Lechal akıllı ayakkabı ile navigasyon daha da kolaylaşıyor





Günümüzde gerek mobil cihazlar, gerek navigasyon cihazları gerek ise araç içi bilgi sistemleri uydu üzerinden konumlama yapmak ve güzergah çizmek için sıkça kullanılıyor. Hintli bir firma ise akıllı ayakkabısı ile navigasyon konusuna farklı bir yaklaşım getiriyor.





Lechal adlı interaktif akıllı ayakkabı, akıllı telefonunuz ile iletişim kurduktan sonra çizdiğiniz güzergahla ilgili bilgileri kaydediyor ve taban seviyesinde sizin yerinize güzergahı takip ediyor. Eğer dalgınlıkla güzergahı takip etmeyi unutursanız veya yanlış bir istikamete saparsanız ayakkabı titreşim yolu ile sizi uyarıyor. Bu sayede güzergaha geri dönebiliyorsunuz.





Lechal ayrıca bir fitness takip cihazı. Attığınız adım, yaktığınız kalori uyumlu uygulama üzerinden istatistik olarak kullanıcıya sunuluyor ve fitness hedefleri çizilebiliyor.





Ne kadar gerekli olduğu tartışılsa da fikir açısından oldukça ilgi çeken Lechal akıllı ayakkabılar ister ayakkabı halinde isterseniz standart bir ayakkabıya monte edilen taban olarak da satılabilecek. Eylül ayında tüketici ile buluşması hedeflenen Lechal ayakkabısının fiyatı 150$ olarak belirlenmiş.

http://lechal.com/fitness.html