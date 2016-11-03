LG'nin çılgın oyun monitörü Türkiye'de

Oyuncuların son dönemde daha fazla önem vermeye başladığı monitörler için üreticilerin yatırımları devam ediyor. LG'nin oyuncular için geliştirdiği dev monitörü ülkemize geldi, işte detaylar.

LG'nin oyuncular için hazırladığı yeni nesil monitörü ülkemize geldi. 34UC79 kodunu taşıyan yeni monitör gerek kavisli, agresif çizgilere sahip tasarımı, gerekse de 34-inç boyutu, 1ms tepki süresi, 144Hz tazeleme hızı ve FreeSync desteği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Monitörün detayları ve fiyat bilgisi videomuzda, iyi seyirler.