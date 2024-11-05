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    Bilgisayarda artı işareti nasıl yapılır? Klavyede artı eksi (±) yapma

    Matematikten araba markası bayrak simgesine kadar her yerde çıkan artı işareti bilgisayarda & telefonda nasıl yapılır? İşte klavyede üst üste artı eksi (±) yapma yolu:

    Artı işareti (+), matematiksel semboller arasındadır ve toplama işlemi için kullanılır. Artı eksi (±) işareti ise matematik, tıp, mühendislik, elektronik, dilbilim, felsefe ve satranç gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Peki, artı işareti klavyede nasıl yapılır? Laptop ve telefonda artı işareti yapma yolu nedir?

    Klavyede artı işareti yapma ⌨️

    artı işareti klavye kısayolu Tam Boyutta Gör
    Laptopta artı işareti yapmak için, klavyede Shift tuşuna basılı tutarak sembolün olduğu rakama basılır. Alternatif olarak, bilgisayarda numerik klavyede artı sembolüne (+) basılır. Alt + 43 tuş kombinasyonu da artı işareti çıkarmak için kullanılır.

    Telefonda artı işareti yapmak içinse, klavyede sayısal tuş düzenine geçilir, #+= simgelerine basılır ve + simgesine dokunulur.

    Artı eksi (±) işareti ise klavyede olmayan semboller arasındadır. PC’de artı eksi üst üste işaretini yapmak için, Alt + 241 tuş kombinasyonu kullanılır. Karakter eşleme üzerinden Unicode alanına 00B1 yazılarak ta artı eksi sembolü çıkarılabilir. MacBook klavyesinde artı eksi işareti alt alta yapmak için Option + Shift + - tuşlarına basılır.

    Artı işareti kopyala 👉🏻 +

    Artı eksi işareti kopyala 👉🏻 ±

    Kaynakça https://tr.wikipedia.org/wiki/Art%C4%B1_ve_eksi_i%C5%9Faretleri https://en.wikipedia.org/wiki/Plus%E2%80%93minus_sign
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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