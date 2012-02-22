Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo dayanıklılık listesinde zirvede

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
26,6b
1
34
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rescuecom'un 2012'nin başı için yayımladığı bilgisayar dayanıklılık derecelendirmesinde Lenovo zirvede yer aldı. Özellikle profesyonel kullanım alanları için geliştirilen ThinkPad serisi ile dayanıklılık standartlarını yükselten Lenovo, bu sayede adını zirveye yazdırmayı başarırken son günlerde yeni MacBook Air modeliyle gündemde yer alan Apple,  dördüncü sıraya gerilemiş durumda.
Dayanıklılık konusunda Lenovo'nun ardından Japon üretici Toshiba gelirken, üçüncü sırada ise dizüstü bilgisayar satışlarında pazar payını hızla arttıran Samsung'un geliyor. Sıralamadaki diğer isimlere baktığımızda ise beş ve altıncı sırada Asus ile HP, ilk 10'un kalanında ise Dell, Sony ve Acer geliyor. Üreticiler arasındaki dayanıklılık yarışının bu yıl daha da artması bekleniyor. Özellikle yeni bir kategori olarak ultrabook'lar ve bu tür ürünlerde kullanılacak yekpare tasarımlı gövde ve parçalar, dizüstü bilgisayar üreticilerinin dayanıklılık performanslarında etkili olacak gibi görünüyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Yetkili Bi Abi 7 yıl en beğenilen
adam sırıtarak bir bardak suyu laptopa döküyor anasını satim
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 7 yıl
casperin kırılmamasının sebebi 2 gb ekran kartı var ondandır^^
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
kardesim lenovoyu duvara firlatti. o da yetmedi baska bi gun pencereden disari atti, balkondan asagi atti. melet hala calisiyor. gozle dikatli bakarsan birkac catlak var onun disinda takir takir calisiyor. Okadar sasirttiki beni anlatamam. bi isinma sorunu var, onuda ikidebir (senede) acip temizlemek zorunda kaliyoruz.
bizim birader 'hala calisiyormu la o bilgisayar, bak balyozu getiriyorum deyar' kiracak valla, yemin ederim.
cin malidir diye tepe tepe kullanyorum. vallahi emsallerine tas cikartiyor. daga bayira gidiyorum. demir atelyesinde calistiriyorum. arkadaslar koltugunun altinda maden ocaklarina gotuıruyor. ne ddiim yani. baska bilgisayar olsa mumkunmu
verdigim paranin hakkini cikardi valla. soracklariniz olursa olanzapina et teachhers dot org adresine sorabilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Resimdeki bilgisayar Lenovonun 2000 dollarlik x1 bilgisayari, 300 dollarlik SLmis 600 dollarlik y serisi imis falanda yapmayin bozarsiniz bilgisayari
T serisi R serisi ve X serisi yani 1500 dollar ve ustunde calisir bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicboyguccino 7 yıl
merhaba
geçen hafta bulunduğum şehirde çok aşırı yağmur yağışı olmuş. yurtdışıdan yeni gelmiştim.
arkadaşlar sevkiyat deposunda bulunan bir bilgisayarın aşırı yağış nedeni işe çatıdan suyun akması ile tamamen su içinde kaldığını söylediler. cihaz thinkpad eski serilerden. pili yok direkt prize takılı çalıştırıyorlardı. açık ortam olduğu için en dayanıklı bu alet olacağından bu bilgisayar oraya konulmuştu.depodakiler bilgisayarın bukadar su içinde kalınca öldüğünü sanmışlar :)
bugün baktım bilgisayar masada duruyor vede çalışıyor :) bilgiişlemi arayıp sordum parça falanmı değiştirdiniz diye. hiçbirşey yapmadıklarını söylediler. sadece kasayı açıp anakartı ve parçaları kuruttuklarını söylediler.
cihazın ekranında hiçbir problem yok, klavyesindeki tüm tuşlar tıkır tıkır basıyor takılma bile yok :)
bizim elemanlar şaşırmışlar :)
vaktim olursa haftaiçi fotoğrafını çeker eklerim.
dayanıklılık isteniyorsa bence thinkpad.
başka birşeye bakmaya gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zombi7406 7 yıl
secrecthack
yiyosa idea serilerinde yapsınlar :)) çosss :)

benim ideapad s10-2 modelin üzerine aldıktan altı ay kadar onra üzerine oturdum-ki bu tek başına gelen kaza değil- ranzadan aşağı çok uçtu bir keresinde kardeşim gene uçmasın parçalanacak yoksa diyerek kucağımdan alıp kenara koymuş açık olarak o gece üstüne tavandan koca sunta uçmuş tam dikine klavyeye resmen girmiş ve sadece bir tuş koptu casper değil apple olsa o darbe ile ikiye ayrılmallı idi. yurtta düşürdüm okulda düşürdüm metroda düşürdüm otobüste düşürdüm minibüste düşürdüm havada çevirirken elimden düşürdüm sonunda zavallıcık açarken menteşeyi kopardı :) daha hala çürük diyorsanız ben bir şey demiyorum. arkadaşta dell vardı tamam sağlam bilgisayar ama o ağırlık valla çekilmiyor. ondan dolayı gitti netbook aldı ancak n570 işlemcili samsungu aldığına benim s10 u görünce pişman oldu resmen siz daha çürük diyin ben de eğer bu çürükse o zaman casper sünger derim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecangurkan 7 yıl
resimde gösterildiği gibiyse iyi ama yorumlara bakınca fikir değişiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
secrecthack 7 yıl
yiyosa idea serilerinde yapsınlar :)) çosss :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yenileri bilmem de IBM zamanı thinkpadler harbi sağlam cihazlar abi.
******************************************************************************
İşi dolayısı ile elinden 20-25 bilgisayar geçmiş bir tanıdığım vardı, IBM dizüstü kullanmış deneyimini anlatıyor; ben IBM bilgisayarda XP işletim sistemi için hiç format atmadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 7 yıl
Suyu birde alttan döksünde görelim :):)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 7 yıl
adam telefona su döküyo la :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 7 yıl
isyankar_emre
face1trlenovo y530 ranzadan düştü. ekran menteşe yetlerinden kırılarak kasadan ayrıdı. 1 yıldır bu şekidle kullanıyorum. ancak lenovonun sonraki süreçte çıakrdığı ucuz plastik kasalı modellerde durum nasıl bilemem.
Ayrıldımı. :/ oha nasıl sabit duruyor? :)

yan yatırıp kullanıyorum. :))
tabi ki ekranı duvara ya d arkasına koyduğum kitaplara dayayarak kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 7 yıl
acbold
odun gibi kasa tasarımı yaparlarsa sağlam olması gayet normal.Estetikten bi haber tüm lenovo lar.

güvenlikten bi haber sen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 7 yıl
casper ve exper de son sıradan takip :D bide vestel var hakkını yemeyelim :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26611 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Notebook ve
4 etiket daha Apple toshiba dizüstü bilgisayar samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1: Creative'in oyunculara özel kulaklıkları video inceleme 7 yıl Plextor PX-256M3 256 GB SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim