Lenovo, Sandy Bridge tabanlı ThinkPad Edge E220s'in satışına başladı

Thinkpad X220 modeliyle dikkatleri üzerine çeken Lenovo, dizüstü bilgisayar gamının yeni üyelerini arka arkaya satışa sunmaya devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre küçük ölçekli işletmeler için hazırlanan ThinkPad Edge E220s de kullanıma sunulmuş durumda. 12.5-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor. 1.4GHz'de çalışan Core i5-2537 işlemcisinden güç alan sisteme 2GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk eşlik ediyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik birimini kullanan sistemde, Lenovo'dan alıştığımız AccuType klavye tasarımına yer veriliyor.

Taşınabilirlik ve performans özellikleriyle öne çıkan ThinkPad Edge E220s'in diğer detayları arasında 802.11n WiFi, HD internet kamerası, Dolby Home Theatre 4 ses teknolojisi ve isteğe bağlı seçenek olarak mobil genişbant internet seçeneği de sunuluyor. Tam şarjda 6 saate kadar çalışabilen dizüstü bilgisayar, yurt dışında 749$ seviyesinden alınabiliyor.

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarları hakkındaki tüm detaylar bu videoda;