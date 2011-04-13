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Lenovo ile 24 saat çalışabilen yeni dizüstü bilgisayarlarını, 2011 modellerini ve gelecek planlarını konuştuk

8 yıl
51,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo ile Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan ve özel pili ile tam gün aralıksız olarak çalışabilen ThinkPad X220'yi, AMD Fusion tabanlı yeni modellerini ve tablet bilgisayarlar ile akıllı telefonlara yönelik planlarını konuştuk.


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tercüman28 8 yıl
2005 ten önce Lenovo bir cin sirketi olarak IBM icin yaklasik 10 yil boyunca Notebook üretip satis sonrasi hizmeti vermistir.Yani özetle Lenovo bir OEM=OriginalEquipmetManufacturer olarak uzun yillar Thinkpad üretip IBMe satmistir.Daha sonra bu iste cok rekabet olup yeni üreticiler yüzünden IBM markasini lenovoya satarak piyasadan cekilmistir (Marka:Thinkpad).
Halen satis sonrasi en az hatali cikan notebooklar üretiyorlar-baska markalara göre.
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Dark Territory 8 yıl
Geçenlerde servise gönderdim, ertesi gün servise ulaştı diye mesaj geldi. Ben artık en az 2 hafta sonra gelir diye düşünüyodum. 3 saat sonra bi msj geldi. Cihazın arızası giderildi ve kargoya verildi diye. Tabi ben şok oldum :D Laptop ertesi gün elimdeydi. Çok hızlılar valla helal olsun.. Cihazın arızasıda benden kaynaklandı, yere çok sert bi şekilde koydugum için harddisk arızalanmış :D
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Damarlı Kobra 8 yıl
24 saat inandırıcı değil açıkçası
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İsmailGUNDOGDU 8 yıl
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chakra 8 yıl
Uygun fiyatla satıyorlar ama görünüm olarak çok kötü notebook üretiyorlar. 24 saat çalışabilmesi güzel ama bekleme konumunda mı 24 saat, işlemciye yük bindiren uygulamalarda 24 saat ise süper.
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Menow 8 yıl
Lenovo thinkpad sl500 1920x1080 15.6" laptobum vardı.
Kasasında kullanılan Magnezyum alaşımlı plastik, içersinde her parçanın üstünden geçen çelik sac, ekranının arkasında çelik barlar. Laptobun yere göre eğimini hesaplayan elektronik terazisi, Hırsızın kafasına vurup kullanmaya devam edebileceğiniz bir laptop.
Firma hizmeti mi nasıl?
Ben bir eşşeklik edip kurulum CD lerini kaybettim laptobun. İnternet adresinden bu CD leri temin talebinde bulunacak bir alan buldum. Kendilerine laptobun seri numarası ile talep formu yolladım. 10 gün içinden tarafıma Fransa'dan bir kargo geldi. İçersinde orjinal kurulum CD leri.
Başka bişey demiyorum...
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speakerphone2010 8 yıl
fransa' dan 10 günde geldiğine göre fransız vatandaşı olabilir misin acaba? neyse 10 gün iyi bir süre, citroen de 10 günde gönderse bazı parçaları keşke?


ideapd' ların şarj cihazları ile pillerinde sanki sıkıntı var bence. pil çabuk mefta olabiliyor. şarj aleti garanti bitiminden önce bozulabiliyor gibi. bir de kalitesi düşük sanki. bir de 1366 çözünürlük çok az william' ın dediği gibi. gerçi bir tek sony bu çözünürlüğü bazı bilgisayarlarında veriyor sanırım. diğerleri birlik olmuş 1366 moduna kilitlenmişler. yukarıdaki videoyu izlesem mi acaba, pek de istemiyorum keyfim yok..
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DH Misafiri 8 yıl
Lenovo son zamanlarda kendini iyice aşmaya başladı. İzlerken keyif aldım, başarılar.
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Menow 8 yıl
DH Misafiri

Lenovo son zamanlarda kendini iyice aşmaya başladı. İzlerken keyif aldım, başarılar.


Lenovo'nun kendini aştığı yok, zaten IBM çoooook eski bir laptop üreticisidir. İlk mi desem? Ayrıca IBM başlı başına çok ciddi bir kurumdur. Şu sıralar daha çok akıllı ev-iş sistemleriyle meşguller. IBM laptop kısmını çok daha iyi yürütebilmek için kendine ayrı bir firma kurdu ve adına Lenovo koydu desek yeridir.

IBM ismi itibari ile sağlamlık ve kalite abidesi imajını bu güne kadar çizmiştir. Ancak buna karşın göze hoş gelen ürünler sergilemekten çok uzakta kalmıştır. Bu sebeple IBM bu ismiyle tasarıma önem veren kitleye hitap edemeyeceği kararını vermiş, buna karşın artık tasarıma daha çok önem vermeye başlamış ve Lenovo adını almıştır dersek hiç de yanlış bir şey söylemiş olmayız.

IBM TR de çalışan tanıdık arkadaşlarım iş yerinde askeri disiplini olduğunu söylüyorlardı... Rütbe olarak değil elbette ama her şeyin çok disiplinli ve nizami olduğunu ve iş yerinde kesinlikle gereksiz hiç bir şeyin yerinin olmadığını söylediler.

Bir çok firmada çalışan hemde yönetici seviyesinde çalışan arkadaşlarım, akrabalarım mevcut. IBM dışındakilerden sadece ismini vermek istemediğim bir firmada da aynı disiplin olduğunu gördüm. Bu 2 firma dışında bu derece disiplin pek görülebilir değil.
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avb 8 yıl
Thinkpad w520 Türkiye'ye ne zaman gelicek onuda sorsaydınız :)
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Cihan 8 yıl
2006 da lenovo 3000 N100 aldım halen kullanıyorum sıkıntı yok hedefim Amoled ekranlı pil süresi 5-6 saat giden notebok çıkınca almak :D
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mistifa 8 yıl
Çirkin pc notebooklarının en çirkinlerini lenovo yapıyor olsa gerek.
Yok arkadaş, sade ve işlevsel endüstriyel tasarımı öğrenemeyecek bunlar
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Ju1i@~ 8 yıl
Daha çok iş odaklı modeller tanıtılmış. All in One PC olayına hiç girmeyecekler mi?
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i Am Not Dead 8 yıl
biraz daha kibar olsaymıs
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DH Misafiri 8 yıl
@InTerCeptor, ikili diyaloglarda ellerinizi de kullanmalınız hatta yüz mimiklerini de. Hazır olda beklemek, konuşmayı desteklemediği gibi içerikten bihaber olduğunuz da karşınızdakinin konuştuğunu öğrenmeye çalıştığınız izlenimini de doğurabilir.
Sunucuların heyecan seviyesini konuşmalarından anlayabilirsiniz. Editörümüzün sorduğu soruların derinliğini dikkatem alırsak kesinlikle heyecanlı olmadığını düşünüyorum. Önemli sorular sormuş, İlhan bey de bana göre tatmin edici cevaplar sunmuş.
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