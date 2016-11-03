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LG'nin çılgın oyun monitörü Türkiye'de

2 yıl
28b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Oyuncuların son dönemde daha fazla önem vermeye başladığı monitörler için üreticilerin yatırımları devam ediyor. LG'nin oyuncular için geliştirdiği dev monitörü ülkemize geldi, işte detaylar.
LG'nin oyuncular için hazırladığı yeni nesil monitörü ülkemize geldi. 34UC79 kodunu taşıyan yeni monitör gerek kavisli, agresif çizgilere sahip tasarımı, gerekse de 34-inç boyutu, 1ms tepki süresi, 144Hz tazeleme hızı ve FreeSync desteği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Monitörün detayları ve fiyat bilgisi videomuzda, iyi seyirler. 

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Nehalem 2 yıl en beğenilen
Teknik Özelliklerine (TN, IPS veya PLS gibi) kısaca yazarak belirtseniz hoş olur. Video izleme imkanı her zaman olmuyor.
Teşekkürler.
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Marko Paşaa 2 yıl
Pardon da bişey söylicem Türkiye sayfasında ms satırını silmişler ama amerikadaki sayfada duruyor. Orada da 14ms olarak görünüyor. Link ve ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
lg.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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shadowtr 2 yıl
Haber okuyalım diye giriyoruz karşımıza sadece bir video var. İki bilgi yazmak ne kadar zormuş. Yada bilinçli bir yönlendirme var.
Neyse başka sitelerden takip ederiz "teknik" bilgi gerektiren haberleri.
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S_A_S 2 yıl
Ürün kodu eksik yazılmış başka bir ürünün kodu oluyor o da.
Doğrusu 34UC79G-B
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bocekgrafik 2 yıl
"FreeSync" dediğimiz ekran kartıyla uyumlu geliştirdiğimiz...
Bayan, epey bi anlıyor bu işten.
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killyourfm 2 yıl
Monitor tam benlik olmuş yaza alırım.
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Guest-0924579C4 2 yıl
sanki 700 tl monitörde herkes alabilecek :D
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acbold 2 yıl
Fiyat uygun gibi fakat bütün çözünürlük değerleri ile kaç hz aralığında çalıştığı resmi sitesinde yer almıyor (ben bulamadım). incelemelerde hep yüksek puan aldığı gösteriliyor fakat incelemelerde yine bu detaya girilmemiş.
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UncleGrndpa 2 yıl
2500 loraya nah gelir dolar 3.16 en az 2800
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DenzeL_28 2 yıl UncleGrndpa
dirincold
2500 loraya nah gelir dolar 3.16 en az 2800

2500 veren 2800 de verir sen tasalanma.
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FerdosParadise 2 yıl
4k 21:9 Konsepti çıkar ilerde inşa Allah.
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yakko_22 2 yıl
bide 3d olsaydı on numara beş yıldız olurdu hemen alırdım
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