LG V10 ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar

LG yeni amiral gemi akıllı telefon modeli V10'u ülkemizde lanse etti. Yeni telefonun tüm detay ve özelliklerini LG Mobile Türkiye Mobil Satış ve Pazarlama Direktörü Ufuk Gürsoy ile değerlendirdik.

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LG'nin yeni amiral gemi akıllı telefon modeli ülkemizde lanse edildi. 5.7-inç boyutundaki ana ekrana ek olarak ikinci bir ekranı, ikinci bir ön kamerası ve darbeye dayanıklı kasa yapısı gibi özellikleriyle dikkat çeken LG V10'nun tüm detaylarını ve merak edilen yönlerini, LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy'a sorduk, iyi seyirler.