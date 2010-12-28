LG'den tasarımıyla dikkat çeken, en ince çerçeveli notebook: Xnote P210

Yeni nesil tüketici elektroniği ürünleri için 2011'de 12 milyar doların üzerinde yatırım planladığı belirtilen LG, arka arka duyurduğu modellerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Akıllı telefon pazarı için hazırladığı Nvidia Tegra 2 tabanlı Optimus 2X modeli ses getiren firma bu sefer de MacBook Air'e rakip yeni bir dizüstü bilgisayar ile gündemde.

LG'nin Xnote P210 olarak isimlendirdiği yeni dizüstü bilgisayarı, netbook boyutlarında notebook performansı vaad etmesinin yanında şık tasarımıyla da beğeni toplayacak gibi görünüyor. Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan en ince ekran çerçevesine sahip olduğu belirtilen sistem, 12.5-inç ekrana sahip olmasına rağmen 11.6-inç modellerin ayakizine sahip.

Intel platformunu temel alan sistem, çift çekirdekli ve düşük güç tüketimli Core i5-470UM işlemcisini kullanıyor. 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistemde, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD Graphics tercih edilmiş. LED backlit ekrana sahip Xnote P210, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile geliyor.

299 x 192 x Flat 20.9mm boyutlarında ve 1.3Kg ağırlığında olan LG Xnote P210'un, Şubat ayı içerisinde 1135 dolarlık fiyat ile ilk olarak Kore'de satışa sunulması bekleniyor.