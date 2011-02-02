Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG ve T-Mobile'dan, Android 3.0'lı ve 3D destekli tablet bilgisayar: G-Slate

8 yıl
9,7b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG ve T-Mobile'dan, Android 3.0'lı ve 3D destekli tablet bilgisayar: G-Slate
Tam Boyutta Gör

Bugün yapılması beklenen Android 3.0 lansmanından önce LG ve T-Mobile, ilk defa Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttıkları yeni nesil tablet bilgisayarlarını duyurdu. LG tarafından üretilen ve T-Mobile tarafından dağıtılacak olan G-Slate isimli tablet bilgisayar, sahip olduğu özelliklerle sınıfının en dikkat çekici modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan G-Slate, 8.9-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranıyla 3D görüntüleme desteği de sunuyor ancak bundan faydalanabilmek için 3D gözlük kullanılması gerekiyor. 32GB dahili depolama kapasitesi sunan G-Slate, görüntülü konuşma için önde 2MP, arkada ise 1080p 3D video kaydı içinse iki adet stereoskopik olmak üzere toplamda üç kamera ile geliyor. LED flash destekli kameralardan herhangi biri kullanılarak 3D görüntülerin yanında geleneksel 2D kayıt ta mümkün kılınıyor.

Sahip olduğu donanım özellikleri sayesinde gelişmiş grafik ve video performansı vaad eden tablet bilgisayar, HSPA+ bağlantısı ile yüksek hızda hücresel ağ desteği de sunuyor. HDMI portu üzerinden 1080p çıkış alınabilen cihazda, jireskop, akselometre, ortam ışık sensörüne yer veriliyor. Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemi ile tablet deneyimini üst seviyelere taşıyacağı belirtilen G-Slate'in bahar aylarında, T-Mobile aboneleri için farklı paket seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

LG ve T-Mobile'dan, Android 3.0'lı ve 3D destekli tablet bilgisayar: G-Slate
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
htcdesire 8 yıl
Baska kaynaklarda bunun gozluksuz 3d ekrana sahip oldugunu yaziyor hangisi dogrudur acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
LG, 3D olayını sahiplendi resmen!
"Ben yaptım oldu" modundalar...
Görcez bakalım.
Yalnız güzele benziyo alet.
Hafıza ve ram nedir?
2D için hangi kameranın kullanılıcağına biz mi karar vericez, herhangi bir ne demek yaw?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 8 yıl
Daha T-Mobile'dan bi şey alırsam ...
Teknik desteği çok yetersiz ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
last_legant 8 yıl
Yok artık... Bu kadar tablet ne olacak Allah aşkına ellerinde patlicak firmaların...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Monster GX-660R video inceleme "Fiyat Performans Odaklı Canavar" 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -4- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim