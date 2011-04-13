Lenovo ile 24 saat çalışabilen yeni dizüstü bilgisayarlarını, 2011 modellerini ve gelecek planlarını konuştuk

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo ile Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan ve özel pili ile tam gün aralıksız olarak çalışabilen ThinkPad X220'yi, AMD Fusion tabanlı yeni modellerini ve tablet bilgisayarlar ile akıllı telefonlara yönelik planlarını konuştuk.
Halen satis sonrasi en az hatali cikan notebooklar üretiyorlar-baska markalara göre.
Kasasında kullanılan Magnezyum alaşımlı plastik, içersinde her parçanın üstünden geçen çelik sac, ekranının arkasında çelik barlar. Laptobun yere göre eğimini hesaplayan elektronik terazisi, Hırsızın kafasına vurup kullanmaya devam edebileceğiniz bir laptop.
Firma hizmeti mi nasıl?
Ben bir eşşeklik edip kurulum CD lerini kaybettim laptobun. İnternet adresinden bu CD leri temin talebinde bulunacak bir alan buldum. Kendilerine laptobun seri numarası ile talep formu yolladım. 10 gün içinden tarafıma Fransa'dan bir kargo geldi. İçersinde orjinal kurulum CD leri.
Başka bişey demiyorum...
ideapd' ların şarj cihazları ile pillerinde sanki sıkıntı var bence. pil çabuk mefta olabiliyor. şarj aleti garanti bitiminden önce bozulabiliyor gibi. bir de kalitesi düşük sanki. bir de 1366 çözünürlük çok az william' ın dediği gibi. gerçi bir tek sony bu çözünürlüğü bazı bilgisayarlarında veriyor sanırım. diğerleri birlik olmuş 1366 moduna kilitlenmişler. yukarıdaki videoyu izlesem mi acaba, pek de istemiyorum keyfim yok..
Lenovo'nun kendini aştığı yok, zaten IBM çoooook eski bir laptop üreticisidir. İlk mi desem? Ayrıca IBM başlı başına çok ciddi bir kurumdur. Şu sıralar daha çok akıllı ev-iş sistemleriyle meşguller. IBM laptop kısmını çok daha iyi yürütebilmek için kendine ayrı bir firma kurdu ve adına Lenovo koydu desek yeridir.
IBM ismi itibari ile sağlamlık ve kalite abidesi imajını bu güne kadar çizmiştir. Ancak buna karşın göze hoş gelen ürünler sergilemekten çok uzakta kalmıştır. Bu sebeple IBM bu ismiyle tasarıma önem veren kitleye hitap edemeyeceği kararını vermiş, buna karşın artık tasarıma daha çok önem vermeye başlamış ve Lenovo adını almıştır dersek hiç de yanlış bir şey söylemiş olmayız.
IBM TR de çalışan tanıdık arkadaşlarım iş yerinde askeri disiplini olduğunu söylüyorlardı... Rütbe olarak değil elbette ama her şeyin çok disiplinli ve nizami olduğunu ve iş yerinde kesinlikle gereksiz hiç bir şeyin yerinin olmadığını söylediler.
Bir çok firmada çalışan hemde yönetici seviyesinde çalışan arkadaşlarım, akrabalarım mevcut. IBM dışındakilerden sadece ismini vermek istemediğim bir firmada da aynı disiplin olduğunu gördüm. Bu 2 firma dışında bu derece disiplin pek görülebilir değil.
Yok arkadaş, sade ve işlevsel endüstriyel tasarımı öğrenemeyecek bunlar
Sunucuların heyecan seviyesini konuşmalarından anlayabilirsiniz. Editörümüzün sorduğu soruların derinliğini dikkatem alırsak kesinlikle heyecanlı olmadığını düşünüyorum. Önemli sorular sormuş, İlhan bey de bana göre tatmin edici cevaplar sunmuş.