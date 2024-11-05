Bilgisayarda artı işareti nasıl yapılır? Klavyede artı eksi (±) yapma

Artı işareti (+), matematiksel semboller arasındadır ve toplama işlemi için kullanılır. Artı eksi (±) işareti ise matematik, tıp, mühendislik, elektronik, dilbilim, felsefe ve satranç gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Peki, artı işareti klavyede nasıl yapılır? Laptop ve telefonda artı işareti yapma yolu nedir?
Klavyede artı işareti yapma ⌨️
Telefonda artı işareti yapmak içinse, klavyede sayısal tuş düzenine geçilir, #+= simgelerine basılır ve + simgesine dokunulur.
Artı eksi (±) işareti ise klavyede olmayan semboller arasındadır. PC’de artı eksi üst üste işaretini yapmak için, Alt + 241 tuş kombinasyonu kullanılır. Karakter eşleme üzerinden Unicode alanına 00B1 yazılarak ta artı eksi sembolü çıkarılabilir. MacBook klavyesinde artı eksi işareti alt alta yapmak için Option + Shift + - tuşlarına basılır.
Artı işareti kopyala 👉🏻 +
Artı eksi işareti kopyala 👉🏻 ±Kaynakça https://tr.wikipedia.org/wiki/Art%C4%B1_ve_eksi_i%C5%9Faretleri https://en.wikipedia.org/wiki/Plus%E2%80%93minus_sign Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über