LG elmayı parçaladı! Transformers'ların başrolde olduğu tablet bilgisayar tanıtımı

2011'e hızlı başlayan LG, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan akıllı telefonu Optimus 2X'ten sonra, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil tablet bilgisayarını da pazara sunmaya hazırlanıyor. 14 Şubat'ta İspanya'da başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Optimus Pad isimli tablet bilgisayarı için LG, yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Transformers teması üzerine kurgulanan videoda, Autobot'ların lideri Optimus Prime'a dönüşen LG Optimus Pad tablet bilgisayar, rakibini yerle bir ettikten sonra eline aldığı bir elmayı parçalayarak, şu an piyasanın lideri konumundaki Apple'a gözdağı vermeye çalışıyor. Peki LG'yi bu kadar iddialı kılan nedir? Android işletim sisteminin tablet bilgisayarlar için hazırlanan ilk sürümü olma özelliğine sahip Honeycomb kod adlı Android 3.0 ile gelen 8.9-inç büyüklüğündeki tablet, Nvidia Tegra 2 platformu ile yüksek performans vaad ediyor.

LG Optimus Pad'in en dikkat çekici noktalarından birisi de, sunduğu 3D görüntüleme teknolojisi. Arkasında yer alan çift kamera ile 1080p çözünürlüğünde 3D stereoskopik video kaydı yapabilen tablet bilgisayar, bu konuda sınıfındaki ilk model olma özelliğini de taşıyor. 32GB depolama kapasitesi sunan LG Optimus Pad'in, ilk olarak T-Mobile tarafından G-Slate adı altında Amerika'da pazara sunulması beklenirken, fiyatı ve diğer pazarlara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.