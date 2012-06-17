Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo IdeaPad Y580, GeForce GTX 660M GPU ile geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,4b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan Lenovo, mobil oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad Y580'i satışa sundu. Yüksek konfigürasyon seviyesi ile dikkat çeken dizüstü bilgisayara, 15.6-inç büyüklüğünde HD LED ekran eşlik ediyor.
Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci platformunu temel alan IdeaPad Y580, 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen dört çekirdekli Core i7-3610QM işlemcisinden güç alıyor. 2.3GHz'de çalışan bu işlemci aynı zamanda 6MB bellek kapasitesi ile geliyor.
1600MHz hızında çalışan 8GB DDR3 bellek ile desteklenen dizüstü bilgisayarın oyun odaklı üst konfigürasyonunda ekran kartı olarak GeForce GTX 660M GPU'suna yer veriliyor. 384 paralel işlem birimi bulunan grafik yongası 835MHz'de çalışıyor ve 128-Bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Optimus teknolojisi ile ayrıca GPU ve iGPU arasında otomatik geçiş te sağlanıyor.
Depolama sürücüsü olarak 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli mekanik diskin kullanıldığı IdeaPad Y580, Ivy Bridge platformuna özgü yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. Diğer özlelikleri arasında monitör ve tv bağlantısı için HDMI çıkışı, DVD yazıcı, Bluetooth 4.0 ve WiFi-N bağlantısı ile görüntülü sohbet için HD kameraya yer veriliyor. 
6 hücreli pilden güç alan IdeaPad Y580 yurt dışında 6 farklı konfigürasyon seçeneği ile sunuluyor. Dileyen kullanıcılar dizüstü bilgisayar Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan ekran, Blu-ray sürücü ve 1 TB HDD + 32 GB SSD depolama ile alabiliyorlar.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Ben y570 kullaniyorum gercekten cok iyi biraz fazla isiniyo yavrucak ama oldukca guzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxfocus 7 yıl
Yine, pro veya ultimate sürümüne yükseltme olmayacaksa , 32 veya 64 ssd kullanılmasının hiçbir anlamı kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simsue2006 7 yıl
ne sıcaklığını ne performansını görmemiş biri olarak çok iddialı konuşmamak lazım. o ayrı mesele .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
highgen 7 yıl
yalnız kasa biraz kalın mı olmuş ne
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strahd_von_zarovich 7 yıl
visiotech.gen.tr
strahd_von_zarovich
Dexter61 Ekran çözünürlüğü düşük
Full hd icin mi soyluyorsun hd icin mi ? Full hd icin diyorsan , dimi apple gibi ... kadar ekrana yuksek cozunurluk koyup bataryayida , sicakligida,performanisida mahvedip genede ekranin kucuklugunden dolayi fark goremesek cok mutlu olurduk.
apple retina yokkende 7 saat pil ömürlüydü, retina varkende 7saat pil ömürlü. ne sıcaklığını ne performansını görmemiş biri olarak çok iddialı konuşmamak lazım. o ayrı mesele burda konu tanıtılan lenovo, bence gayet kaliteli bilgisayar yapmışlar. iyide satar getiren götüren fazla komisyon koymazsa

Hocam retina versiyonunda aslinda pil omrude daha iyi performansta ama normalde o batarya ve donanimla o cozunurluk olmasa 2 kat pil omru ve performans alinir nerdeyse . İpad 2 ile yeni ipad yan yana konulsa zor ayirt edilir ekrandan , ama bu sacma fark icin bir cok seyden feragat ediliyor ayrica +10derece de sicaklik ekleniyor. Kisaca bu kadar kucuk ekranlar icin full hd fazlasiyla yeterli , bence lenovo cok guzel bir bilgisayar ortaya cikarmis , gereksiz ozelliklerle satis yapmaya caliscagina , guzel bir donanimla donatmis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visiotech.gen.tr 7 yıl
İpad 2 ile yeni ipad yan yana konulsa zor ayirt edilir ekrandan


sezarın hakkını sezara vermek lazım, onlar ipad konusunda çok ileri gitmişler. bu çözünürlükten ne anlaşılıyor ilk duyulduğu zaman bilemiyorum ama, aslında ortada okadarda büyük bir çözünürlük söz konusu değil, çok daha keskin ve net bir görüş söz konusu. örnek verecek olursam;retinalıda çiçeklerdeki polenleri bile görebiliyorken, digerinde sadece çiçegi ve rengini görüyor olmak gibi bir çözünürlük olayı bu. sanırım ortada bir yanlış anlaşılma oluyor 1080p gibi yada 720p gibi değerlendiriliyor bu çözünürlük meselesi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strahd_von_zarovich 7 yıl
Dexter61
Ekran çözünürlüğü düşük

Full hd icin mi soyluyorsun hd icin mi ?
Full hd icin diyorsan , dimi apple gibi ... kadar ekrana yuksek cozunurluk koyup bataryayida , sicakligida,performanisida mahvedip genede ekranin kucuklugunden dolayi fark goremesek cok mutlu olurduk.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visiotech.gen.tr 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich

Dexter61

Ekran çözünürlüğü düşük


Full hd icin mi soyluyorsun hd icin mi ?

Full hd icin diyorsan , dimi apple gibi ... kadar ekrana yuksek cozunurluk koyup bataryayida , sicakligida,performanisida mahvedip genede ekranin kucuklugunden dolayi fark goremesek cok mutlu olurduk.

apple retina yokkende 7 saat pil ömürlüydü, retina varkende 7saat pil ömürlü. ne sıcaklığını ne performansını görmemiş biri olarak çok iddialı konuşmamak lazım. o ayrı mesele

burda konu tanıtılan lenovo, bence gayet kaliteli bilgisayar yapmışlar. iyide satar getiren götüren fazla komisyon koymazsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 7 yıl
Monster için iyi bir alternatif.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexter61 7 yıl
Ekran çözünürlüğü düşük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-A2E898DA5 7 yıl
buraya ne zaman gelir bi bilgi tahmin varmi temmuz ortalarinda laptop alicam bu gelirse bunu kacirmam bilgisi olan varsa soylesin ????
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grasshead 7 yıl
Böyle bir konu uzun zamandan beri mevcut aslında. Ürünün Windows 8 ile birlikte Türkiye'ye geleceği bilgisini vermişler. Ben MSI GE 60 aldım o yüzden, yoksa bu laptopu bekliyordum. Tabii performansı, kalitesi nasıldır incelemek, emin olmak gerek.

forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visiotech.gen.tr 7 yıl Guest-A2E898DA5
PaFuS

buraya ne zaman gelir bi bilgi tahmin varmi temmuz ortalarinda laptop alicam bu gelirse bunu kacirmam bilgisi olan varsa soylesin ????

gelsede el yakacak bir fiyata gelir, +-3500 lira civarı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15388 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Performance Pro 256GB Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim