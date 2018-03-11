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Lamborghini Urus'a gelen talep beklentilerin çok üzerinde

CNBC'ye konuşan Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, Urus'a gelen talebin beklentilerin çok üzerinde olduğunu ve bu sayede 2018 yılındaki üretimi arttırmayı planladıklarını belirtti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Lamborghini Urus'a gelen talep beklentilerin çok üzerinde
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Geçtiğimiz yılın satış rakamları İtalyan spor otomobil markası Lamborghini tarafında yüzleri güldürdü. 2017 yılında 3,815 adet satış rakamına ulaşan üretici, bu rakamlar dolayısıyla satışlarını bir önceki yıla oranla %10 arttırmayı başardı.

Satış rakamlarına bakıldığında mükemmel bir yıl geçirdiği anlaşılan Lamborghini, diğer pek çok üretici gibi son yılların popüler SUV segmentinde de büyümeyi hedefliyor. Bu hedefini gerçekleştirmek için geçtiğimiz aylarda Urus SUV modeliyle pazara giriş yapan marka, görünen o ki bu pazarda şimdiden büyük ilgi topladı. 

CNBC’ye konuşan Lamborghini CEO’su Stefano Domenicali, Urus’a olan talebin beklentilerini aştığını söyledi. Domenicali, SUV modelinin 200 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip olmasına rağmen, müşterilerin genellikle opsiyonlarla birlikte Urus için 240 bin dolar ödemeye hazır olduklarını belirtti.

"Bu kadarını biz bile beklemiyorduk" 

İlk başlarda Urus hakkında müşterilerden pozitif geri dönüşler almayı beklediklerini belirten Domenicali, bu seviyede olumlu dönüşleri kendilerinin bile beklemediğini, müşterilerin tepkilerinin olağanüstü olduğunun altını çizdi.

Lamborghini Urus’a gelen yoğun talepten büyük memnuniyet duyan Domenicali, bu sayede satışların da geçen yıla oranla artacağını düşünüyor. 2018 yılını 5,000 adet aracı üretim bandından indirerek sonlandırmayı planladıklarını belirten CEO, geçen yıla göre 1,185 adetlik artışın en az 1,000 tanesinin Urus modeli olacağına inandığını dile getirdi.

%70'i yeni müşteri 

Urus’a sahip olmak isteyenlerin yüzde 70’inin Lamborghini dünyasına ilk kez adım atan müşteriler olması dikkat çekiyor. Bu da Urus’un markaya olan ilgiyi arttırdığı anlamına geliyor. Ayrıca Urus’a gelen yoğun talep içerisinde kadın müşteri sayısının da beklenenin çok üzerinde olduğu söyleniyor.


https://www.carscoops.com/2018/03/lamborghini-ceo-claims-urus-demand-far-exceeded-expectations/ Yorum Yaz
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SayınOzi 1 yıl en beğenilen
200 bin dolar.
Az önce bir forumdaki konuda görmüştüm. Peugeot 3008 1.6 dizel otomatik 190 bin tl'ydi.
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12 Angry Men 1 yıl SayınOzi
Anlatamazsın hocam, şimdi biri gelir doları tl ye çevirir.
1 Yanıt Yanıtla +32
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ugur.k 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Anlatamazsın hocam, şimdi biri gelir doları tl ye çevirir.


51bin dolar
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froster2006 1 yıl
Ferraride mecbur kalacak o da cikartacak bir suv.
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JiletAhmet 1 yıl
İnsallah porsche cayenne gibi ele ayaga dusmezde lambo sahibi olmanin bir anlami kalir.Sokaklarda her yerde porsche cayenne ve panamera dolu her kose basinda cayenne var panamera var.Porsche gordumu insan donup bakmiyor bile.
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DH Misafiri 1 yıl
Yakında arabalardan yan camları kaldırmalarından korkuyorum. Hapishane misali arabalar.
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fotifoti 1 yıl
işte bunlar hep btc
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axiprens 1 yıl
Cumhurbaşkanı yurtdışında yaşayan vatandaşlarına boşuna demiyor en iyi arabalara binin diye, peki biz, en iyi at lara binelim, hakkaten 1,6 dizel bir at ne kadar bilen varmı... (ulan atın bile dizeline bakıyoruz hemde 1,6) vay halimize
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McLaren64 1 yıl
Amerika'da 200 bin birime bu aracı alacaklar, biz de 2,5 milyon TL'ye satılacak. Biz 200 bin birime Passat alabiliyoruz artık.
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Muss@ 1 yıl
Türkiye fiyatı yaklaşık €600 bin olacak.
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sniper23 1 yıl
Örtülü ödenekten biraz alıp hemen bir tane satın alayım.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Porsche kendini cayenne ve panamerayla kurtardı, 911, cayman falan satmıyor. Lambo da bu işe girdi yakında ferrariden de suv ve sedan görürüz
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McLaren64 1 yıl Barni Moloztaş
Sedan değil ama Ferrari markalı bir SUV'nin 2020'de geleceği açıklandı Ferrari CEO'su tarafından.
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Kaiser75 1 yıl
model fena değilde, Urus ne demek yahu??
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