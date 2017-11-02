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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo şimdi de Fujitsu'nun bilgisayar bölümüne ortak oldu

Şirket satın alımlarına devam eden Lenovo, bu defa da Japon bilgisayar üreticisi Fujitsu'ya yatırım yaptı ve bilgisayar bölümünün çoğunluk hisslerini satın aldı. Detaylar haberimizde.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo şimdi de Fujitsu'nun bilgisayar bölümüne ortak oldu
 
Bilgisayar dünyasında açık farkla lider olmak isteyen Lenovo, bu hedefi doğrultusunda şirket satın alımlarına devam ediyor. Geride bıraktığımız son 10 yılda IBM'in kişisel bilgisayar bölümü başta olmak üzere Medion ve NEC'in bilgisayar bölümü gibi farklı operasyonları bünyesine katan Çinli şirket, şimdi de Fujitsu'nun bilgisayar bölümünde çoğunluk hissesinin sahibi oldu. FCCD olarak bilinen oluşum kapsamında Lenovo %51 ile ağırlıklı şirket pozisyonunu alırken, %5'lik hisse de Fujitsu tarafından Japon Kalkınma Bankası'na satılmış durumda.
Lenovo ağırlığı ile Fujitsu ve ve Japon Kalkınma Bankası ortaklığındaki yeni oluşum araştırma, tasarım, üretim ve satış yapmaya devam edecek ve ürünler yine Fujitsu ismi altında sunulacak.  Son verilere göre %1-2 farkla en büyük bilgisayar üreticisi unvanını HP'ye kaptıran Lenovo, analistlerin görüşüne göre Fujitsu hamlesiyle daha fazla hareket kabiliyeti kazanarak hedefine doğru yeni fırsatlar elde edebilecek.
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firtinax 1 yıl
Rekabet biraz daha azalacak!
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alemburda34 1 yıl
Yanliz ulkemizde eski fiyat cazibesini kaybetti. Suan f/p kisminda Asus tek gecilecek marka.
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