Lenovo'dan AMD tabanlı yeni netbook: IdeaPad U165

IDC'nin rakamlarına göre dünyanın en büyük beş bilgisayar üreticisi arasında yer alan Lenovo, AMD tabanlı yeni netbook modelini duyurdu.IdeaPad serisi altında hazırlana U165 isimli yeni netbook, AMD'nin çift çekirdekli Athlon II işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor ve ATi Radeon HD 4225 entegre grafik birimi sayesinde diğer pek çok netbook'tan farklı olarak yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma sağlayabiliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekrana sahip olan mini-bilgisayar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteğine sahip olan IdeaPad U165, tasarım özellikleri açısından IdeaPad serisi altında sunulan dizüstü bilgisayarlarla benzer bir çizgide yer alıyor.

İlk olarak Çek Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Lenovo IdeaPad U165'in aynı ülkedeki satış fiyatı ise yaklaşık 520$ civarında.