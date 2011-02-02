LG ve T-Mobile'dan, Android 3.0'lı ve 3D destekli tablet bilgisayar: G-Slate

Bugün yapılması beklenen Android 3.0 lansmanından önce LG ve T-Mobile, ilk defa Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttıkları yeni nesil tablet bilgisayarlarını duyurdu. LG tarafından üretilen ve T-Mobile tarafından dağıtılacak olan G-Slate isimli tablet bilgisayar, sahip olduğu özelliklerle sınıfının en dikkat çekici modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan G-Slate, 8.9-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranıyla 3D görüntüleme desteği de sunuyor ancak bundan faydalanabilmek için 3D gözlük kullanılması gerekiyor. 32GB dahili depolama kapasitesi sunan G-Slate, görüntülü konuşma için önde 2MP, arkada ise 1080p 3D video kaydı içinse iki adet stereoskopik olmak üzere toplamda üç kamera ile geliyor. LED flash destekli kameralardan herhangi biri kullanılarak 3D görüntülerin yanında geleneksel 2D kayıt ta mümkün kılınıyor.

Sahip olduğu donanım özellikleri sayesinde gelişmiş grafik ve video performansı vaad eden tablet bilgisayar, HSPA+ bağlantısı ile yüksek hızda hücresel ağ desteği de sunuyor. HDMI portu üzerinden 1080p çıkış alınabilen cihazda, jireskop, akselometre, ortam ışık sensörüne yer veriliyor. Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemi ile tablet deneyimini üst seviyelere taşıyacağı belirtilen G-Slate'in bahar aylarında, T-Mobile aboneleri için farklı paket seçenekleriyle sunulması bekleniyor.