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LG'den 21:9 AMD FreeSync destekli monitör

4 yıl
32b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'nın ekran kart ve monitör arasında haberleşme sağlayarak tarama hataları nedeniyle hızlı sahnelerde oluşan görüntü yırtılmaları ve atlamalarının önüne geçmeye çalışan G-Sync teknolojisinin ücretsiz alternatifi olan AMD FreeSync teknolojisini destekleyen monitörler çıkmaya başladı. LG 34UM67, FreeSync desteği yanı sıra 21:9 formatıyla da dikkay çekiyor.

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1 Avatar
carlos1111 4 yıl
21,5" 24" arası , 1ms yada 2ms , 8bit Tn veya Ips , FreeSync yada GSync fiyatıda 700 Tl yi aşmayan bi monitör bulabilsem keşke :(
1 Yanıt Yanıtla
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zdniz 3 yıl carlos1111
carlos1111

21,5" 24" arası , 1ms yada 2ms , 8bit Tn veya Ips , FreeSync yada GSync fiyatıda 700 Tl yi aşmayan bi monitör bulabilsem keşke :(

Viewsonic VX2257-MHD 21.5" 2ms (Analog+HDMI+Display) AMD FreeSync™ Full HD Oyuncu Monitör
hepsiburada.com/...
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acbold 4 yıl
Biz FPS CS oyuncuları olarak 4:3 deyiz halen. Ne 21:9 u :(
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SEO-Uzmanı 4 yıl
saç ektirmiş galiba :)
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Simplyfor 4 yıl
21:9 da çok yayvan geldi bana.

16:9 a yeni yeni alışıyordum


Kavisli ekranlı modelden(çıkarsa) 2 tane yanyana konursa güzel bir görüntü ortaya çıkar.
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Pusu47 4 yıl
Bu monitörler yaygınlaşacak da fiyatlar düşecek de biz alacaz :) Ama bu gelişmelerin ortaya çıkması da sevindirici tabi.
İyi fiyatla girerse alırız bir tane
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MALTHAEL 4 yıl
Çok tuhaf bir çözünürlüğü var monitörün fakat 2 tanesini yan yana koyduğunuz zaman hele hele birde kavisli ekran olursa ve destekte verirlerse bu çözünürlüğe ortaya çok güzel şeyler çıkabilir .
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Das Boot 4 yıl
16:9 ince çerçeveli, 1ms gecikme süreli freesync + 500 TL fiyat etiketi ile bi monitör bekliyorum
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Elefue 4 yıl
18:9 olsa ikisinin de ortası olur işte
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Gece772 4 yıl
Fiyatların daha da güzel....
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Vinewood 4 yıl
şuan piyasadaki oyunların %90'ı 21:9 formatını destekliyor , kalanınıda mod veya injector gibi yöntemler ile 21:9 da oynuyorsunuz . Çoğu oyun desteklemiyor derken bahsetiğiniz oyunlar 2000 yılından kalmaysa , evet desteklemiyorlar :)
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