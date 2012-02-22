Lenovo dayanıklılık listesinde zirvede

Rescuecom'un 2012'nin başı için yayımladığı bilgisayar dayanıklılık derecelendirmesinde Lenovo zirvede yer aldı. Özellikle profesyonel kullanım alanları için geliştirilen ThinkPad serisi ile dayanıklılık standartlarını yükselten Lenovo, bu sayede adını zirveye yazdırmayı başarırken son günlerde yeni MacBook Air modeliyle gündemde yer alan Apple, dördüncü sıraya gerilemiş durumda.

Dayanıklılık konusunda Lenovo'nun ardından Japon üretici Toshiba gelirken, üçüncü sırada ise dizüstü bilgisayar satışlarında pazar payını hızla arttıran Samsung'un geliyor. Sıralamadaki diğer isimlere baktığımızda ise beş ve altıncı sırada Asus ile HP, ilk 10'un kalanında ise Dell, Sony ve Acer geliyor. Üreticiler arasındaki dayanıklılık yarışının bu yıl daha da artması bekleniyor. Özellikle yeni bir kategori olarak ultrabook'lar ve bu tür ürünlerde kullanılacak yekpare tasarımlı gövde ve parçalar, dizüstü bilgisayar üreticilerinin dayanıklılık performanslarında etkili olacak gibi görünüyor.