LG'den 21:9 AMD FreeSync destekli monitör

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia'nın ekran kart ve monitör arasında haberleşme sağlayarak tarama hataları nedeniyle hızlı sahnelerde oluşan görüntü yırtılmaları ve atlamalarının önüne geçmeye çalışan G-Sync teknolojisinin ücretsiz alternatifi olan AMD FreeSync teknolojisini destekleyen monitörler çıkmaya başladı. LG 34UM67, FreeSync desteği yanı sıra 21:9 formatıyla da dikkay çekiyor.
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Viewsonic VX2257-MHD 21.5" 2ms (Analog+HDMI+Display) AMD FreeSync™ Full HD Oyuncu Monitör
hepsiburada.com/...
16:9 a yeni yeni alışıyordum
Kavisli ekranlı modelden(çıkarsa) 2 tane yanyana konursa güzel bir görüntü ortaya çıkar.
İyi fiyatla girerse alırız bir tane