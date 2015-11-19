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LG V10 ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar

4 yıl
26b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni amiral gemi akıllı telefon modeli V10'u ülkemizde lanse etti. Yeni telefonun tüm detay ve özelliklerini LG Mobile Türkiye Mobil Satış ve Pazarlama Direktörü Ufuk Gürsoy ile değerlendirdik.
LG'nin yeni amiral gemi akıllı telefon modeli ülkemizde lanse edildi. 5.7-inç boyutundaki ana ekrana ek olarak ikinci bir ekranı, ikinci bir ön kamerası ve darbeye dayanıklı kasa yapısı gibi özellikleriyle dikkat çeken LG V10'nun tüm detaylarını ve merak edilen yönlerini, LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy'a sorduk, iyi seyirler.
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bluENight 4 yıl en beğenilen
ürün müdürü abimiz çok sempatik ama fiyatta bir o kadar antipatik
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Patren 4 yıl
ingilizce bir ifade olcak ama premiummmmmsıııızzzzzzzzzısihihihihihi
adam çok sempatikya gülmekten gözümden yaş geldi

bir vesteldeki adama bakın bide bu adama bakın
ingilizce bir ifade olcak ama premiummmmmsıııızzzzzzzzzısihihihihihiadam çok sempatikya gülmekten gözümden yaş geldibir vesteldeki adama...
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Mağdur Adam 4 yıl
G2 M alacakmı soraydın ya
1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Benim bu arkadaşa ulaşmak lazım ufuk gürsoy mail adresi felan varmı bir tane işimi çözecek lg yetkilisi bulamadık belki bu arkadaşa yardımcı olur lg g3 garantisini serviste 02.09.2016 da teslim edildi 20 gün boşu boşuna parça bekledi sonrada deyisicekmis dendi 11.10.2916 oldu daha onaylanmasi bekleniyor ne zaman onaylanır konuda ne servis ne lg merkez nede ürün değişim bilmiyorsa ben 40 gün dür telefon bekliyorum paramizla rezil olduk nerden bulaştım lg ye bu arkadaş mudurse birşeyler yapar herhalde.
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volga tuygun 3 yıl
Konu ile alakasız bir yorum yapacağım teknik detaylarla ilgilenenler bu yorumu es geçsim.
Böyle adamlar pazarlama müdürü olabiliyor ya hayret.Daha telefonlarının modellerini nasıl söyleyeceğini bile bilmiyor.Lg G 4 okuyuşu el ci ci dört , Lg v 10 okuyuşu el ci ve on. bir yerde g'yi İngilizce telaffuz ediyor devamı Türkçe diğerinde v'yi ve devamını Türkçe telaffuz ediyor.Neden vi on diye okumuyor?Bu küçük bir ayrıntı belki de ama benim gibi takıntılıları rahatsız ediyordur kesin:)Böyle önemli bir pozisyonda çalışan bir kişinin daha dikkatli olması gerekiyor.Umarım şarj'a şarz demiyordur:)Herkese iyi seyirler...
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PuckingPerfect 4 yıl
Evet, servis konusunda gerçekten çok iyisiniz. Perpa merkez servisinize yolladığım telefonum için servisinize ulaşamıyorum. Telefonlar bozuk ve sürekli meşgul çalıyor. Müşteri hizmetleriniz mail atıyor servise ancak dönüş yok. Yatırımlarınız eminim ki harika işliyordur.
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iyaan 4 yıl
"Türkiye'deki yasalar, yönetmelikler bizi ilgilendirmez, biz kendi politikalarımızı uygularız" diyen, üstüne basa basa tekrar eden müşteri hizmetlerine sahip firmadır kendileri. 1'i değil çalışanların hepsi aynısını söyler.
20 iş gününü geçtikten sonra bile paranızı almanız için mahkeme veya hakem heyeti kararı isterler. Bunu da açık açık utanmadan söylerler. Linkedin'den ulaşırsın orta-alt düzey yöneticilerine ama sallamazlar; yine LG Mobile ve LG Global facebook sayfalarına yazarsın, mesaj atarsın kimse geri dönmez mesajına.
Yukarıda söylediklerim cep telefonu için geçerli. LG marka çamaşır makinem var ve servis konusunda bir sıkıntı yaşamadım, aman nazar değmesin!
Ufuk Bey hakkında kişisel görüşüm, samimiyetsiz ve yapmacık.
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl
İphone 5s ilk çıktığında 64 GB'ı 2300 tl miydi neydi.o zaman 2000 tl nin üstündeki telefon sayısı elin beş parmağıyla sınırlıydı.arkadaşlarla aramızda "bu fiyatlar ne lan,bi telefon için çok fazla" derdik.aradan sadece 2 sene geçmesine rağmen bir telefon için 4000 tl ler veriliyorsa, 2000 tl bandında da çok fazla telefon varsa ve bunlar çatır çatır satılıyorsa,kusura bakmayın da bu işte bir terslik vardır
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XPerience 4 yıl
LG telefonları gerçekten kullanıcı dostu ve çok özellikli telefonlar. Eksikleri malzeme konusundaydı ve "premium" sınıfı da V10 ile doğurdular. 2700 gibi bir fiyatlandırma, üst sınıf algısı yaratmak için de olsa bu telefona oldukça yüksek.
Yanıtla +1
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foxwoods 4 yıl
Erdi Bey;
Ufuk Gürsoy'a iletebilirseniz sevinirim.
Dünyaca ünlü bir marka olan LG nasıl oluyorda uluslar arası garanti veremiyor Türkiye'de? Konuşmalarda diğer firmalarla ilgili bazı şeyler belirtilmiş. Örneğin Apple Avrupa cihazlara (bölge bölge ayrıldığı için) ülkemizde uluslar arası garanti kapsamında işlem yapabiliyor iken, (ki ülkemize mağzasını yeni açtı) , senelerdir ülkemizde elektronik ürün satan bir firma olan LG bu işlemi yapamıyor. LG dünyaca ünlü ve uluslar arası firma değilde sadece Türkiye'de faliyet gösteren bir firmamıdır? Bu konuya dikkatle eğilmelerini tavsiye ederim.
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DH Misafiri 4 yıl
selamlar benim g4 var ve üst kısmında kasada acıklık var bu acıklık garantıye gırermı
ufuk beye bunu sorarmısın servise gonderecem garanti olursa ayrıca lg gflex de var oda kasada acıklık var bunu sorarsanız sevinirim
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setbys 4 yıl
Ufuk Gürsoy çok pozitif birini dediği gibi kimine göre ucuz kimine göre pahalı cihaz ama biraz daha makul bir fiyattan piyasaya girseydi daha iyi olacaktı. Iyi forumlar
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kuantum- 4 yıl
ufuk abi inanılmaz bi enerjin var hakkaten insanın koşa koşa telefonu alası geliyor. Ancak fiyatı görünce bi düşünüyor insan.. umarım istediğiniz satış değerlerine ulaşırsınız..
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