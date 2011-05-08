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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad V470'in satışına başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo yeni dizüstü bilgisayar modellerinden IdeaPad V470'in satışına başlıyor. 14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Alüminyum kasalı dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformundan güç alıyor ve Core i3, Core i5 ya da Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor.

Terchie bağlı olarak 4GB veya 6GB DDR3 bellek ile donatılabilen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik birimi veya Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 520M 1GB çözümü ile alınabiliyor. 500GB ve 750GB olmak üzere iki farklı disk seçeneği ile gelen IdeaPad V470 üzerinde DVD yazıcıya da yer veriliyor.

Lenovo'nun güncel ürün gamındaki diğer dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi AccuType klavye tasarımı ile gelen dizüstü bilgisayarda, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 6 hücreli pil ve Windows 7 Home Premium 64-bit gibi detaylara yer veriliyor. Lenovo IdeaPad V470 yurt dışında, 629 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.


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