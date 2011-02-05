Lenovo, Sandy Bridge tabanlı sistemleri için ücretsiz anakart değişimi yapacak

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Intel'de yaşanan çipset sorunu için izleyeceği yol haritasını açıkladı. Sandy Bridge tabanlı bilgisayarlar açısından ürün gamı en geniş üreticilerinden biri olan Lenovo, yeni nesil bilgisayarları için özel bir servis programı izleyeceğini belirtti. Bu plan çerçevesinde firma, Sandy Bridge tabanlı sistemlerinin tamamı için ücretsiz anakart güncellemesi sunacak ayrıca detayları hakkında çok fazla açıklama yapılmasa da dileyen kullanıcılara para iadesi seçeneği de sunulacak.
Bilindiği üzere Intel'in, Cougar Point kod adını taşıyan 6 serisi çipset modellerinde, SATA-II portlarını kontrol eden setteki PLL saat sinyal dağıtım ağında yer alan bir transistörün olması gerekenden daha yüksek voltaj alması ve buna bağlı akım kaçağı oluşması nedeniyle, SATA-II portlarının birkaç yıl içerisinde kullanılamaz hale gelebileceği ihtimali tespit edilmiş ve Intel, tüm satışları durdurarak, çipsetlerin yeni revizyonunu (B3) hazırladığını duyurmuştu.
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senin cihazda yeni tip işlemci yoktur (sandy bridge)sen cihazı tepe tepe kullan...
sanırsam sorunlu model demişler ama sorun sadece dvd den kaynaklanmış. öyleyese bazı arkadaşlar bunu göz ardı ederek alabilirler (benim gibi )
Pek anlamam ama asagıya resim attım 1. portumu kullanıyoz ?
dh'nin asus forumunda bakarken guzel bir makale buldum orda detaylı anlattmış
non-pasaran.blogspot.com/...
ama ilginc olan alttaki resme gore harddiskin ve dvd'nin ozelliklerine girince konum olarak belirttiği yer portlar oluyor asagıdaki resim o siteden ama bende ikiside konum 1 yazıyor bir terslik var
şimdi arkadaşlar ben biraz araştırdım konuyu. yeni olduğu için bütün kaynaklar yabancı sitelerde.bazı sitelerde laptopların çoğunun bu hatadan etkilenmeyeceğini çünki sata 0 ve sata 1 portlarında sorun yokmuş. sorun diğer sata portlarındaymış.dolayısı ile laptoplar sata 0 ve 1 i kullandığı için etkilenmez demişler. lenovo y560p modelinin chipsetinide araştırdım. hm65 chipset kullanıyomuş. sorun chipsetlerin h67 ve p67 olduğunu söylüyorlar.bende acil bi laptop alıcam. gerçekten f/p ürünü bu lenovo.konu hakkında daha detaylı bilgisi olan varmı? mesut çevik abimiz konuyu araştırıp bi bilgilendirebilirmi bizi acaba?
Bizi ilgilendiren portlar 0 ve 1 portlarıdır onlarda da sıkıntı yok yani bir sıkıntı var ama bizi ilgilendirmiyor.. intel sadece duyuru yapıyor bu konuda
lenovo sitesinde sorunlu cihazlar arasında Y560P var ve bir cok markada sorunlu notebookları listelemişler saglam olsa neden yazsınlar bu yuzden satıs rakamları inannılmaz düşmüştür
inşallah dedigin gibidir yoksa makinadan memnunum
aynı dert bendede iş içinde kullanıyorum nisan cok uzun bir sure
bu cihazı veripde 740 almak at'dan inip eşşek şekli oluruz :)
Sendede sorunlu anakartmı var ?
istediğin sorunlu modelleri gosteren linkmi?
lenovo.com/...
lenovo.com/...
Intel tum 6 serisi chipsetli anakartlarda sorun oldugunu acikladi ve sizin bahsettiginiz hm65 chipsette de sorun var
lenovo sitesinde model olarakda belirtmiş Y560P sorunlu cihazlar arasında