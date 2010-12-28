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LG'den tasarımıyla dikkat çeken, en ince çerçeveli notebook: Xnote P210

8 yıl
13,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den tasarımıyla dikkat çeken, en ince çerçeveli notebook: Xnote P210
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Yeni nesil tüketici elektroniği ürünleri için 2011'de 12 milyar doların üzerinde yatırım planladığı belirtilen LG, arka arka duyurduğu modellerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Akıllı telefon pazarı için hazırladığı Nvidia Tegra 2 tabanlı Optimus 2X modeli ses getiren firma bu sefer de MacBook Air'e rakip yeni bir dizüstü bilgisayar ile gündemde.

LG'nin Xnote P210 olarak isimlendirdiği yeni dizüstü bilgisayarı, netbook boyutlarında notebook performansı vaad etmesinin yanında şık tasarımıyla da beğeni toplayacak gibi görünüyor. Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan en ince ekran çerçevesine sahip olduğu belirtilen sistem, 12.5-inç ekrana sahip olmasına rağmen 11.6-inç modellerin ayakizine sahip.

Intel platformunu temel alan sistem, çift çekirdekli ve düşük güç tüketimli Core i5-470UM işlemcisini kullanıyor. 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistemde, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics tercih edilmiş. LED backlit ekrana sahip Xnote P210, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile geliyor.

299 x 192 x Flat 20.9mm boyutlarında ve 1.3Kg ağırlığında olan LG Xnote P210'un, Şubat ayı içerisinde 1135 dolarlık fiyat ile ilk olarak Kore'de satışa sunulması bekleniyor.

LG'den tasarımıyla dikkat çeken, en ince çerçeveli notebook: Xnote P210
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LG'den tasarımıyla dikkat çeken, en ince çerçeveli notebook: Xnote P210
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LG'den tasarımıyla dikkat çeken, en ince çerçeveli notebook: Xnote P210
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atlantıc 7 yıl
electro world hala var bu urun fıyat da aynı bı dusmedıı dusssee alacam bıtane
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sendemail 8 yıl
ne guzel gıcır gıcır
tam yol arkadası
ufak tefek ıslemcısı de sahane ...oh super
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ser34sag 8 yıl
Merhaba herkese,

Bir zincir mağazada satıştaydı. Bana da böyle küçük bir cihaz lazımdı. Kısmet LG imiş. Fiyatı 1499 tl idi.
Yeni aldık. Bakalım hayırlısı. Sorunuz olursa çok sık girmesem de foruma, yanıtlamak isterim.
Almak isteyenler için faydamız olursa sevinirim.

Saygılar
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greenk 8 yıl
En ince çerçeveli değil çerçevesiz bu ya :D:D:D
Lg lcd tv reklamını andırdı bana çerçevesiz dünyanın ilk tv si dediler zamanında. Saturn'de baktım ne görim çerçeve var. Yalan attıklarını biliyordukda böylesini akıl almıyor.
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ogkasa 8 yıl
gerçekten güsel donanımda iyi de işte intel ekran kartı olmamıs
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historymen 8 yıl
apple kopyası fakat çok güzel olmuş. lg nin en iyi tasarımlarından brir olmuş netbooklarda.
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Tayff 8 yıl
Tasarımı çok hoş olmuş.Zaten tasarım olarak LG'nin çoğu ürününü beğeniyorum.
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tanak 8 yıl
11 in. boyutlarında 12 inç hoş olmuş
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