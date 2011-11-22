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Lenovo 5-inç boyutunda Android tablet hazırlıyor

7 yıl
12,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo 5-inç boyutunda Android tablet hazırlıyor
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Nvidia Tegra 3 platformunu kullanan yeni nesil tablet bilgisayarını yıl sona ermeden önce pazara sunmayı planlayan Lenovo, farklı kullanıcı ihtiyaçları ve fiyat segmentleri için alternatif modeller üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülere göre Lenovo, daha önce Dell'in adım attığı ve yakın zamanda Galaxy Note modeliyle Samsung'un da giriş yapacağı 5-inç pazarına giriş yapmayı planlıyor olabilir.
Detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan Android işletim sistemli tabletin hangi sürümle geleceği henüz bilinmese de Ice Cream Sandwich seçeneği en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Uygulama işlemcisi olarak hangi platformu kullandığı bilinmeyen ancak 10.1-inç modelinde Nvidia Tegra 3 ile hareket eden ve daha önce piyasaya sunduğu IdeaPad ve ThinkPad tabletlerinde de Nvidia Tegra 2 kullanan şirketin benzer şekilde Nvidia çözümü kullanabileceği konuşulurken diğer seçenekler ise Ice Cream Sandwich için referans platform olarak düşünülen TI OMAP4 ya da Qualcomm Snapdragon.
Dell Streak ve Galaxy Note gibi aynı zamanda telefon yeteneklerine sahip olup olmayacağı noktasında şu an için net bir bilginin olmadığı tabletin, turuncu çizgileriyle tasarım anlamında Lenovo'nun ultrabook modeli IdeaPad U300s'ü anımsattığını da söyleyebiliriz. Doğal olarak çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir bilgi paylaşamadığımız yeni tablete ilişkin daha fazla detayın ilerleyen haftalarda, muhtemelen CES 2012'de paylaşılması beklenebilir.
Lenovo 5-inç boyutunda Android tablet hazırlıyor
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Lenovo 5-inç boyutunda Android tablet hazırlıyor
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Firaristt 7 yıl en beğenilen
Birisi 5.3"ekranlı note çıkartır diğeri daha küçük ekranlıya tablet diyor bu da iyiydi tebessüm ettim :D
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mehmetgirgin 7 yıl
donanımları biraz düşük olursa telefon olur o
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RaymondSerway 7 yıl
umarım telefon özelliğide olur
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pogomania 7 yıl
Beyler bu tablet yada pda lar icin harici wireless anten var mi ve mouse!?
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Firaristt 7 yıl en beğenilen
Birisi 5.3"ekranlı note çıkartır diğeri daha küçük ekranlıya tablet diyor bu da iyiydi tebessüm ettim :D
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sorceress 7 yıl
O telefon olmuş. 5 inch tabletmi olurmuş !!!
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lonely warrior 7 yıl
Samsung Galaxy S2 nin sadece ekranı 4.3 inch
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ALTINBAŞAK 7 yıl
iyiymiş
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haymatloshan 7 yıl
5 ile 8 inç arası ideal olarak görüyordum bende,bu kıstasımı Asus Transformer Prime için bozacaktım lakin o da 3G'siz.Bakalım beklediğim ebatlardaki bir tablet için neler vaad edecek.Telefon özelliği koyarlar herhalde o kadarda düşüncesiz değiller;Hem küçük yapacaksın hem de telefon özelliği koymayacaksın.
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lonely warrior 7 yıl
helal
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Space Dementia 7 yıl
ülkemize gelirse 2.000 tl den aşağı olmaz ama nvidia tegralı süper olur

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