Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, AMD işlemcili yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad S206 için video yayınladı

7 yıl
12,1b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo ilk tanıtımını Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı ultra-taşınabilir formdaki dizütü bilgisayar modeli IdeaPad S206 için tanıtım videosu yayımladı. 20.7mm kalınlığındaki metalik kasası ile şık bir görünüme sahip olan 11.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, ihtiyaç duyduğu gücü AMD platformundan alıyor ve şirketin çift çekirdekli Fusion platformunu kullanıyor.
Lenovo'nun en iddialı yanlardan birisi olan geleneksel AccuType klavyeye yer verilen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak AMD'nin işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli çözümlerini kullanıyor ve bu sayede 3D grafik hızlandırmaya ek olarak yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma ve 3D Blu-ray desteği de sunuyor. Üzerinde 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası bulunan ve bu kamera üzerinden üçüncü parti uygulamalar ile görüntülüğü sohbete olanak tanıyan dizüstü bilgisayar 802.11n WiFi ve Quick Start hızlı başlangıç özelliğine de sahip. Tam şarjda 4 saate varan oranda pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarın yakında piyasaya çıkması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmadı. 
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hacı.basat 7 yıl en beğenilen
Lenovo'nun Via işlemcili dizüstü modellerini özledik, tadına baktırdı gerisi yok, şöyle 4 çekirdek Via Nano L4800E işlemcili bir dizüstü gelse şahane olur, Lenovo S12'den bu yana Via işlemcili Lenovo model çıkmadı.
Lenovo'nun Via işlemcili dizüstü modellerini özledik, tadına baktırdı gerisi yok, şöyle 4 çekirdek Via Nano L4800E işlemcili bir dizüstü gelse şahane olur, Leno...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 7 yıl
Samsung NC20'de 1.3 ghz diyorlardı, şaşılacak performansı vardı, Via işlemcili dizüstü bilgisayar bulabilen kaçırmamalı, her daim sıcak fırsattır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 7 yıl
Via ve Amd müşterisine zorla intel dayatıyorlar, ne erimez stok kardeşim ya, 200 farklı antika intel işlemcili model satan var, bilenler de almıyor, bilmeyen de yılda 1 kere alacakta eriyecek, biri çözüm bulsun, nasıl eriyecek bu intel stokları ya, AMD, VIA ve hatta 20 farklı ARM işlemci firmasının hiç birinin modelleri bu intel saçmalığından dolayı bu ülkeye getirilmez oldu, yeter be.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 7 yıl
AMD işlemcili dizüstü bilgisayar ve tabletlerin ancak videolarını görebiliyoruz bu ülkede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Teknik öezllik bakımından birşey söylenemez, ancak tasarım iyi Quick Start özelliğide etkileyici, ayrıca kırmızıdan başka renk seçenekleri nelerdir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 7 yıl
Aslında Intel'in tekeli ve Amd'nin pazarlama beceriksizliği olmazsa fusion işlemcileri 11,6 - 12,5 inc notebook aralığında kendilerine bir sınıf oluşturucaklardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 7 yıl en beğenilen
Lenovo'nun Via işlemcili dizüstü modellerini özledik, tadına baktırdı gerisi yok, şöyle 4 çekirdek Via Nano L4800E işlemcili bir dizüstü gelse şahane olur, Lenovo S12'den bu yana Via işlemcili Lenovo model çıkmadı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Regor 7 yıl
Tasarımı çok hoş olmuş. Lenovo S205'in üzerine çok şey katmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 7 yıl
sonunda aradıgım bilgisayar. 11.6 çift çekirdekli fısuon inş tr ye de gelir fiyatıda makul olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Carbide 500R Kasa Video İnceleme 7 yıl Logitech iPad klavye kasası video inceleme 7 yıl 1e1:Haber 30 Mart 2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim