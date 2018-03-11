Lamborghini Urus'a gelen talep beklentilerin çok üzerinde

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yılın satış rakamları İtalyan spor otomobil markası Lamborghini tarafında yüzleri güldürdü. 2017 yılında 3,815 adet satış rakamına ulaşan üretici, bu rakamlar dolayısıyla satışlarını bir önceki yıla oranla %10 arttırmayı başardı.

Satış rakamlarına bakıldığında mükemmel bir yıl geçirdiği anlaşılan Lamborghini, diğer pek çok üretici gibi son yılların popüler SUV segmentinde de büyümeyi hedefliyor. Bu hedefini gerçekleştirmek için geçtiğimiz aylarda Urus SUV modeliyle pazara giriş yapan marka, görünen o ki bu pazarda şimdiden büyük ilgi topladı.

CNBC’ye konuşan Lamborghini CEO’su Stefano Domenicali, Urus’a olan talebin beklentilerini aştığını söyledi. Domenicali, SUV modelinin 200 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip olmasına rağmen, müşterilerin genellikle opsiyonlarla birlikte Urus için 240 bin dolar ödemeye hazır olduklarını belirtti.

"Bu kadarını biz bile beklemiyorduk"

İlk başlarda Urus hakkında müşterilerden pozitif geri dönüşler almayı beklediklerini belirten Domenicali, bu seviyede olumlu dönüşleri kendilerinin bile beklemediğini, müşterilerin tepkilerinin olağanüstü olduğunun altını çizdi.

Lamborghini Urus’a gelen yoğun talepten büyük memnuniyet duyan Domenicali, bu sayede satışların da geçen yıla oranla artacağını düşünüyor. 2018 yılını 5,000 adet aracı üretim bandından indirerek sonlandırmayı planladıklarını belirten CEO, geçen yıla göre 1,185 adetlik artışın en az 1,000 tanesinin Urus modeli olacağına inandığını dile getirdi.

%70'i yeni müşteri

Urus’a sahip olmak isteyenlerin yüzde 70’inin Lamborghini dünyasına ilk kez adım atan müşteriler olması dikkat çekiyor. Bu da Urus’un markaya olan ilgiyi arttırdığı anlamına geliyor. Ayrıca Urus’a gelen yoğun talep içerisinde kadın müşteri sayısının da beklenenin çok üzerinde olduğu söyleniyor.

https://www.carscoops.com/2018/03/lamborghini-ceo-claims-urus-demand-far-exceeded-expectations/