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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, ThinkPad Edge serisinin Sandy Bridge işlemcili yeni modellerini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo, ThinkPad Edge serisinin Sandy Bridge işlemcili yeni modellerini tanıttı
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini kullandığı ThinkPad Edge serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Küçük ve orta ölçekli işletmelerle birlikte eğlenceye önem veren profesyoneller için hazırlanan 12.5-inç boyutundaki ThinkPad Edge E220 ve E220s ile 14-inç boyutundaki ThinkPad E420 ve E420s modelleri, kendi sınıfları içerisinde yüksek performans vaad ediyorlar. Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modelleri için detaylara geçmeden önce standart modeller ve isimlendirilmesinde "s" harfine yer verilen modeler arasındaki farka da değinelim. Sonunda "s" harfi bulunan modeller "slim" yani ince tasarıma sahipler ve standart modellere göre 1-inç daha ince olan kasa yapılarıyla daha fazla taşınabilirlik sunuyorlar.

Sandy Bridge tabanlı Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerle gelen dizüstü bilgisayarlarda, farklı işlemci modelleri tercih edilebiliyor. Mat Siyah tasarıma sahip olan ThinkPad Edge serisinin yeni üyeleri, depolama sürücüsü olarak geleneksel mekanik diskler (HDD) veya NAND flash tabanlı yeni nesil sürücüler (SSD) ile konfigüre edilebiliyorlar. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD G3000 grafik birimi ile sunulan dizüstü bilgisayarlarda kablosuz iletişim için 802.11n WiFi'a ek olarak opsiyonel seçenek listesinde WiMAX'te sunuluyor. Daha büyük ekranda çalışmak isteyenler için, harici görüntü kaynaklarıyla kullanımda gerekli olan HDMI portunun da hazırda beklediği dizüstü bilgisayarlarda, optik sürücü olaraksa slot yüklemeli DVD yazıcıya yer veriliyor.

Dolby Home Theatre destekli ses özelliklerine ve Windows 7 işletim sistemine sahip olan ThinkPad Edge serisi E220, E220s, E420 ve E420s modellerinin Nisan ayında satışa sunulması beklenirken, ince olan "s" modellerinin 899$ (E220s) ve 749$ (E420s) seviyesinden, standart olan modellerin ise 599$ seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmesi bekleniyor.

Lenovo, ThinkPad Edge serisinin Sandy Bridge işlemcili yeni modellerini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Lenovo, ThinkPad Edge serisinin Sandy Bridge işlemcili yeni modellerini tanıttı
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MxFxOx 8 yıl
bu kasayı eski IBM lerde kullanılıyordu.tipi hoş değil, 10 sene önceki kasa ama kullanışlı
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