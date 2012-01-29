Lenovo eğitim odaklı dizüstü bilgisayarı ThinkPad X130e'yi ön-siparişe sundu

Lenovo resmi tanıtımını Aralık ayında gerçekleştirdiği eğitim odaklı yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X130e'yi ön siparişe sundu. Zorlu şartlara dayanacak şekilde geliştirilen ve yapısında kullanılan 1.2mm kalınlığındaki ekstra plastik ile kendi sınıfındaki en dayanıklı sistemlerden birisi olarak gösterilen dizüstü bilgisayar, öğrencilerin kullanımı için tasarlandığından düşme-çarpma vb. senaryolara karşı Lenovo'nun tasarım konusunda yoğun mesai harcadığı ifade ediliyor.

Daha dayanıklı şase yapısı için güçlendirilmiş detaylar ile donatılan ThinkPad X130e'de ayrıca sabit disk koruması için akselometreye yer veriliyor ve bu sayede düşme durumunda veri kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor. 11.6-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ThinkPad X130e, farklı konfigürasyon seçenekleri ile sunuluyor. Dİleyen kullanıcılar Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i3-2367M işlemcisini dileyen kullanıcılarsa AMD'nin Fusion E-300 ve E450 işlemcileriyle donatabiliyorlar ThinkPad X130e'yi. 2GB DDR3 bellek ile gelen ancak daha fazlasını isteyenler için 8GB'a kadar bellek desteği sunabilen sistem depolama içinse 500GB kapasiteli sabit disk kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında Bluetooth 3.0, üç adet USB 2.0 portu, çok formatlı kart okuyucusu, Ethernet portu, görüntü aktarımı için HDMI ve VGA portları ile gelen dizüstü bilgisayar, 6 hücreli pile 8,5 saate kadar kullanılabiliyor. Lenovo'nun RapidBoot teknolojisi ile soğuk açılışı 20 saniyenin altında gerçekleştirebilen ThinkPad X130e, Lenovo'nun resmi sitesi üzerinde şu an için 1.4GHz hızındaki Core i3-2367M ve AMD Fusion E-300 işlemci seçenekleri ile sunulurken, 250GB sabit disk ve 4GB bellekli konfigürasyonun AMD Fusion E-300'lü versiyonu 429$, Intel versiyonu ise 549$ seviyesinden listeleniyor. ThinkPad X130e'nin sevkiyatına 10 Şubat ile birlikte başlanması bekleniyor.