Lenovo 5-inç boyutunda Android tablet hazırlıyor

Nvidia Tegra 3 platformunu kullanan yeni nesil tablet bilgisayarını yıl sona ermeden önce pazara sunmayı planlayan Lenovo, farklı kullanıcı ihtiyaçları ve fiyat segmentleri için alternatif modeller üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülere göre Lenovo, daha önce Dell'in adım attığı ve yakın zamanda Galaxy Note modeliyle Samsung'un da giriş yapacağı 5-inç pazarına giriş yapmayı planlıyor olabilir.

Detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan Android işletim sistemli tabletin hangi sürümle geleceği henüz bilinmese de Ice Cream Sandwich seçeneği en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Uygulama işlemcisi olarak hangi platformu kullandığı bilinmeyen ancak 10.1-inç modelinde Nvidia Tegra 3 ile hareket eden ve daha önce piyasaya sunduğu IdeaPad ve ThinkPad tabletlerinde de Nvidia Tegra 2 kullanan şirketin benzer şekilde Nvidia çözümü kullanabileceği konuşulurken diğer seçenekler ise Ice Cream Sandwich için referans platform olarak düşünülen TI OMAP4 ya da Qualcomm Snapdragon.

Dell Streak ve Galaxy Note gibi aynı zamanda telefon yeteneklerine sahip olup olmayacağı noktasında şu an için net bir bilginin olmadığı tabletin, turuncu çizgileriyle tasarım anlamında Lenovo'nun ultrabook modeli IdeaPad U300s'ü anımsattığını da söyleyebiliriz. Doğal olarak çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir bilgi paylaşamadığımız yeni tablete ilişkin daha fazla detayın ilerleyen haftalarda, muhtemelen CES 2012'de paylaşılması beklenebilir.