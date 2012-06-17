Lenovo IdeaPad Y580, GeForce GTX 660M GPU ile geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan Lenovo, mobil oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad Y580'i satışa sundu. Yüksek konfigürasyon seviyesi ile dikkat çeken dizüstü bilgisayara, 15.6-inç büyüklüğünde HD LED ekran eşlik ediyor.
Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci platformunu temel alan IdeaPad Y580, 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen dört çekirdekli Core i7-3610QM işlemcisinden güç alıyor. 2.3GHz'de çalışan bu işlemci aynı zamanda 6MB bellek kapasitesi ile geliyor.
1600MHz hızında çalışan 8GB DDR3 bellek ile desteklenen dizüstü bilgisayarın oyun odaklı üst konfigürasyonunda ekran kartı olarak GeForce GTX 660M GPU'suna yer veriliyor. 384 paralel işlem birimi bulunan grafik yongası 835MHz'de çalışıyor ve 128-Bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Optimus teknolojisi ile ayrıca GPU ve iGPU arasında otomatik geçiş te sağlanıyor.
Depolama sürücüsü olarak 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli mekanik diskin kullanıldığı IdeaPad Y580, Ivy Bridge platformuna özgü yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. Diğer özlelikleri arasında monitör ve tv bağlantısı için HDMI çıkışı, DVD yazıcı, Bluetooth 4.0 ve WiFi-N bağlantısı ile görüntülü sohbet için HD kameraya yer veriliyor.
6 hücreli pilden güç alan IdeaPad Y580 yurt dışında 6 farklı konfigürasyon seçeneği ile sunuluyor. Dileyen kullanıcılar dizüstü bilgisayar Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan ekran, Blu-ray sürücü ve 1 TB HDD + 32 GB SSD depolama ile alabiliyorlar.
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Hocam retina versiyonunda aslinda pil omrude daha iyi performansta ama normalde o batarya ve donanimla o cozunurluk olmasa 2 kat pil omru ve performans alinir nerdeyse . İpad 2 ile yeni ipad yan yana konulsa zor ayirt edilir ekrandan , ama bu sacma fark icin bir cok seyden feragat ediliyor ayrica +10derece de sicaklik ekleniyor. Kisaca bu kadar kucuk ekranlar icin full hd fazlasiyla yeterli , bence lenovo cok guzel bir bilgisayar ortaya cikarmis , gereksiz ozelliklerle satis yapmaya caliscagina , guzel bir donanimla donatmis.
sezarın hakkını sezara vermek lazım, onlar ipad konusunda çok ileri gitmişler. bu çözünürlükten ne anlaşılıyor ilk duyulduğu zaman bilemiyorum ama, aslında ortada okadarda büyük bir çözünürlük söz konusu değil, çok daha keskin ve net bir görüş söz konusu. örnek verecek olursam;retinalıda çiçeklerdeki polenleri bile görebiliyorken, digerinde sadece çiçegi ve rengini görüyor olmak gibi bir çözünürlük olayı bu. sanırım ortada bir yanlış anlaşılma oluyor 1080p gibi yada 720p gibi değerlendiriliyor bu çözünürlük meselesi
Full hd icin mi soyluyorsun hd icin mi ?
Full hd icin diyorsan , dimi apple gibi ... kadar ekrana yuksek cozunurluk koyup bataryayida , sicakligida,performanisida mahvedip genede ekranin kucuklugunden dolayi fark goremesek cok mutlu olurduk.
apple retina yokkende 7 saat pil ömürlüydü, retina varkende 7saat pil ömürlü. ne sıcaklığını ne performansını görmemiş biri olarak çok iddialı konuşmamak lazım. o ayrı mesele
burda konu tanıtılan lenovo, bence gayet kaliteli bilgisayar yapmışlar. iyide satar getiren götüren fazla komisyon koymazsa
forum.donanimhaber.com/...
gelsede el yakacak bir fiyata gelir, +-3500 lira civarı