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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, Sandy Bridge tabanlı sistemleri için ücretsiz anakart değişimi yapacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,8b
1
47
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Intel'de yaşanan çipset sorunu için izleyeceği yol haritasını açıkladı. Sandy Bridge tabanlı bilgisayarlar açısından ürün gamı en geniş üreticilerinden biri olan Lenovo, yeni nesil bilgisayarları için özel bir servis programı izleyeceğini belirtti. Bu plan çerçevesinde firma, Sandy Bridge tabanlı sistemlerinin tamamı için ücretsiz anakart güncellemesi sunacak ayrıca detayları hakkında çok fazla açıklama yapılmasa da dileyen kullanıcılara para iadesi seçeneği de sunulacak.

Bilindiği üzere Intel'in, Cougar Point kod adını taşıyan 6 serisi çipset modellerinde, SATA-II portlarını kontrol eden setteki PLL saat sinyal dağıtım ağında yer alan bir transistörün olması gerekenden daha yüksek voltaj alması ve buna bağlı akım kaçağı oluşması nedeniyle, SATA-II portlarının birkaç yıl içerisinde kullanılamaz hale gelebileceği ihtimali tespit edilmiş ve Intel, tüm satışları durdurarak, çipsetlerin yeni revizyonunu (B3) hazırladığını duyurmuştu.


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mehmetakbudak 8 yıl
Merhaba arkadaşlar intelin yapmış olduğu basın bildirisinin linki varmı?
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cm33 8 yıl
lenovo z560 aldım.15 gün önce arızalı ürünlerden mi?
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dudas 8 yıl

cm33

lenovo z560 aldım.15 gün önce arızalı ürünlerden mi?

senin cihazda yeni tip işlemci yoktur (sandy bridge)sen cihazı tepe tepe kullan...
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TheRecruit 8 yıl
bu ekrandanda tam anlaşılmıyo.asusta bios menülerinin birinde var da neresi tam bilemiyorum.
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dudas 8 yıl
baskada bios menusu kalmadı. şu everesti kurup ordan bir bakayım
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TheRecruit 8 yıl
windoes ortamı sağlıklı göstermiyo. bios ta da bakabileceğin bi ekran olmalı. ilk giriş ekranındaki sistem bilgisi bölümü olabilir. senin koyduğun resim boot ekranına ait. orası göstermez
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dudas 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TheRecruit 8 yıl
dudas sende lenovo y560p var sanırım. dh forumda asus n53sv kullanan arkadaşlar var.ordan öğrendiğime göre dvd ram sata 2 kullanıyomuş. harddisk sata 0 portunu kullanıyomuş. eğer lenovoda da durum böyleyse alırım valla. dvd ram in hızının 2 sene sonra düşmesi beni etkilemez. zaten 3 yıllık pc m de dvd ram i bi kaç kere kullandım.dudas senden ricam bi bios tan bakarmısın? senin pc hangi portu kullanıyo ?
sanırsam sorunlu model demişler ama sorun sadece dvd den kaynaklanmış. öyleyese bazı arkadaşlar bunu göz ardı ederek alabilirler (benim gibi )
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dudas 8 yıl
Sadece dvd ise sorun olmaz zaten cok kullanılan bir şey degil.

Pek anlamam ama asagıya resim attım 1. portumu kullanıyoz ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


dh'nin asus forumunda bakarken guzel bir makale buldum orda detaylı anlattmış

non-pasaran.blogspot.com/...

ama ilginc olan alttaki resme gore harddiskin ve dvd'nin ozelliklerine girince konum olarak belirttiği yer portlar oluyor asagıdaki resim o siteden ama bende ikiside konum 1 yazıyor bir terslik var
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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DH Misafiri 8 yıl
bu problem bizi ilgilendirmeyen bir problem
şimdi arkadaşlar ben biraz araştırdım konuyu. yeni olduğu için bütün kaynaklar yabancı sitelerde.bazı sitelerde laptopların çoğunun bu hatadan etkilenmeyeceğini çünki sata 0 ve sata 1 portlarında sorun yokmuş. sorun diğer sata portlarındaymış.dolayısı ile laptoplar sata 0 ve 1 i kullandığı için etkilenmez demişler. lenovo y560p modelinin chipsetinide araştırdım. hm65 chipset kullanıyomuş. sorun chipsetlerin h67 ve p67 olduğunu söylüyorlar.bende acil bi laptop alıcam. gerçekten f/p ürünü bu lenovo.konu hakkında daha detaylı bilgisi olan varmı? mesut çevik abimiz konuyu araştırıp bi bilgilendirebilirmi bizi acaba?
Bizi ilgilendiren portlar 0 ve 1 portlarıdır onlarda da sıkıntı yok yani bir sıkıntı var ama bizi ilgilendirmiyor.. intel sadece duyuru yapıyor bu konuda
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dudas 8 yıl

DH Misafiri

bu problem bizi ilgilendirmeyen bir problem

şimdi arkadaşlar ben biraz araştırdım konuyu. yeni olduğu için bütün kaynaklar yabancı sitelerde.bazı sitelerde laptopların çoğunun bu hatadan etkilenmeyeceğini çünki sata 0 ve sata 1 portlarında sorun yokmuş. sorun diğer sata portlarındaymış.dolayısı ile laptoplar sata 0 ve 1 i kullandığı için etkilenmez demişler. lenovo y560p modelinin chipsetinide araştırdım. hm65 chipset kullanıyomuş. sorun chipsetlerin h67 ve p67 olduğunu söylüyorlar.bende acil bi laptop alıcam. gerçekten f/p ürünü bu lenovo.konu hakkında daha detaylı bilgisi olan varmı? mesut çevik abimiz konuyu araştırıp bi bilgilendirebilirmi bizi acaba?

Bizi ilgilendiren portlar 0 ve 1 portlarıdır onlarda da sıkıntı yok yani bir sıkıntı var ama bizi ilgilendirmiyor.. intel sadece duyuru yapıyor bu konuda

lenovo sitesinde sorunlu cihazlar arasında Y560P var ve bir cok markada sorunlu notebookları listelemişler saglam olsa neden yazsınlar bu yuzden satıs rakamları inannılmaz düşmüştür
inşallah dedigin gibidir yoksa makinadan memnunum
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TheRecruit 8 yıl
hayır bende sorunlu anakart yokta. kardeşimin laptopunu geri vericem. dolayısı ile acil laptop lazım. öyle nisan a kadar falanda bekleyemem.araştırma yapmıştım f/p olarak en iyisi lenovo y560p idi. i7 740 falanda almak istemiyorum. şimdi napcam şaşırdım kaldım açıkçası.
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dudas 8 yıl

TheRecruit

hayır bende sorunlu anakart yokta. kardeşimin laptopunu geri vericem. dolayısı ile acil laptop lazım. öyle nisan a kadar falanda bekleyemem.araştırma yapmıştım f/p olarak en iyisi lenovo y560p idi. i7 740 falanda almak istemiyorum. şimdi napcam şaşırdım kaldım açıkçası.

aynı dert bendede iş içinde kullanıyorum nisan cok uzun bir sure

bu cihazı veripde 740 almak at'dan inip eşşek şekli oluruz :)
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TheRecruit 8 yıl
teşekkür ederim dudas.
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dudas 8 yıl

TheRecruit

teşekkür ederim dudas.


Sendede sorunlu anakartmı var ?
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TheRecruit 8 yıl
bi link verebilirmisiniz? intel ve lenovoyla alakalı.aradım bulamıyorummm.
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Volkanbaba 8 yıl
İntelin bu hatası kötü oldu yanlız.Lenovo da para iadesi yapmak istemeyecektir ama talep çok olursa belki yapabilirler
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dudas 8 yıl

TheRecruit

bi link verebilirmisiniz? intel ve lenovoyla alakalı.aradım bulamıyorummm.

istediğin sorunlu modelleri gosteren linkmi?

lenovo.com/...

lenovo.com/...
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TheRecruit 8 yıl
şimdi arkadaşlar ben biraz araştırdım konuyu. yeni olduğu için bütün kaynaklar yabancı sitelerde.bazı sitelerde laptopların çoğunun bu hatadan etkilenmeyeceğini çünki sata 0 ve sata 1 portlarında sorun yokmuş. sorun diğer sata portlarındaymış.dolayısı ile laptoplar sata 0 ve 1 i kullandığı için etkilenmez demişler. lenovo y560p modelinin chipsetinide araştırdım. hm65 chipset kullanıyomuş. sorun chipsetlerin h67 ve p67 olduğunu söylüyorlar.bende acil bi laptop alıcam. gerçekten f/p ürünü bu lenovo.konu hakkında daha detaylı bilgisi olan varmı? mesut çevik abimiz konuyu araştırıp bi bilgilendirebilirmi bizi acaba?
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ultiMance 8 yıl

TheRecruit
şimdi arkadaşlar ben biraz araştırdım konuyu. yeni olduğu için bütün kaynaklar yabancı sitelerde.bazı sitelerde laptopların çoğunun bu hatadan etkilenmeyeceğini çünki sata 0 ve sata 1 portlarında sorun yokmuş. sorun diğer sata portlarındaymış.dolayısı ile laptoplar sata 0 ve 1 i kullandığı için etkilenmez demişler. lenovo y560p modelinin chipsetinide araştırdım. hm65 chipset kullanıyomuş. sorun chipsetlerin h67 ve p67 olduğunu söylüyorlar.bende acil bi laptop alıcam. gerçekten f/p ürünü bu lenovo.konu hakkında daha detaylı bilgisi olan varmı? mesut çevik abimiz konuyu araştırıp bi bilgilendirebilirmi bizi acaba?

Intel tum 6 serisi chipsetli anakartlarda sorun oldugunu acikladi ve sizin bahsettiginiz hm65 chipsette de sorun var
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dudas 8 yıl

TheRecruit

şimdi arkadaşlar ben biraz araştırdım konuyu. yeni olduğu için bütün kaynaklar yabancı sitelerde.bazı sitelerde laptopların çoğunun bu hatadan etkilenmeyeceğini çünki sata 0 ve sata 1 portlarında sorun yokmuş. sorun diğer sata portlarındaymış.dolayısı ile laptoplar sata 0 ve 1 i kullandığı için etkilenmez demişler. lenovo y560p modelinin chipsetinide araştırdım. hm65 chipset kullanıyomuş. sorun chipsetlerin h67 ve p67 olduğunu söylüyorlar.bende acil bi laptop alıcam. gerçekten f/p ürünü bu lenovo.konu hakkında daha detaylı bilgisi olan varmı? mesut çevik abimiz konuyu araştırıp bi bilgilendirebilirmi bizi acaba?

lenovo sitesinde model olarakda belirtmiş Y560P sorunlu cihazlar arasında
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