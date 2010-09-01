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Lenovo'dan AMD tabanlı yeni netbook: IdeaPad U165

8 yıl
9,1b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDC'nin rakamlarına göre dünyanın en büyük beş bilgisayar üreticisi arasında yer alan Lenovo, AMD tabanlı yeni netbook modelini duyurdu.IdeaPad serisi altında hazırlana U165 isimli yeni netbook, AMD'nin çift çekirdekli Athlon II işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor ve ATi Radeon HD 4225 entegre grafik birimi sayesinde diğer pek çok netbook'tan farklı olarak yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma sağlayabiliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekrana sahip olan mini-bilgisayar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteğine sahip olan IdeaPad U165, tasarım özellikleri açısından IdeaPad serisi altında sunulan dizüstü bilgisayarlarla benzer bir çizgide yer alıyor.

İlk olarak Çek Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Lenovo IdeaPad U165'in aynı ülkedeki satış fiyatı ise yaklaşık 520$ civarında.


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empire_loups 8 yıl
pil ömrü nedir acaba???
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vidoko 8 yıl
atom işlemcilerin başarısızlığı yüzünden bence markalar amd işlemcilerine yöneldi.. sony bile yıllar sonra amd işlemci li notebook vss üretmeye başladı.
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Batuist 8 yıl
Kimmiş o atomu öven burda bakiyimm?? bir adım öne çıksın?? DHta olduğunu unutmuş yada yanlış yerde..
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jay jay justified 8 yıl
Daha kötüsü hocam, Atom'a bir şey deyince AMD fanı oluyorsun otomatik olarak. Şu fan saçmalığını ortaya atanı bir gün bir yerde denk getirirler... Tartışmada sığlık eşiği dediklerine çok güzel bir örnek.
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DH Misafiri 8 yıl
bu amd fanatikliğini hiçbir zaman anlamadım ve anlayamayacağımda. cihaz güzel lafım yok. evet görünüşe göre atomlardan daha nitelikli. ama atomun açtığı yolda yürüyen bir ürünü gösterip atomu aşağılamak... net kuşağı titre ve kendine gel. haksızlık özgürlük değildir, aklına geleni yazmak özgürlük değildir, uçta olanın eninde sonunda karşı ucu da çıkar bilesiniz...
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jay jay justified 8 yıl
AMD ve Intel'in elele verip insanlara fahiş fiyattan donanım satılmasını zevkle izlediklerini yazmışım galiba. Intel Atom yolu açtı, sen de ağzının fermurarını kapat ve otur o zaman. Tek yapabileceğin bu çünkü. Uyanıp da "acaba?" demekten aciz insanların titremelerden bahsetmesi pek bir ironik. Atom aşağılanacak devri geçti, yerin dibine sokulacak düzeye geldi.

Asus N10Jc kullanan birine bunu da yazdırdınız ya, ıslah olursunuz umarım en kısa zamanda. Çok daha iyisini, çok daha ucuza satmak mümkünken, buradaki arkadaşlar gibi elindekini zaruret zannedenler oldukça, bu adamların sırtı yere gelmez. O hâlâ ballandıra ballandıra satılan Atom'ların, YouTube'da HD video izletmekten aciz olduğunu biliyor musun sen? Yoksa bağcıyı dövmeye mi geldin?
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jay jay justified 8 yıl
Bu fiyatla Türkiye'ye girse yok satar. Sorunsuz HD, hatta Full HD oynatabiliyor. Çift çekirdekli işlemci seçeneği var ki, tek çekirdekte bile sorun olmaz. Olay HD 4225'te bitiyor zaten. Bellek çok önemli değil. Netbook için 2 GB fazlasıyla uygun. 11,6 inç olması ve çözünürlüğü de gayet cazip.

AMD tabanlı netbook istiyoruz artık. AMD ve Intel'in elele verip Atom kazığını bize sokuşturmaya çalışmalarından bıktık. En azından biri insafa gelsin...
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