Lenovo dünya bilgisayar pazarında ikinciliğe yükseldi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
IDC küresel bilgisayar pazarının üçüncü çeyrek performansını masaya yatıran yeni raporunu yayınladı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3.6'lık bir artışla 91.8 milyon adet bilgisayarın satıldığı pazarda liderlik koltuğu çok uzun süredir olduğu gibi yine değişmedi ve bu pazardan çıkmaya hazırlandığı konuşulan HP'de kaldı. Satışlarını %5.3 arttırarak 16.6 milyon adet seviyesine çıkartan HP, %18 pazar payı ile zirvedeki yerini korumuş oldu.
Bilgisayar pazarında son dönemin en agresif üreticilerinden biri olan Lenovo, bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 büyüme ile Acer'dan sonra Dell'i de geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başardı. IBM'den devraldığı PC üretimini geliştiren ve ThinkPad serisinin başarısına ek olarak farklı kullanıcı segmentlerine yönelik yeni ürün kategorileri oluşturan Lenovo, yakın zamanda girdiği tablet pazarında yükselmeyi hedefliyor. %13.7 pazar payına sahip olan Lenovo'yu %12 ile Dell ve %10 ile Acer izliyor.
Lenovo'nun yanı sıra Asus cephesindeki hızlı yükseliş de dikkatlerden kaçmıyor değil. IDC'nin ikinci çeyrek rakamlarına göre ülkemizin en büyük ikinci üreticisi olmayı başaran Asus, haberimize konu olan 3. çeyrek küresel bilgisayar pazarı raporunda ise bir önceki yıla göre %30.2 oranında büyüme sergileyerek 6 milyon sistem satıp %6.5 pazar payına ulaştı.
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3 senelik Lenovo kullanıcısıyım. İlk Lenovo'm Windows ve sürücü kurulumu sırasında bazı sorunlar çıkarsa da kullanılabilir hale getirmeyi başarmıştım. Ha malzeme kalitesi iyiydi orada hakkını vereyim, şu aralar monitör ömrünü tamamlayıp altta boydan boya 4-5 çizgi halinde ölü pikseller gösterse de. bir de klavyem bir kere bozulmuş olsa da onun dışında bir sorun ile karşılaşmadım donanımsal olarak.
Daha 1-2 hafta önce ise ucuzluğuna, yüksek donanımına ve dış güzelliğine kanarak aldığım Lenovo Z570 model laptop o kadar sorunluydu ki (Lenovo'dan kaynaklı sorunlar hepsi, ayrıntılı bilgi için: forums.lenovo.com/... ) çok ucuz bir fiyata almama rağmen geri vermek durumunda kaldım.*
Bana kalırsa Lenovo, IBM'in kalitesinin de avantajıyla bugüne kadar geldi ama gittikçe kötüleşiyor ve muhtemelen 2-3 sene sonra en kalitesiz laptoplar arasında kendine yer edinecek. Bir daha ki bilgisayarım Lenovo olmayacak.
* Eğer bilgisayarınıza kendi işletim sistemini yüklemeyenlerdenseniz ve laptop'ın üstünde gelen W7 Home Basic sizin için yeterli ise o zaman Z570 alabilirsiniz, sorun yok.
ama aynı durum acer için geçerli değil geçen yıl acere çalışır halde yolladığım ürünü faturada daha 3 ay var iken üretim tarihi itibari ile garanti kapsamından çıkarttılar. üstelik ürün elime geçtiğinde bir daha çalışmadı. arayıp durumu bildirmeme rağmen oralı bile olmadılar. şu an paramparça yaptım o laptopu öyle duruyo.
haber se asus ülkemizde en çok satan ikinci üretici mi demek istedi