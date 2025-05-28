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    Günde 2 bin 500 adet akıllı telefon üreten Reeder, yeni amiral gemisi S919’u tanıttı

    Reeder yeni amiral gemisi Reeder S919'u tanıttı. MediaTek Dimensity 9300 işlemcili Reeder S919'un özellikleri neler? Reeder S919 fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.

    Reeder yeni amiral gemisi S919’u tanıttı: Reeder S919 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yerli akıllı telefon üreticisi Reeder, yeni amiral gemisi Reeder S919’u tanıttı. MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisinden güç alan yeni Reeder S919, ReeDükkan mağazalarında satışa sunuldu.

    Samsun’da üretim yapan Reeder, günde 2 bin 500 adet telefon üretiyor. Reeder’ın tüm ürün kategorilerinde ise toplam 750 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor. Reeder, bugüne kadarki en iddialı modeli olan Reeder S919’u piyasaya sürdü. Reeder tarafından yapılan tanıtımlarda S919’un Reeder’ın “amiral gemisi” olduğuna vurgu yapıldı.

    Reeder S919'un Antutu Puanına Vurgu Yapılıyor

    Yüksek performansına vurgu yapılan Reeder S919’da MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisi ve 16 GB RAM’e yer veriliyor. Telefonun tanıtım görsellerinde Antutu’dan 1.956.586 puan aldığına vurgu yapılıyor. Artırılabilir hafıza desteği sunan S919’da 512 GB dahili depolama alanı sunuluyor.

    Reeder yeni amiral gemisi S919’u tanıttı: Reeder S919 özellikleri Tam Boyutta Gör

    Ekranına baktığımızda ise 6,81 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz. Ekran yenileme hızı hakkında bilgi bulunmuyor. Malzeme kalitesine önem veren Reeder, bu modelde metal çerçeve ve cam arka kapak kullanıyor.

    Üç arka kameralı telefonda 200 MP, 8 MP ve 2 MP çözünürlüğünde sensörler kullanılıyor. Gece Modu ve Yapay Zeka Destekli Görüntü İşleme Teknolojileri mevcut. Önde 32 MP çözünürlüğünde kamera bizleri selamlıyor.

    Reeder yeni amiral gemisi S919’u tanıttı: Reeder S919 özellikleri Tam Boyutta Gör

    5.000 mAh büyüklüğündeki bataryanın 66W süper hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor. Kablosuz olarak ise 50W şarj hızını destekliyor. Telefon kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkıyor. Çift desteği var. Reeder S919, Türkiye’nin 68 ilindeki 150 ReeDükkan mağazasında satışa sunuldu.

    Reeder S919 Özellikleri

    • Ekran: 6.81 inç, AMOLED, FHD+ 1312x2848 px
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9300
    • RAM: 16 GB RAM
    • Depolama: 512 GB
    • Arka Kamera: 200 MP+ 8 MP + 2 MP
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
    • Şarj Hızı: Kablolu 66W (10 dk %0-%50), Kablosuz 50W
    • İşletim Sistemi: Android 14

    Reeder S919 Fiyatı Ne Kadar?

    Reeder S919, ReeDükkan online mağazada 35.888 TL'ye satılıyor. Eski Reeder telefonunu getirene 15 bin TL'ye varan tutarda, diğer marka telefonlara ise 5 bin TL tutarında indirim yapılıyor.

    Reeder yeni amiral gemisi S919’u tanıttı: Reeder S919 özellikleri Tam Boyutta Gör

    Reeder CEO’su Uygar Saral, S919 hakkında şunları söyledi:

    “Türkiye, dünya tarihinde her zaman kilit rol oynamış bir ülkedir. Bu pozisyonun önümüzdeki 20 yılda güçlenerek artacağına ve dünyaya yön veren ülkelerden biri olacağımıza inanıyorum. Biz bir teknoloji şirketi olarak, o gün geldiğinde ülkeyi sırtlanacak kurumlardan biri olmak için çalışıyoruz. Bugün attığımız her adım, geleceğin Türkiye’sini inşa etmek için. ABD’li ve Güney Koreli iki dev ile onların tahtını sallamaya çalışan bir grup Çinli markanın kıyasıya rekabet ettiği bir pazarda, dirayetle teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Bugün bizi dünya çapındaki rakiplerimizin ardından Türkiye’nin en büyük yerli telefon üreticisi yapan, sadece fiyat odaklı olmamız değil, teknoloji özelinde de rekabet etmemiz. Tüketiciyle buluşan yeni modelimiz S919 da bu yaklaşımımızın bir sonucudur. Amiral gemimiz olacak bu yeni modelin büyük ilgi göreceğini düşünüyorum.”

    Reeder Aura Ekim'de Tanıtılacak

    Reeder, MWC 2025’te Aura ismindeki yeni modelini tanıttı. Aura’da NeuroPrint biyometrik doğrulama teknolojisi bulunuyor. Neuroprint, kullanıcının elindeki mikro titreşimleri algılayan nörofizyolojik bir kimlik doğrulama sistemidir. Bu yeni teknoloji ile sinirsel sinyalleriniz benzersiz bir anahtar haline gelerek telefonunuzun sizi tanımasını sağlar. Yüz tanıma, parmak izi veya şifrelerin aksine klonlanamaz, çalınamaz ve taklit edilemez. Reeder CEO’su Uygar Saral, Aura’nın Ekim ayında lansmanının yapılacağını söyledi.

    Reeder Günde 50 Adet Elektrikli Araç Üretecek

    Samsun’daki üretim üssünde yıllık 750 bin adet cihaz üretim kapasitesine sahip olduklarını ve günde 2 bin 500 adet akıllı telefon, 8 elektrikli araç ürettiklerini belirten Saral, elektrikli araç üretimini ilk etapta günde 20 adede, ikinci etapta 50 adede çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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