Lenovo dayanıklılık listesinde zirvede

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Rescuecom'un 2012'nin başı için yayımladığı bilgisayar dayanıklılık derecelendirmesinde Lenovo zirvede yer aldı. Özellikle profesyonel kullanım alanları için geliştirilen ThinkPad serisi ile dayanıklılık standartlarını yükselten Lenovo, bu sayede adını zirveye yazdırmayı başarırken son günlerde yeni MacBook Air modeliyle gündemde yer alan Apple, dördüncü sıraya gerilemiş durumda.
Dayanıklılık konusunda Lenovo'nun ardından Japon üretici Toshiba gelirken, üçüncü sırada ise dizüstü bilgisayar satışlarında pazar payını hızla arttıran Samsung'un geliyor. Sıralamadaki diğer isimlere baktığımızda ise beş ve altıncı sırada Asus ile HP, ilk 10'un kalanında ise Dell, Sony ve Acer geliyor. Üreticiler arasındaki dayanıklılık yarışının bu yıl daha da artması bekleniyor. Özellikle yeni bir kategori olarak ultrabook'lar ve bu tür ürünlerde kullanılacak yekpare tasarımlı gövde ve parçalar, dizüstü bilgisayar üreticilerinin dayanıklılık performanslarında etkili olacak gibi görünüyor.
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bizim birader 'hala calisiyormu la o bilgisayar, bak balyozu getiriyorum deyar' kiracak valla, yemin ederim.
cin malidir diye tepe tepe kullanyorum. vallahi emsallerine tas cikartiyor. daga bayira gidiyorum. demir atelyesinde calistiriyorum. arkadaslar koltugunun altinda maden ocaklarina gotuıruyor. ne ddiim yani. baska bilgisayar olsa mumkunmu
verdigim paranin hakkini cikardi valla. soracklariniz olursa olanzapina et teachhers dot org adresine sorabilirsiniz
T serisi R serisi ve X serisi yani 1500 dollar ve ustunde calisir bu
geçen hafta bulunduğum şehirde çok aşırı yağmur yağışı olmuş. yurtdışıdan yeni gelmiştim.
arkadaşlar sevkiyat deposunda bulunan bir bilgisayarın aşırı yağış nedeni işe çatıdan suyun akması ile tamamen su içinde kaldığını söylediler. cihaz thinkpad eski serilerden. pili yok direkt prize takılı çalıştırıyorlardı. açık ortam olduğu için en dayanıklı bu alet olacağından bu bilgisayar oraya konulmuştu.depodakiler bilgisayarın bukadar su içinde kalınca öldüğünü sanmışlar :)
bugün baktım bilgisayar masada duruyor vede çalışıyor :) bilgiişlemi arayıp sordum parça falanmı değiştirdiniz diye. hiçbirşey yapmadıklarını söylediler. sadece kasayı açıp anakartı ve parçaları kuruttuklarını söylediler.
cihazın ekranında hiçbir problem yok, klavyesindeki tüm tuşlar tıkır tıkır basıyor takılma bile yok :)
bizim elemanlar şaşırmışlar :)
vaktim olursa haftaiçi fotoğrafını çeker eklerim.
dayanıklılık isteniyorsa bence thinkpad.
başka birşeye bakmaya gerek yok.
benim ideapad s10-2 modelin üzerine aldıktan altı ay kadar onra üzerine oturdum-ki bu tek başına gelen kaza değil- ranzadan aşağı çok uçtu bir keresinde kardeşim gene uçmasın parçalanacak yoksa diyerek kucağımdan alıp kenara koymuş açık olarak o gece üstüne tavandan koca sunta uçmuş tam dikine klavyeye resmen girmiş ve sadece bir tuş koptu casper değil apple olsa o darbe ile ikiye ayrılmallı idi. yurtta düşürdüm okulda düşürdüm metroda düşürdüm otobüste düşürdüm minibüste düşürdüm havada çevirirken elimden düşürdüm sonunda zavallıcık açarken menteşeyi kopardı :) daha hala çürük diyorsanız ben bir şey demiyorum. arkadaşta dell vardı tamam sağlam bilgisayar ama o ağırlık valla çekilmiyor. ondan dolayı gitti netbook aldı ancak n570 işlemcili samsungu aldığına benim s10 u görünce pişman oldu resmen siz daha çürük diyin ben de eğer bu çürükse o zaman casper sünger derim :)
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İşi dolayısı ile elinden 20-25 bilgisayar geçmiş bir tanıdığım vardı, IBM dizüstü kullanmış deneyimini anlatıyor; ben IBM bilgisayarda XP işletim sistemi için hiç format atmadım
yan yatırıp kullanıyorum. :))
tabi ki ekranı duvara ya d arkasına koyduğum kitaplara dayayarak kullanıyorum.
güvenlikten bi haber sen
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