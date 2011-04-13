Lenovo ile 24 saat çalışabilen yeni dizüstü bilgisayarlarını, 2011 modellerini ve gelecek planlarını konuştuk

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo ile Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan ve özel pili ile tam gün aralıksız olarak çalışabilen ThinkPad X220'yi, AMD Fusion tabanlı yeni modellerini ve tablet bilgisayarlar ile akıllı telefonlara yönelik planlarını konuştuk.

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