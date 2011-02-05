Lenovo, Sandy Bridge tabanlı sistemleri için ücretsiz anakart değişimi yapacak

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Intel'de yaşanan çipset sorunu için izleyeceği yol haritasını açıkladı. Sandy Bridge tabanlı bilgisayarlar açısından ürün gamı en geniş üreticilerinden biri olan Lenovo, yeni nesil bilgisayarları için özel bir servis programı izleyeceğini belirtti. Bu plan çerçevesinde firma, Sandy Bridge tabanlı sistemlerinin tamamı için ücretsiz anakart güncellemesi sunacak ayrıca detayları hakkında çok fazla açıklama yapılmasa da dileyen kullanıcılara para iadesi seçeneği de sunulacak.

Bilindiği üzere Intel'in, Cougar Point kod adını taşıyan 6 serisi çipset modellerinde, SATA-II portlarını kontrol eden setteki PLL saat sinyal dağıtım ağında yer alan bir transistörün olması gerekenden daha yüksek voltaj alması ve buna bağlı akım kaçağı oluşması nedeniyle, SATA-II portlarının birkaç yıl içerisinde kullanılamaz hale gelebileceği ihtimali tespit edilmiş ve Intel, tüm satışları durdurarak, çipsetlerin yeni revizyonunu (B3) hazırladığını duyurmuştu.