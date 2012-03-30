Lenovo, AMD işlemcili yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad S206 için video yayınladı

Lenovo ilk tanıtımını Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı ultra-taşınabilir formdaki dizütü bilgisayar modeli IdeaPad S206 için tanıtım videosu yayımladı. 20.7mm kalınlığındaki metalik kasası ile şık bir görünüme sahip olan 11.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, ihtiyaç duyduğu gücü AMD platformundan alıyor ve şirketin çift çekirdekli Fusion platformunu kullanıyor.

Lenovo'nun en iddialı yanlardan birisi olan geleneksel AccuType klavyeye yer verilen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak AMD'nin işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli çözümlerini kullanıyor ve bu sayede 3D grafik hızlandırmaya ek olarak yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma ve 3D Blu-ray desteği de sunuyor. Üzerinde 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası bulunan ve bu kamera üzerinden üçüncü parti uygulamalar ile görüntülüğü sohbete olanak tanıyan dizüstü bilgisayar 802.11n WiFi ve Quick Start hızlı başlangıç özelliğine de sahip. Tam şarjda 4 saate varan oranda pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarın yakında piyasaya çıkması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmadı.