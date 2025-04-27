Tartışmalar büyüyor, K2-18b'deki Dünya dışı yaşam umudu soluyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta, K2-18b adlı uzak bir gezegenin atmosferinde yaşamla ilişkilendirilen gazlara rastlandığı açıklaması bilim dünyasında büyük heyecan yaratmıştı. Cambridge Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bu keşif, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende yaşam olabileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıt olarak nitelendirilmişti. Ancak, bağımsız bir analiz, bu iddiaların abartılı olabileceğini ortaya koydu.

Var mı, yok mu?

Oxford Üniversitesi'nden Jake Taylor, James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verileri kullanarak K2-18b'nin atmosferini yeniden inceledi. Taylor, tarafsız bir yöntem benimseyerek, belirli bir molekülü hedef almadan atmosferden geçen yıldız ışığını analiz etti. Yaptığı analizde ise önemli bir sonuçla karşılaştı: Verilerde yaşamla ilişkilendirilebilecek belirgin bir sinyal yoktu.

Tam Boyutta Gör Taylor, bu gezegenin atmosferi hakkında güvenilir bir şekilde ne söylenebileceğini bilmek için teleskoptan daha fazla gözlem yapılması gerektiğini de ekledi: “Biyobelirteçlerden söz edebilmek için son derece emin olmamız gerekiyor.”

Bilim camiası ikiye bölündü

Tam Boyutta Gör Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden, uzak gezegen atmosferleri uzmanı Laura Kreidberg de bu sonuca katılıyor. Kreidberg, veri analizinde yapılan varsayımların sonuçları büyük ölçüde etkileyebileceğini vurgularken, analizlerin modelden bağımsız olması gerektiğini ifade etti.

Ancak orijinal çalışmayı yapan araştırmacılar, verilerin yeniden incelenmesinden endişe duymuyor. Orijinal çalışmada bulunan Mans Holmberg kullandıkları atmosfer modelinin "daha yüksek anlamlılık" sağladığını belirterek, basitleştirilmiş yöntemle yapılan bu yeni analizin sonucunun kendileri için şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Cambridge Üniversitesi'nden Nikku Madhusudhan ise, yeni çalışmada yer alan hiçbir bulgunun kendi sonuçlarını sorgulatmadığının altını çizdi.

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Öte yandan Jake Taylor, kendi analizinin oldukça değerli olduğunda ısrarcı. Taylor, bu tür testlerin James Webb Uzay Teleskobu gözlemlerinde sıklıkla kullanıldığını ve şimdiye dek birçok gezegenin atmosferinde su ve karbondioksit gibi moleküllerin tespitinde başarılı olduğunu vurgulayarak, bu yöntemin güçlü ve yararlı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Bu tartışmaların ilerleyen günlerde daha da büyümesi bekleniyor. Çünkü James Webb verilerinin tam seti geçtiğimiz gün kamuya açıldı. Böylece daha fazla astronom bu verileri kendi yöntemleriyle inceleyebilecek. Halihazırda bazı bilim insanları K2-18b hakkındaki coşku ile kanıtlar arasında abartılı farklar olduğunu söylüyor.

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