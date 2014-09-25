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LG'nin yeni telefonu G3s'yi kullandık

4 yıl
87,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni telefonu G3s, üst segmentin iddialı modellerinden G3'ün tasarımını farklı bir donanım ile önümüze getiriyor. LG G3s ya da nam-ı diğer G3 Beat'in detayları videomuzda.
 

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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba;
Dun ukraynadan lg g3 s aldim ama sürekli tanitim videosu çıkıyor.Nasıl silebileceğim konusunda yardımcı olabilir misiniz.
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inexo 4 yıl
şu videoları youtube a koysalar ben de 96 kbs netimle takılmadan izleyebileceğim ama nerde...
bari haber metnini de özet gibi yazsalar
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erkanbil 4 yıl
bence adı lg g3 lite olmalıydı....
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bekir.akr 4 yıl
videodaki gibi 750 800 tl aralıgında bi fiyatı var ise gerçekten çok satış miktarına ulaşabilcek bi telefona benziyor diye düşünüyorum
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sisperdesi 4 yıl
Bence çin malı g3 gibi bir hali var

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Lightr 4 yıl
Telefon çıkmadan duramıyorlar herhalde
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
G3 ile ne alakası var? Bu kullanıcıları keriz yerine, kelek karpuz yerine koymaktır. Öyle olsalar bile yapmamaları lazım.
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game-thrones 4 yıl
900-1000 arasını garanti fiyat olcak marka bikeresine fiyat otomatik artıyor 900 lira alıcagına g2 alınabilir paralel ithal
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mustafasc 4 yıl
1 GB ram le wp li telefonlar ezer geçer. Tasarımı beğendim ama donanımı görünce yine soğudum G3 forever
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Pi 4 yıl
G2 devam. Garanti bitince not4 yaparız bakalım. =)
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