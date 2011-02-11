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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG elmayı parçaladı! Transformers'ların başrolde olduğu tablet bilgisayar tanıtımı

8 yıl
24,3b
1
56
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG elmayı parçaladı! Transformers'ların başrolde olduğu tablet bilgisayar tanıtımı
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2011'e hızlı başlayan LG, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan akıllı telefonu Optimus 2X'ten sonra, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil tablet bilgisayarını da pazara sunmaya hazırlanıyor. 14 Şubat'ta İspanya'da başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Optimus Pad isimli tablet bilgisayarı için LG, yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Transformers teması üzerine kurgulanan videoda, Autobot'ların lideri Optimus Prime'a dönüşen LG Optimus Pad tablet bilgisayar, rakibini yerle bir ettikten sonra eline aldığı bir elmayı parçalayarak, şu an piyasanın lideri konumundaki Apple'a gözdağı vermeye çalışıyor. Peki LG'yi bu kadar iddialı kılan nedir? Android işletim sisteminin tablet bilgisayarlar için hazırlanan ilk sürümü olma özelliğine sahip Honeycomb kod adlı Android 3.0 ile gelen 8.9-inç büyüklüğündeki tablet, Nvidia Tegra 2 platformu ile yüksek performans vaad ediyor.

LG Optimus Pad'in en dikkat çekici noktalarından birisi de, sunduğu 3D görüntüleme teknolojisi. Arkasında yer alan çift kamera ile 1080p çözünürlüğünde 3D stereoskopik video kaydı yapabilen tablet bilgisayar, bu konuda sınıfındaki ilk model olma özelliğini de taşıyor. 32GB depolama kapasitesi sunan LG Optimus Pad'in, ilk olarak T-Mobile tarafından G-Slate adı altında Amerika'da pazara sunulması beklenirken, fiyatı ve diğer pazarlara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

LG elmayı parçaladı! Transformers'ların başrolde olduğu tablet bilgisayar tanıtımı
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ShaoraN 8 yıl en beğenilen
İzleyip editleyim.

Edit: Reklam güzel olmuş ama sanırım LG yazmayı unutmuşlar reklamda.
2 Yanıt Yanıtla +9
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cwr 8 yıl

KKochaKK
video olmamış beğenmedim.

Avatar-Mesaj uyumu
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Haşin Erkek 8 yıl

saintroyo

bu çocukça videoları çekerken harcanan paralara yazık...



bence hiçte çocukça değil reklam rekabeti gayet güzel tabi ülkemizde olmadığı için insannlarımız alışık değil(sizin için demiyorum)
saintroyobu çocukça videoları çekerken harcanan paralara yazık...bence hiçte çocukça değil reklam reka...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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kaanworld 8 yıl
Sacma ya bune boyle michael boy padmount dreamworkd beklenmedik sebeklik sadece...
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Guest 8 yıl
rakibin adı kullanılarak reklam yapmak çok saçma. ters tepki yaparak rakibin reklamı olunabilir. galaxy gibi kendi reklamını yapsa ya!
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darkaura 8 yıl
fan art olmasi siddetle muhtelem. fazla gaza gelmeyin.
animasyon fazla basit ve hic bir yerinde lg gecmiyor.
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Guest 8 yıl

darkaura
fan art olmasi siddetle muhtelem. fazla gaza gelmeyin.
animasyon fazla basit ve hic bir yerinde lg gecmiyor.

Doğru, bunu düşünmemiştim.
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waltran 8 yıl
fan reklamı gibi olmuş.
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Rainbow6 8 yıl
cok uyduruk bi reklam olmus simdiki cizgi filimler bile bundan iyi ayrica direk appleye satasmasida eziklik abidesi .. yani ben apple hayrani falan degilim ama yillarca uydur kaydir seyler uretip satiyolar sona apple gibi bi firma cikip yeni fikirler yeni teknolijileri piyasaya suruyo bunu alip kopyaliyolar bi de ustune reklamlarinda satasiyolar enteresan
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omertalord 8 yıl
IOS .... bunu yenmeleri imkansız .
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CROSSHAIR 8 yıl
süper olmuş reklam .
sadece LG değil tüm android işletim sistemli telefonlar kafayı apple a takmış durumda. tamam rakibidir ama bence baya bi takmışlar. :)
ama android çok güzel bir işletim sistemi gerçekten . yıllarca dandik işletim sistemleri kullandık özelliklede symbian serilerini :( sonra i-phone çıktı o da çok pahalıydı . Allah tan artık android var :) çok fazla paralar vermeden sahip olabiliyorsun .
Forever Android :)
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theyapici 8 yıl
lg elmayı parçalamış ama 1-2 hafta içinde ipad2 çıkacak hatta sonbaharada ipad 3 elma boğazında kalacak 3d işin cabası.Apple meydanı boş bırakmaz
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Nemésis 8 yıl
Enee artık repini verdim emeğe saygı diye replikler gerçek olur burada.
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Gannicus 8 yıl
neden apple hep diğer firmalar tarafından bi alt edilme çabasında
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Haşin Erkek 8 yıl

theyapici
lg elmayı parçalamış ama 1-2 hafta içinde ipad2 çıkacak hatta sonbaharada ipad 3 elma boğazında kalacak 3d işin cabası.Apple meydanı boş bırakmaz

bir yakının appledamı çalışıyor ? Anlamadığım bir markayı neden desteklersin ? Lg bu ürünü çıkarmasa apple daha geç çıkarırdı belli hem rekabetten fiyatlar düşüyor ama siz ne anlarsınız...... Şuan lg reklamı tüketiciye yarar boşverin iyi kötü rekabet herzaman tüketici lehinedir........
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kadirkayik 8 yıl
valla her böyle apple reklamında diğer markalar farkında olmadan apple yi yüceltiyor bir gün apple siz reklam göreceksek o zamanlar apple gözden düşmüş demektir. valla reklam şart rekabet şart.
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Rouvax 8 yıl
Bu ne ya resmi promo olamaz bu.
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Batuist 8 yıl
anlaşılan tabletlerde motorola ve LG savaşına tanık olcaz... lg bir adım önde gibi motorolada 3d kayıt özelliği yoktu yanlış hatırlamıyorsam... özellik özelliktir.. LG=1 Motorola=0 :)
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Python 8 yıl
reklamı yapan adamın hayal gücü felaket genişmiş :)
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