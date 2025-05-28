One UI 8.0 sonrasında güncelleme almayacak Samsung telefonlar: İşte liste

One UI 8.0 son güncelleme olacak
Samsung tarafında One UI 7.0 dağıtımı sürerken, One UI 8 beta programının önümüzdeki günlerde başlaması ve kararlı sürümün Haziran ile Eylül ayları arasında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu süreçte ise Android 16'nın normalden erken, yani Haziran 2025'te piyasaya çıkması, Samsung'un planlarını hızlandırmasına neden oldu.
Yeni güncellemeyle birlikte birçok yenilik geliyor ancak bazı modeller, bu sürümle birlikte yazılım desteğinin sonuna gelecek. Bu cihazlar arasında ise, Galaxy S22 serisi, S21 FE, Galaxy Z Fold 4& Flip 4, Galaxy A73 5G, A53, A33, M05, Galaxy Tab S8 ve A9 serisi dahil olmak üzere 15'ten fazla cihaz yer alıyor.
Tabii ki bu modeller yine de bir süre daha One UI 8.1, 8.1.1 gibi ara sürümleri almaya devam edecek. Ancak bundan sonra büyük Android güncellemelerini alamayacak ve yalnızca küçüp çaplı yenilikler olduğunda veya ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. İşte One UI 8.0 sonrasında güncelleme desteği bitecek Samsung telefon ve tabletler:
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy M05
- Galaxy F14
- Galaxy F05
- Galaxy XCover 6 Pro
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+