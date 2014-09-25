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LG'nin yeni telefonu G3s'yi kullandık
4 yıl
87,9b
1
Cep Telefonları
1959
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni telefonu G3s, üst segmentin iddialı modellerinden G3'ün tasarımını farklı bir donanım ile önümüze getiriyor. LG G3s ya da nam-ı diğer G3 Beat'in detayları videomuzda.
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1
DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Merhaba;
Dun ukraynadan lg g3 s aldim ama sürekli tanitim videosu çıkıyor.Nasıl silebileceğim konusunda yardımcı olabilir misiniz.
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inexo
4 yıl
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şu videoları youtube a koysalar ben de 96 kbs netimle takılmadan izleyebileceğim ama nerde...
bari haber metnini de özet gibi yazsalar
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erkanbil
4 yıl
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bence adı lg g3 lite olmalıydı....
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bekir.akr
4 yıl
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videodaki gibi 750 800 tl aralıgında bi fiyatı var ise gerçekten çok satış miktarına ulaşabilcek bi telefona benziyor diye düşünüyorum
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sisperdesi
4 yıl
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Bence çin malı g3 gibi bir hali var
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Lightr
4 yıl
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Telefon çıkmadan duramıyorlar herhalde
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OnLiNe MaNaGeR
4 yıl
editörün seçimi
G3 ile ne alakası var? Bu kullanıcıları keriz yerine, kelek karpuz yerine koymaktır. Öyle olsalar bile yapmamaları lazım.
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game-thrones
4 yıl
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900-1000 arasını garanti fiyat olcak marka bikeresine fiyat otomatik artıyor 900 lira alıcagına g2 alınabilir paralel ithal
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mustafasc
4 yıl
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1 GB ram le wp li telefonlar ezer geçer. Tasarımı beğendim ama donanımı görünce yine soğudum G3 forever
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Pi
4 yıl
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G2 devam. Garanti bitince not4 yaparız bakalım. =)
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Dun ukraynadan lg g3 s aldim ama sürekli tanitim videosu çıkıyor.Nasıl silebileceğim konusunda yardımcı olabilir misiniz.
bari haber metnini de özet gibi yazsalar