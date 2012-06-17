Lenovo IdeaPad Y580, GeForce GTX 660M GPU ile geliyor

Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan Lenovo, mobil oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad Y580'i satışa sundu. Yüksek konfigürasyon seviyesi ile dikkat çeken dizüstü bilgisayara, 15.6-inç büyüklüğünde HD LED ekran eşlik ediyor.

Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci platformunu temel alan IdeaPad Y580, 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen dört çekirdekli Core i7-3610QM işlemcisinden güç alıyor. 2.3GHz'de çalışan bu işlemci aynı zamanda 6MB bellek kapasitesi ile geliyor.

1600MHz hızında çalışan 8GB DDR3 bellek ile desteklenen dizüstü bilgisayarın oyun odaklı üst konfigürasyonunda ekran kartı olarak GeForce GTX 660M GPU'suna yer veriliyor. 384 paralel işlem birimi bulunan grafik yongası 835MHz'de çalışıyor ve 128-Bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Optimus teknolojisi ile ayrıca GPU ve iGPU arasında otomatik geçiş te sağlanıyor.

Depolama sürücüsü olarak 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli mekanik diskin kullanıldığı IdeaPad Y580, Ivy Bridge platformuna özgü yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. Diğer özlelikleri arasında monitör ve tv bağlantısı için HDMI çıkışı, DVD yazıcı, Bluetooth 4.0 ve WiFi-N bağlantısı ile görüntülü sohbet için HD kameraya yer veriliyor.

6 hücreli pilden güç alan IdeaPad Y580 yurt dışında 6 farklı konfigürasyon seçeneği ile sunuluyor. Dileyen kullanıcılar dizüstü bilgisayar Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan ekran, Blu-ray sürücü ve 1 TB HDD + 32 GB SSD depolama ile alabiliyorlar.