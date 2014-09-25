LG'nin yeni telefonu G3s'yi kullandık

LG'nin yeni telefonu G3s, üst segmentin iddialı modellerinden G3'ün tasarımını farklı bir donanım ile önümüze getiriyor. LG G3s ya da nam-ı diğer G3 Beat'in detayları videomuzda.

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