu yoksa optimus black mi !
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yazilim destegi olarak xperia neo. yakinda ice cream sandwich guncellemesi alacagi aciklandi. optimus blackde daha resmi olarak 2.3 cikmis degil. gelistiricilerdende cok rom destegi almiyor.
ama ekran ve incelik dersen optimus black. 4 inch bence daha ideal bir ekran olcusu ve 700nit parlak ekrani gercekten fark yaratiyor. ayrica inceligi ve hafifligide cok hos. xperia neo donanim yonunde bir tek kamerasiyla one cikiyor.
Saglamligini soruyorsan o konuda ne bir sorun gordum nede isittim. optimus black bendeyden dandun yere dusurdugumde oldu. kilifinda cizikler olustu ama makina sapasaglamdi.
|ekran gorilla glass değilmiş arkadaşlar
snalsnop
corninggorillaglass.com/...
|Kamera ile foto cektiniz ve galeriye grmeden cektkten sonra hemen silmek istedgnzde sil tusuna bastiginzda ekran sola yatiyor silmek istedgnzden eminmisiniz sizce bu donme isi nrmalmi szdede varmi
^7pMş^
Seçili görüntü silinsin mi yazısı yan dönüyor evet.
|OPTİMUS BLACK çok güzel bir telefon umarım yakın zamanda OPTİMUS BLACK S YADA PLUS olanın çıkar o zaman flash destekli videolar daha akıcı çalışır...
DH Misafiri
donanim olarak harika telefon. ekranin kalitesi, ince hafif govdesi. ama isin bir yazilim yonu varki tam facia. arayuz surekli ince ince takilmalar yapiyor. durduk yere yavaslamalar donmalar oluyor. uzerinde hala 2.2froyo surumu var ve telefon cikali ne kadar olcak hala guncellenmedi. isin komigi ayni telefon marque adi altinda amerikada 2.3 versiyonuyla piyasaya suruldugu halde optimus blacke hala 2.3 guncellemesi gelmis degil. nasil bir servis anlayislari var anlatmaya yeter sanirsam.
|Videolar ciddi ciddi bu sekilde takılıyor mu çözümü yok mu?
Android teller, al kullan teller değil. Arayüzü baştan sona değiştirebileceğinizi düşününce. Bi root çekersiniz, bütün gereksiz LG ıvır zıvırlarını uninstall edersiniz. Bi de güzel launcher atarsınız bebik gibi tel olur.