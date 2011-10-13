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Lenovo dünya bilgisayar pazarında ikinciliğe yükseldi

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDC küresel bilgisayar pazarının üçüncü çeyrek performansını masaya yatıran yeni raporunu yayınladı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3.6'lık bir artışla 91.8 milyon adet bilgisayarın satıldığı pazarda liderlik koltuğu çok uzun süredir olduğu gibi yine değişmedi ve bu pazardan çıkmaya hazırlandığı konuşulan HP'de kaldı.  Satışlarını %5.3 arttırarak 16.6 milyon adet seviyesine çıkartan HP, %18 pazar payı ile zirvedeki yerini korumuş oldu.
Bilgisayar pazarında son dönemin en agresif üreticilerinden biri olan Lenovo, bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 büyüme ile Acer'dan sonra Dell'i de geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başardı. IBM'den devraldığı PC üretimini geliştiren  ve ThinkPad serisinin başarısına ek olarak farklı kullanıcı segmentlerine yönelik yeni ürün kategorileri oluşturan Lenovo, yakın zamanda girdiği tablet pazarında yükselmeyi hedefliyor.  %13.7 pazar payına sahip olan Lenovo'yu %12 ile Dell ve %10 ile Acer izliyor.
Lenovo'nun yanı sıra Asus cephesindeki hızlı yükseliş de dikkatlerden kaçmıyor değil. IDC'nin ikinci çeyrek rakamlarına göre ülkemizin en büyük ikinci üreticisi olmayı başaran Asus, haberimize konu olan 3. çeyrek küresel bilgisayar pazarı raporunda ise bir önceki yıla göre %30.2 oranında büyüme sergileyerek 6 milyon sistem satıp %6.5 pazar payına ulaştı.

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ceka16 7 yıl
bende g550 kullanıyorum p seri işlemcili pcler aldigim yerde 1600 liradan başlarken ben p7450 cpu lu lenovoyu 1100 liraya aldim çokda memnunum tabi tarih o zaman ocak 2009 du
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ZuLuuuuuu 7 yıl
Bir tek ben mi kötü tecrübe yaşadım Lenovo ile :)

3 senelik Lenovo kullanıcısıyım. İlk Lenovo'm Windows ve sürücü kurulumu sırasında bazı sorunlar çıkarsa da kullanılabilir hale getirmeyi başarmıştım. Ha malzeme kalitesi iyiydi orada hakkını vereyim, şu aralar monitör ömrünü tamamlayıp altta boydan boya 4-5 çizgi halinde ölü pikseller gösterse de. bir de klavyem bir kere bozulmuş olsa da onun dışında bir sorun ile karşılaşmadım donanımsal olarak.

Daha 1-2 hafta önce ise ucuzluğuna, yüksek donanımına ve dış güzelliğine kanarak aldığım Lenovo Z570 model laptop o kadar sorunluydu ki (Lenovo'dan kaynaklı sorunlar hepsi, ayrıntılı bilgi için: forums.lenovo.com/... ) çok ucuz bir fiyata almama rağmen geri vermek durumunda kaldım.*

Bana kalırsa Lenovo, IBM'in kalitesinin de avantajıyla bugüne kadar geldi ama gittikçe kötüleşiyor ve muhtemelen 2-3 sene sonra en kalitesiz laptoplar arasında kendine yer edinecek. Bir daha ki bilgisayarım Lenovo olmayacak.

* Eğer bilgisayarınıza kendi işletim sistemini yüklemeyenlerdenseniz ve laptop'ın üstünde gelen W7 Home Basic sizin için yeterli ise o zaman Z570 alabilirsiniz, sorun yok.
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BuZ-MaViSi 7 yıl
Ben aldim ya ondandir :)
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truvazotti 7 yıl
kesinlikle hak ediyor. bende bir acerzede olarak nisan ayında aldım lenovo notebook ve çok memnunum. hem performası çok iyi hemde fiyatı çok uygun herkese de tavsiye ederim. üstelik teknik servisi de dört dörtlük. geçen cuma günü klavyedeki bir sorun nedeni ile yolladım servisi. kargo biraz geçikti. pazartesi günü saat 4 civarı ellerine ulaştı. salı günü 17:50 de kargoya verdiler çarşamba günü saat üç te elimde idi. klavyeyi yenisi ile değiştirmişler. ve çok hızlı iş çıkarttılar.
ama aynı durum acer için geçerli değil geçen yıl acere çalışır halde yolladığım ürünü faturada daha 3 ay var iken üretim tarihi itibari ile garanti kapsamından çıkarttılar. üstelik ürün elime geçtiğinde bir daha çalışmadı. arayıp durumu bildirmeme rağmen oralı bile olmadılar. şu an paramparça yaptım o laptopu öyle duruyo.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
İyi kasalara sahip
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Janissary- 7 yıl
En iyi fiyatlar genelde Lenovo'da ürünler de gayet iyi aslında.
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veto1214 7 yıl
asus Cuyuz yinede:)
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xxxx1 7 yıl
iyiler her zaman kazanır...içi boş şaşalı ürünler sunup milleti kandırmıyorlar fiyat olarakda merhametliler...umarım bu çizgilerinden hiç uzaklaşmazlar...Notebook alacak olsam hiç düşünmeden alacağım tek isim.
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carloska 7 yıl
"IDC'nin ikinci çeyrek rakamlarına göre ülkemizin en büyük ikinci üreticisi olmayı başaran Asus, haberimize konu olan 3. çeyrek küresel bilgisayar pazarı raporunda ise bir önceki yıla göre %30.2 oranında büyüme sergileyerek 6 milyon sistem satıp %6.5 pazar payına ulaştı."

haber se asus ülkemizde en çok satan ikinci üretici mi demek istedi
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Castiel 7 yıl
IBM varisi nede olsa
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Stanislas Xavier 7 yıl
Thinkpad egde serisi efsanedir diğerleri cicili bicili tasarımlarıyla oyuncak gibi dururken bu cihazlar gerçekten üreten insanın bilgisayarı olduğunu kanıtlar bize ve benim içinde çok ayrı bir yerleri var..
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KalemKolik 7 yıl
Çok kaliteli ve ucuz bilgisayarlar üretiyor.Tasarım olarak iyi olmasada taş gibi makinalar.Kesinlikle hakediyor.
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şoray uzun yolda 7 yıl
işletim sistemsiz kullanıcı dostu ucuz notebook lar satması nedeniyle olsa gerek:D
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