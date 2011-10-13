Lenovo dünya bilgisayar pazarında ikinciliğe yükseldi

IDC küresel bilgisayar pazarının üçüncü çeyrek performansını masaya yatıran yeni raporunu yayınladı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3.6'lık bir artışla 91.8 milyon adet bilgisayarın satıldığı pazarda liderlik koltuğu çok uzun süredir olduğu gibi yine değişmedi ve bu pazardan çıkmaya hazırlandığı konuşulan HP'de kaldı. Satışlarını %5.3 arttırarak 16.6 milyon adet seviyesine çıkartan HP, %18 pazar payı ile zirvedeki yerini korumuş oldu.

Bilgisayar pazarında son dönemin en agresif üreticilerinden biri olan Lenovo, bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 büyüme ile Acer'dan sonra Dell'i de geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başardı. IBM'den devraldığı PC üretimini geliştiren ve ThinkPad serisinin başarısına ek olarak farklı kullanıcı segmentlerine yönelik yeni ürün kategorileri oluşturan Lenovo, yakın zamanda girdiği tablet pazarında yükselmeyi hedefliyor. %13.7 pazar payına sahip olan Lenovo'yu %12 ile Dell ve %10 ile Acer izliyor.

Lenovo'nun yanı sıra Asus cephesindeki hızlı yükseliş de dikkatlerden kaçmıyor değil. IDC'nin ikinci çeyrek rakamlarına göre ülkemizin en büyük ikinci üreticisi olmayı başaran Asus, haberimize konu olan 3. çeyrek küresel bilgisayar pazarı raporunda ise bir önceki yıla göre %30.2 oranında büyüme sergileyerek 6 milyon sistem satıp %6.5 pazar payına ulaştı.