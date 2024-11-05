Bilgisayarda artı işareti nasıl yapılır? Klavyede artı eksi (±) yapma

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Artı işareti (+), matematiksel semboller arasındadır ve toplama işlemi için kullanılır. Artı eksi (±) işareti ise matematik, tıp, mühendislik, elektronik, dilbilim, felsefe ve satranç gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Peki, artı işareti klavyede nasıl yapılır? Laptop ve telefonda artı işareti yapma yolu nedir?

Sonsuzluk işareti ve emojisi nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

Klavyede artı işareti yapma ⌨️

Tam Boyutta Gör Laptopta artı işareti yapmak için, klavyede Shift tuşuna basılı tutarak sembolün olduğu rakama basılır. Alternatif olarak, bilgisayarda numerik klavyede artı sembolüne (+) basılır. Alt + 43 tuş kombinasyonu da artı işareti çıkarmak için kullanılır.

Telefonda artı işareti yapmak içinse, klavyede sayısal tuş düzenine geçilir, #+= simgelerine basılır ve + simgesine dokunulur.

Artı eksi (±) işareti ise klavyede olmayan semboller arasındadır. PC’de artı eksi üst üste işaretini yapmak için, Alt + 241 tuş kombinasyonu kullanılır. Karakter eşleme üzerinden Unicode alanına 00B1 yazılarak ta artı eksi sembolü çıkarılabilir. MacBook klavyesinde artı eksi işareti alt alta yapmak için Option + Shift + - tuşlarına basılır.

Artı işareti kopyala 👉🏻 +

Artı eksi işareti kopyala 👉🏻 ±

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Laptopta & telefonda artı işareti yapma